حلول قطاع الفضاء الجوي والدفاع

تعرَّف على كيفية مساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأدوات الأتمتة من IBM قطاع الفضاء الجوي والدفاع على العمل بشكل أكثر كفاءة

المؤسسة في عام 2030: الذكاء الاصطناعي سيصبح نموذج الأعمال
بحلول عام 2030، يتوقع 53% من القيادات التنفيذية أن يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج الأعمال جذريًا في قطاعاتهم، ويخطط 70% لإعادة استثمار القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي لتحفيز النمو والابتكار.
التحول الرقمي في قطاع الفضاء الجوي والدفاع

مع تزايد الطلب على حركة الطيران، واضطرابات سلاسل التوريد، والقيود التنظيمية، وارتفاع توقعات العملاء بعد الجائحة، يجب على صناعات الطيران التجاري والدفاع التكيف مع نماذج تشغيل جديدة. يُعَد الاستثمار في التقنيات الجديدة للأعمال أمرًا أساسيًا لتغذية توجهات القطاعات نحو تحقيق الاستدامة، وابتكار المنتجات المتطورة، وتحسين التصنيع.

وهنا يأتي دور IBM لمساعدة العملاء على تحسين الكفاءة التشغيلية والربحية والالتزام بمواعيد التسليم من أجل تحقيق ما يلي:

  • تصميم سلسلة التوريد، وتحديد التدفق المناسب للمنتج

  • تحسين المخزون لتقليل التكلفة ومنع نفاد المخزون

  • موازنة خط الإنتاج لتحسين تكوين خط الإنتاج

  • تخطيط النماذج الأولية وجدولتها

  • جدولة خط التجميع النهائي في عملية تخطيط المبيعات والعمليات (S&OP)

  • التخطيط للصيانة لتجنب انقطاع الخدمة

الاستفادة من خبرة IBM المتعمقة في القطاع - بدءًا من خدمات استشارات استراتيجيات النمو إلى التحليلات المتقدمة. دعنا نساعدك على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وسلسلة الكتل لدفع مؤسستك في قطاع الطيران أو الدفاع نحو المستقبل.

المنتجات

IBM watsonx® Assistant

قدّم خدمة عملاء متواصلة وذكية بفضل الذكاء الاصطناعي الحواري

 IBM Engineering Lifecycle Management

الحصول على حل هندسي متكامل من البداية إلى النهاية يرشدك خلال العناية الواجبة بدءًا من المتطلبات ووصولًا إلى تصميم الأنظمة ومهام سير العمل وإدارة الاختبارات.

 ®IBM Z

تعزيز السحابة الهجينة لديك بالذكاء الاصطناعي والمرونة الإلكترونية باستخدام أحدث إصدار من IBM Z، المزوَّد بمعالج ®IBM Telum.

 IBM® Maximo

استكشف المنصة المعتمدة على السحابة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات من أجل تحسين الأداء، وتمديد عمر الأصول، وتقليل فترات التعطل التشغيلي

الخدمات

حلول سلسلة التوريد
استخدام تقنيات IBM للحد من الاضطرابات وبناء مبادرات سلسلة توريد مرنة ومستدامة.
خدمات استشارات البيانات والذكاء الاصطناعي
وسِّع نطاق الذكاء الاصطناعي بنجاح من خلال وجود الاستراتيجية الصحيحة، والبيانات الموثوق بها، والأمن، والحوكمة الفعَّالة.
خدمات الاستشارات التقنية
توجيه متطلبات الصناعة لتنفيذ التحولات الرقمية التي تساهم بشكل سريع في تحقيق تأثير ملموس.
خدمات IBM Consulting
استكشِف جميع خدمات IBM Consulting.
دراسات حالة
شركة Turkish Aerospace Malaysia

تحويل وظائف هندسة الطائرات التجارية باستخدام منصة IBM Engineering Lifecycle Management.

طائرة تحلق عبر السُحب
شركة Boeing

إعداد نهج مبسَّط باستخدام تقنيات الكم لتصميم مواد قوية وخفيفة للطيران

شركة Luftfartsverket

استكشاف التحكم في حركة الطيران المستقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع IBM® Garage

الاتجاهات الرائجة

ميزة اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع

في عالم مليء بالتحديات الجيوسياسية، اكتشِف لماذا يسعى مقاولو الدفاع والقادة إلى تقليص الفجوة بين تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره.
استكشاف حالات استخدام تقنيات الكم في قطاع الفضاء الجوي

تعرَّف على كيفية الاستفادة من الحوسبة الكمية لتسريع تطوير المنتجات الجديدة لقطاع الفضاء الجوي.
شركة IBM تحصل على اعتماد المورِّد الموثوق به

اكتشف سبب اختيار وكالة الدفاع للإلكترونيات الدقيقة التابعة لوزارة الدفاع لخدمات الأمن المدمجة لشركة IBM
شركة GKN Aerospace - الرحلة نحو التخطيط المتكامل للأعمال

اقرأ كيفية قيام أحد المورِّدين العالميين الرائدين في قطاع الفضاء الجوي باستخدام IBM Planning Analytics لضمان استمرارية نجاح الأعمال
نشر نسيج البيانات للقيادة والسيطرة متعددة المجالات/القيادة والسيطرة في جميع المجالات المشتركة (JADC2)

تعرَّف على كيفية مساهمة نسيج البيانات من IBM في تحقيق رؤية القيادة والسيطرة في جميع المجالات المشتركة (JADC2) للولايات المتحدة وكندا والدول الحليفة
مصدر مفتوح في الفضاء الخارجي

شاهِد كيف يستخدم مزوِّدو الخدمات المشروعات مفتوحة المصدر الجديدة لتحسين التواصل بين الأقمار الصناعية.

