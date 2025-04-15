تدير Ellevio، وهي واحدة من أكبر مالكي البنية التحتية للكهرباء في السويد، تدير أكثر من 500 محطة فرعية رئيسية وشبكية عبر شبكتها الممتدة على 80000 كيلومتر. ونظراً لأن العديد من المحطات الفرعية يتم إنشاؤها في المناطق الريفية، فإن صيانة المعدات في هذه المحطات الفرعية يمكن أن تكون صعبة ومكلفة—خاصة في ظل تقلص عدد المهندسين المهرة.

يقول Mattias Airiman، مدير العمليات ودعم تكنولوجيا المعلومات للعمليات في شركة Ellevio: "شبكة الكهرباء جزء مهم للغاية من البنية التحتية". "إن تقليل فرصة انقطاع التيار الكهربائي من خلال الصيانة المحسّنة أمر بالغ الأهمية."

لتخفيض خطر الانقطاعات وزيادة الكفاءة، تستخدم شركة Ellevio أجهزة مراقبة في محطاتها الفرعية لتقديم تنبيهات—على سبيل المثال، عندما تحتاج مياه الأمطار إلى الضخ خارج مرافق الاحتواء (أحواض المحولات).

كجزء من جهودها المستمرة للانتقال من الصيانة المجدولة والتفاعلية إلى الصيانة القائمة على الحالة والتنبؤية، أرادت Ellevio تحسين تطور وفعالية قدراتها في المراقبة عن بُعد.

يعلق Airiman قائلاً: "كلما تمكنا من مراقبة أصولنا بشكل أفضل، تمكنا من تحديد الحاجة إلى الصيانة في وقت مبكر. يجب أن يُترجم ذلك إلى عدد أقل من الزيارات التي يقوم بها المهندسون، وتكاليف أقل، وعمر أطول للأصل، وتقليل المخاطر على الأفراد والبيئة."

بتحليل المزيد من المعلومات على مدار دورة حياة الأصول، تتوقع Ellevio أيضًا تحديد فرص للصيانة الوقائية قبل أن تصبح الصيانة التصحيحية ضرورية. الصيانة الوقائية لا تقلل التكاليف فحسب، بل تقلل أيضًا من خطر التعطل.