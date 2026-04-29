حلول الحكومة الفيدرالية

اكتشف كيف يمكن لحلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الآمنة والمعتمدة من FedRAMP أن تساعد الوكالات على تحقيق تحول واسع النطاق يركز على مهامها.
تتيح IBM للوكالات الفيدرالية تعزيز الكفاءة والابتكار من خلال ذكاء اصطناعي موثوق ومنصات بيانات حديثة وأتمتة ذكية. صُممت حلولنا لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات بمسؤولية، بما يساعد الوكالات على تطوير طريقة خدمتها للجمهور، وتبسيط عملياتها، وزيادة أثر مهامها.
من خدمات المواطنين إلى الدفاع الوطني، نوفر القدرات التي تحتاجها الوكالات الفيدرالية لتحديث أعمالها وخدمة الجمهور الأمريكي على نحو أفضل:
برنامج إدارة المخاطر والترخيص الفيدرالي (FedRAMP) هو برنامج على مستوى الحكومة الأمريكية يهدف إلى توحيد عمليات التقييم الأمني والترخيص والمراقبة المستمرة للمنتجات والخدمات السحابية التي تستخدمها الوكالات الفيدرالية.
توفر حلول IBM المعتمدة من FedRAMP، والمنشورة حصريًا على AWS GovCloud، للوكالات الفيدرالية وصولًا آمنًا إلى قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والسحابة الهجينة. يستند هذا النهج إلى شراكة تمتد لأكثر من قرن مع الحكومة الأمريكية، لدعم التحول في المهام الحيوية مع وضع السلامة والأمن في صميمه.
برمجيات مصممة للحفاظ على كفاءة الأصول الحيوية واستمرارية تشغيلها، من خلال تقليل حالات الانقطاع وتنظيم أعمال الصيانة عبر منصة واحدة. تشمل الحلول ما يلي:
مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات الآمنة والخاضعة للحوكمة، مصممة لدعم حالات استخدام حساسة للمهام. تتيح هذه الحلول الوصول إلى نماذج أساس جاهزة للمؤسسات، مع حوكمة وإشراف مدمجين للذكاء الاصطناعي، وإمكانات قابلة للتوسع في تكامل البيانات والتحليلات والأتمتة. تساعد هذه الإمكانات الوكالات على إدارة البيانات، ونشر ذكاء اصطناعي موثوق، وتبسيط العمليات في بيئات محكومة بمتطلبات الامتثال. تشمل الحلول ما يلي:
برمجيات تدعم رؤية أداء التطبيقات في الوقت الفعلي، وتساعد على تحديد مشكلات تكنولوجيا المعلومات وحلها بسرعة، وتعزز ضوابط الوصول إلى البيانات والتطبيقات الحيوية، وتحسّن التطبيقات والبنية التحتية عبر البيئات الهجينة. تشمل الحلول ما يلي:
أدوات إدارة أعمال التقنية (TBM) والعمليات المالية (FinOps) لقياس تكاليف تكنولوجيا المعلومات والسحابة وإدارتها وتحسينها عبر AWS وAzure وGoogle Cloud Platform، مع تخصيص التكاليف، واستردادها، ورؤى قائمة على البيانات. تشمل الحلول ما يلي:
يستفيد قسم شرطة South Fulton في Georgia من IBM® watsonx لمساعدة المحققين على قضاء وقت أقل في البحث ووقت أطول في خدمة الجمهور.
بفضل البيانات الموحّدة وتقنيات السحابة الهجينة المفتوحة، حدّثت الوزارة عملياتها وقلّلت التعقيد.
الكشف عن البيانات ذات الصلة وتحليلها لإتاحة مزيد من الوقت للمهام الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.
بموجب اتفاقية Space Act مع NASA، ستطوّر IBM نموذج أساس للذكاء الاصطناعي مخصصًا للبيانات الجغرافية المكانية، وسيكون متاحًا عبر Hugging Face. يساعد هذا النهج على إتاحة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على نطاق أوسع، ويفتح آفاقًا جديدة في علوم المناخ والأرض.
يتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفريق IBM Data Science and AI Elite لتوحيد نماذج البيانات التي ترصد النفايات البحرية وتحد منها.
صُممت منظومة مراكز التعاون الفيدرالية التابعة إلى IBM Consulting خصيصًا لتلبية احتياجات الوكالات الفيدرالية الأمريكية، ومساعدتها على الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وغيره من قدرات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة.
شارك في ابتكار حلول تقنية آمنة وقابلة للتوسع تتمحور حول المستخدم وتنفيذها في IBM® oLabs في شمال Virginia. يتيح مرفقنا المتقدم تعاونًا تفاعليًا غامرًا لتصميم أنظمة متطورة ونمذجتها ونشرها بما يلائم احتياجات الوكالات الحكومية الأمريكية.
استكشف فرص التحول من خلال تجارب استكشافية للتقنية وتجارب غامرة وورش عمل مشتركة للابتكار.
من خلال نموذج تفاعلي تعاوني يركِّز على تحقيق القيمة، يمكنك الجمع بين أفضل ممارسات التفكير التصميمي للمؤسسات والتطوير المرن وDevSecOps، مع تسريعها بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM وشركائها.
أنشئ محاكاة غامرة لتوجيه فريق وكالتك عبر سيناريوهات واقعية لاختراقات أمنية. ويمكن أن يساعد هذا النهج فريقك على الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني على مستوى المؤسسات والتعافي منها، وإدارة الثغرات، وبناء ثقافة أمنية أقوى داخل مؤسستك.
من خلال الشراكة مع IBM، يمكن للوكالات الحكومية تحويل البنية التحتية لتقنية المعلومات لديها لتسريع تأثير المهمة.
