تدير Ellevio، وهي واحدة من أكبر مالكي البنية التحتية للكهرباء في السويد، تدير أكثر من 500 محطة فرعية رئيسية وشبكية عبر شبكتها الممتدة على 80000 كيلومتر. ونظراً لأن العديد من المحطات الفرعية يتم إنشاؤها في المناطق الريفية، فإن صيانة المعدات في هذه المحطات الفرعية يمكن أن تكون صعبة ومكلفة—خاصة في ظل تقلص عدد المهندسين المهرة.
يقول Mattias Airiman، مدير العمليات ودعم تكنولوجيا المعلومات للعمليات في شركة Ellevio: "شبكة الكهرباء جزء مهم للغاية من البنية التحتية". "إن تقليل فرصة انقطاع التيار الكهربائي من خلال الصيانة المحسّنة أمر بالغ الأهمية."
لتخفيض خطر الانقطاعات وزيادة الكفاءة، تستخدم شركة Ellevio أجهزة مراقبة في محطاتها الفرعية لتقديم تنبيهات—على سبيل المثال، عندما تحتاج مياه الأمطار إلى الضخ خارج مرافق الاحتواء (أحواض المحولات).
كجزء من جهودها المستمرة للانتقال من الصيانة المجدولة والتفاعلية إلى الصيانة القائمة على الحالة والتنبؤية، أرادت Ellevio تحسين تطور وفعالية قدراتها في المراقبة عن بُعد.
يعلق Airiman قائلاً: "كلما تمكنا من مراقبة أصولنا بشكل أفضل، تمكنا من تحديد الحاجة إلى الصيانة في وقت مبكر. يجب أن يُترجم ذلك إلى عدد أقل من الزيارات التي يقوم بها المهندسون، وتكاليف أقل، وعمر أطول للأصل، وتقليل المخاطر على الأفراد والبيئة."
بتحليل المزيد من المعلومات على مدار دورة حياة الأصول، تتوقع Ellevio أيضًا تحديد فرص للصيانة الوقائية قبل أن تصبح الصيانة التصحيحية ضرورية. الصيانة الوقائية لا تقلل التكاليف فحسب، بل تقلل أيضًا من خطر التعطل.
بعد استخدام تقنية Gomero لمدة 20 عامًا لأتمتة عملية صيانة يدوية داخل مئات أحواض محولات المحطات الفرعية، كانت شركة Ellevio حريصة على توسيع الحل ليشمل أصول محطات فرعية إضافية. كانت أهدافها الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول حالة الأصول، واستخدام بيانات الاستشعار لتوجيه أتمتة سلسة لأوامر العمل.
يقول Airiman: "تُنبّهنا الإشعارات الآلية من محطاتنا الفرعية عندما تكون هناك مشكلة يجب حلها، مما يقلل الحاجة إلى زيارات التفتيش". "عندما اقترح Gomero نهجًا جديدًا من شأنه أن يجلب أنواعًا موجودة وجديدة من البيانات مباشرةً إلى بيئة إدارة الأصول Maximo الخاصة بنا، كنا مهتمين جدًا".
بصفتها شريكًا تجاريًا لشركة IBM ومتخصصة في تحليلات البيانات لقطاع الطاقة، عملت Gomero بشكل وثيق مع IBM لدمج منصة استشعار وتحليلات السحابة الخاصة بها مع حلول إدارة أصول IBM® Maximo.
كان اقتراح Gomero هو تغذية بيانات المستشعرات المحللة مباشرةً في بيئة Maximo الحالية لشركة Ellevio وإدخال كل من البيانات الجديدة والأتمتة. تعمل Ellevio أيضًا مع شريك آخر للترقية إلى أحدث إصدار من Maximo Application Suite. في مشروع متعدد السنوات، تقوم Gomero بنشر شبكات لاسلكية آمنة في محطات Ellevio الفرعية للاتصال بأجهزة القياس وأجهزة الاستشعار القريبة، مما يُمكّن من جمع البيانات من جميع أنواع فئات الأصول ومتغيرات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية. يتم تجميع هذه البيانات وإثرائها على منصة Gomero السحابية، ثم يتم تغذيتها إلى Maximo، مما يمكّن Ellevio من اتخاذ قرارات صيانة أكثر استنارة وتحسين سير العمل.
يقول Airiman: "نواصل العمل مع Gomero لأنهم منفتحون على الأفكار الجديدة والتكاملات الجديدة. نراهم كشريك أكثر من مورد: بصفتهم خبراء في المجال، فهم يفهمون صناعتنا وكيف يمكننا الحصول على أقصى قيمة من استثمارنا في Maximo."
قرارات قائمة على البيانات
يقدم حل Gomero وصولاً أفضل إلى المعلومات في الوقت الفعلي والتحليل التاريخي لسلامة المعدات الحيوية، وكل ذلك معروض على "شاشة واحدة" مع رؤية دقيقة على مستوى المحطة الفرعية وقدرة تفصيلية واستجوابية للأصول المحددة. ستسمح هذه الميزات لـ Ellevio ببناء فهم أكثر تفصيلًا لمتطلبات الصيانة وأولوياتها.
