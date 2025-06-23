حلول تكنولوجيا قطاع السيارات

الابتكار وتقليل وقت الدخول إلى السوق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة
الارتقاء لقيادة ثورة المركبات المعرَّفة بالبرمجيات

في الوقت الحالي، يجب على قطاع السيارات إبهار العملاء الذين يتوقعون تجربة قيادة مماثلة لتجربة الأجهزة الذكية. يبحث المستهلكون عن مركبة تتكامل كليًا مع حياتهم الرقمية المزدحمة، وتعمل بشكل مستقل، وتُدير عملياتها ذاتيًا، وتضيف وظائف جديدة، وتُتيح ميزات جديدة عبر البرمجيات بصورة أساسية أو شاملة. ومع انتقال صناعة السيارات إلى نموذج يرتكز على البرمجيات، والذي أدى إلى تسريع صعود المركبات المعرَّفة بالبرمجيات، يتوجب على شركات تصنيع السيارات الابتكار بسرعة من خلال مبادرات في بعض المجالات الرئيسية، ومنها:

  • توقع احتياجات العملاء وإعادة تصوُّر التجارب 
  • تسريع عملية تطوير البرامج واختبارها ونشرها للبقاء في صدارة المنافسين
  • تعزيز إنتاجية المهندسين لتحسين المنتجات وتقليل الوقت اللازم لطرحها في السوق
  • إدارة بيانات المركبات التي تنمو بأحجام كبيرة، وإطلاق العنان لإمكاناتها الابتكارية 
  • تضمين الأمن الإلكتروني في جميع مراحل دورة حياة المنتج لتعزيز قيمة العلامة التجارية

تساعد الشراكة مع IBM شركات صناعة السيارات على التحديث والتحسين والابتكار بوتيرة أسرع. كما إن تطبيق الذكاء الاصطناعي المحكوم من أجل الحصول على الرؤى وأتمتة الإجراءات المدروسة، إلى جانب استراتيجية السحابة الهجينة وتضمين تقنيات الثقة الصفرية، يتيح التحديثات والترقيات والاستقلالية والتطور المستمر للمركبة.
دراسة الرؤساء التنفيذيين (CEO) لعام 2025: 5 تحولات ذهنية لتعزيز نمو الأعمال

فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
اكتشِف مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي من IBM watsonx تعزيز العمل الهندسي باستخدام الذكاء الاصطناعي الموثوق به الابتكار من خلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا مفتوحة المصدر عزّز قيمة المنتجات من خلال الأمن السيبراني

حالات الاستخدام

شاهِد أمثلة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم والتحول الرقمي لصناعة السيارات.

تحديث التطبيقات تحويل المواهب
تسريع فترات الانتقال من مرحلة التطوير البرمجي إلى مرحلة التطبيق الفعلي
تسريع تطوير البرامج والحصول على ميزات داخلية جديدة للسيارات بدءًا من التطوير البرمجي إلى التطبيق الفعلي في أسرع وقت ممكن لتحقيق النجاح في سوق المركبات المعرَّفة بالبرمجيات.
تخطيط الأعمال المتكاملة المدعوم بالذكاء الاصطناعي
تمكَّن من تحليل الربحية وتحرير سيناريوهات "ماذا لو" الدقيقة لأعمالك في قطاع التجزئة باستخدام قاعدة البيانات داخل الذاكرة (TM1) من Planning Analytics. استخدِم واجهات ويب وExcel قوية وسهلة الاستخدام، وسهِّل اعتماد الحل من خلال مساعدنا المعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إنشاء تجارب مستخدم أكثر ذكاءً
فهم عملائك واحتياجاتهم، وتسريع تطوير التجارب المتصلة والمخصصة، مع تلبية متطلبات شفافية الذكاء الاصطناعي.
تعزيز العمل الهندسي وتحويل التعقيد إلى ميزة تنافسية
زيادة إنتاجية المهندسين وسرعتهم، ما يتيح وقتًا أقصر للتسويق وجودة أعلى مع حلول ذكية وتقنيات ذكاء اصطناعي موثوق بها.
الارتقاء بتطوير القيادة الذاتية
إدارة كميات هائلة من بيانات المركبة بكفاءة من خلال تنفيذ حل إدارة البيانات الهندسية الهجينة.
تعزيز قيمة المنتج والعلامة التجارية من خلال الأمن الإلكتروني
تضمين أمن البيانات الشامل طوال دورة حياة المنتج وفي جميع جوانب منظومة المركبات المتصلة، وذاتية القيادة، والمشتركة، والكهربائية.
دراسات حالة استكشف قصص نجاح العملاء في مجال حلول تقنية المعلومات لقطاع السيارات
شعار Honda
Honda

تقليل وقت نمذجة الوثائق بنسبة 67%

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شعار General Motors
شركة General Motors

تجهيز شركات صناعة السيارات بشكل أفضل لاعتماد الابتكار السريع وعالي الأداء ومفتوح المصدر

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شعار Audi
شركة Audi

تحسين رحلة المستخدم وتوفير تجربة أفضل للعملاء

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شعار Nobo Auto
شركة Nobo Auto

تسريع الابتكار في البحث والتطوير للمنتجات والالتزام بالمعايير الدولية لتطوير السيارات

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شعار Continental
شركة Continental

تسريع الحصول على رؤى حول سلامة المركبات

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شعار Mitsubishi Motors
شركة Mitsubishi Motors

إنتاج تجربة محسّنة للبوابة الداخلية للموظفين باستخدام watsonx.ai

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