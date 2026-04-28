تعرَّف على كيفية مساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأدوات الأتمتة من IBM قطاع الفضاء الجوي والدفاع على العمل بشكل أكثر كفاءة
مع تزايد الطلب على حركة الطيران، واضطرابات سلاسل التوريد، والقيود التنظيمية، وارتفاع توقعات العملاء بعد الجائحة، يجب على صناعات الطيران التجاري والدفاع التكيف مع نماذج تشغيل جديدة. يُعَد الاستثمار في التقنيات الجديدة للأعمال أمرًا أساسيًا لتغذية توجهات القطاعات نحو تحقيق الاستدامة، وابتكار المنتجات المتطورة، وتحسين التصنيع.
وهنا يأتي دور IBM لمساعدة العملاء على تحسين الكفاءة التشغيلية والربحية والالتزام بمواعيد التسليم من أجل تحقيق ما يلي:
تصميم سلسلة التوريد، وتحديد التدفق المناسب للمنتج
تحسين المخزون لتقليل التكلفة ومنع نفاد المخزون
موازنة خط الإنتاج لتحسين تكوين خط الإنتاج
تخطيط النماذج الأولية وجدولتها
جدولة خط التجميع النهائي في عملية تخطيط المبيعات والعمليات (S&OP)
التخطيط للصيانة لتجنب انقطاع الخدمة
الاستفادة من خبرة IBM المتعمقة في القطاع - بدءًا من خدمات استشارات استراتيجيات النمو إلى التحليلات المتقدمة. دعنا نساعدك على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وسلسلة الكتل لدفع مؤسستك في قطاع الطيران أو الدفاع نحو المستقبل.
قدّم خدمة عملاء متواصلة وذكية بفضل الذكاء الاصطناعي الحواري
الحصول على حل هندسي متكامل من البداية إلى النهاية يرشدك خلال العناية الواجبة بدءًا من المتطلبات ووصولًا إلى تصميم الأنظمة ومهام سير العمل وإدارة الاختبارات.
تعزيز السحابة الهجينة لديك بالذكاء الاصطناعي والمرونة الإلكترونية باستخدام أحدث إصدار من IBM Z، المزوَّد بمعالج ®IBM Telum.
استكشف المنصة المعتمدة على السحابة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات من أجل تحسين الأداء، وتمديد عمر الأصول، وتقليل فترات التعطل التشغيلي
تحويل وظائف هندسة الطائرات التجارية باستخدام منصة IBM Engineering Lifecycle Management.
إعداد نهج مبسَّط باستخدام تقنيات الكم لتصميم مواد قوية وخفيفة للطيران
استكشاف التحكم في حركة الطيران المستقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع IBM® Garage
في عالم مليء بالتحديات الجيوسياسية، اكتشِف لماذا يسعى مقاولو الدفاع والقادة إلى تقليص الفجوة بين تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره.
تعرَّف على كيفية الاستفادة من الحوسبة الكمية لتسريع تطوير المنتجات الجديدة لقطاع الفضاء الجوي.
اكتشف سبب اختيار وكالة الدفاع للإلكترونيات الدقيقة التابعة لوزارة الدفاع لخدمات الأمن المدمجة لشركة IBM
اقرأ كيفية قيام أحد المورِّدين العالميين الرائدين في قطاع الفضاء الجوي باستخدام IBM Planning Analytics لضمان استمرارية نجاح الأعمال
تعرَّف على كيفية مساهمة نسيج البيانات من IBM في تحقيق رؤية القيادة والسيطرة في جميع المجالات المشتركة (JADC2) للولايات المتحدة وكندا والدول الحليفة