يقول Airiman: "إن إدخال بيانات مستشعرات Gomero إلى Maximo سيعطينا رؤية أكثر تطوراً لصحة أصولنا. بدلاً من مجرد تلقي تنبيه عند فشل شيء ما، سنكون قادرين على وضع خطط صيانة قائمة على البيانات. وعلى وجه الخصوص، سنكون قادرين على تطبيق الصيانة الاستباقية، وتجنب التكلفة والمخاطر المرتفعة للانتظار حتى حدوث عطل."
مهام سير عمل سلسة
سيؤدي دمج بيانات المستشعر في Maximo أيضًا إلى تمكين تكامل ترتيب العمل. اليوم، يتلقى مورّدو الصيانة الخارجيون لشركة Ellevio تنبيهات من Gomero، وهم مسؤولون عن إدارة الصيانة المقابلة بناءً على أمر عمل عام. في المستقبل، سوف تتدفق بيانات المستشعر إلى الأصل في Maximo وتؤدي إلى إصدار أوامر عمل آلية مباشرةً من Ellevio.
يقول Airiman: "مع سير عمل من المستشعر إلى أمر العمل، سيكون لدينا رؤية أفضل لأنشطة الصيانة وسنكون قادرين على تحديد أولويات العمل. لن نحتاج إلى تسجيل الدخول إلى نظام آخر أو نسخ المعلومات—سيكون كل شيء في أمر العمل، والذي يمكن أن يغطي أيضًا جوانب مثل المخزون وتخصيص الموظفين."
إعطاء الأولوية للصحة والسلامة
حتى مع اتخاذ أفضل الاحتياطات، يمكن أن يكون السفر إلى المواقع البعيدة والعمل مع الأنظمة الكهربائية ذات الجهد العالي أمرًا خطيرًا. وبالتالي فإن استخدام التحليل الذكي في Maximo لتقليل الحاجة إلى زيارات الموقع سيساعد Ellevio في الحفاظ على سلامة مهندسي الصيانة. ومع انخفاض عدد الزيارات الميدانية التي يجب إدارتها، ستواجه Ellevio وشركاؤها ضغوطًا أقل بشأن الاستعانة بالمواهب الهندسية.
ويعلق Airiman قائلاً: "من خلال فهم أفضل للوقت الذي تكون فيه الزيارات الميدانية ضرورية بالفعل، يمكننا تقليل أحمال التشغيل على مهندسينا". "وبالمثل، من خلال جمع كل بيانات الأصول ذات الصلة مع أشياء مثل أدلة التشغيل في نظام Maximo، يمكننا تقديم صورة كاملة عن كل أصل، مما يساعد على ضمان الصيانة الصحيحة."
التوسع إلى نطاقات جديدة
تقدم شركتا Ellevio و Gomero الآن قدرات لمراقبة قواطع الدائرة والمفاتيح المعزولة بالغاز للكشف المبكر عن التسريبات الدقيقة لسادس فلوريد الكبريت (SF6)، وهو غاز يستخدم في أصول SF6 لقمع الأقواس الكهربائية. يمكن أن يتسرب غاز SF6 الموجود في هذه الأصول مع مرور الوقت، مما قد يتسبب في أضرار بيئية كبيرة باعتباره أحد الغازات الدفيئة.
يقيس الحل الجديد تسرب الغاز على مستويات دقيقة ويحلله باستخدام الذكاء الاصطناعي في سحابة Gomero ويغذي المعلومات في قوالب Maximo المبنية مسبقًا، مما يوفر بيانات في زمن شبه حقيقي لشركة Ellevio. وبالمقارنة مع نظام الإنذار الحالي، الذي لا يوفر سوى تنبيهات أساسية عند عتبات محددة، سيوفر الحل فرصاً في الوقت المناسب لجدولة تدخلات الصيانة بدلاً من الاستجابة للتنبيهات الحساسة التي تتطلب معالجة كبيرة.
يقول Airiman: "من خلال زيادة الأدوات الرقمية في محطاتنا الفرعية، سنحصل على تحكم أفضل في أصولنا، مما يقلل من تكلفة المعالجة وتأثير التعطيل". "وفي حالة غاز SF6، سنقلل أيضاً من تأثيرنا البيئي."
مع ما يقرب من مليون عميل، تعد Ellevio واحدة من أكبر شركات الطاقة في السويد. توفر خدمات شبكة الكهرباء للعملاء من القطاع الخاص والشركات، وتوصيلات جديدة لمجمعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وحلول لشحن السيارات الكهربائية. مع 800 موظف مباشر و 3000 شخص آخرين يعملون من خلال مشاريعها الاستثمارية في الشبكة، حققت Ellevio مبيعات صافية قدرها 8,231 مليون كرونة سويدية (750 مليون دولار أمريكي) في عام 2023.
تعد Gomero شريكًا استراتيجيًا للتحول الرقمي لأعمال الصيانة في قطاع الطاقة. مقرهم في غوتنبرغ، وهم رواد السوق في السويد، ومرسخون بين العديد من اللاعبين الرائدين في صناعة الطاقة في أوروبا وأستراليا. وتشمل هذه الشركات Ellevio و Vattenfall و Western Power و Fingrid و Deutsche Bahn. من خلال الحلول المبتكرة للصيانة التنبؤية، تساعد الشركة العملاء على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل، مما يتيح نظام طاقة مستدام.
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