حلول قطاع السفر والنقل

تعمل شركة IBM مع شركات النقل العالمية وشركات النقل العام - بما في ذلك شركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية وشبكات السكك الحديدية وقطاع الضيافة ومشغلي الشحن والخدمات اللوجستية - لإحداث تغيير وتحول تكنولوجي باستخدام الذكاء الاصطناعي. نظرًا للطبيعة كثيفة الأصول وأهمية المهام لهذه القطاعات، بدأت مؤسسات السفر والنقل في استكشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي ضمن مجالات أعمالها الأساسية لتحسين الأداء وتقليل المخاطر.
أثبت الذكاء الاصطناعي جدواه في التطورات والتوسعات في مجالات راسخة مثل الصيانة واكتشاف التهديدات الأمنية وتحليلات البيانات. وباستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يستطيع قطاع النقل التركيز على معالجة المهام المكثفة وتحليل كميات هائلة من البيانات وفهم الوثائق المعقدة وتحويل هذه النتائج إلى رؤى قابلة للتنفيذ تستفيد منها فِرَق العمل.
يمكن أن يفيد تبنّي الذكاء الاصطناعي البنية التحتية لقطاع النقل في حالات استخدام كثيرة، منها:
تمكَّنت شركة Lufthansa من تعزيز التعاطف وتحقيق تواصل فعَّال من خلال محادثات IBM Watson Advertising.
يؤدي التحول إلى بنية البيئة السحابية الهجينة إلى تعزيز التواجد الرقمي وتحسين تجارب الموظفين والعملاء.
باستخدام منصة IBM Cloud، أطلقت شركة الاتحاد للطيران برنامجًا استراتيجيًا للتحول الرقمي.
من خلال الإدارة المحدَّثة والمستدامة للأصول، تحافظ القطارات على تنقل الركاب بأمان وموثوقية وراحة.
تعاونت شركة الخطوط الجوية اليابانية وشركتها الفرعية لتكنولوجيا المعلومات الأساسية مع IBM لبناء بنية تحتية سحابية هجينة باستخدام منصة IBM Cloud.
تقوم هيئة النقل في لندن بتوحيد أعباء عمل الصيانة للعديد من الشركات التابعة في منصة IBM Maximo المركزية.