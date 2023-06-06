خدمات استشارات السيارات

دفع تحول الأعمال وتكنولوجيا المعلومات لعملاء قطاع السيارات لتسريع الابتكار وتعزيز كفاءة التكاليف
تمرُّ صناعة السيارات العالمية بتحولات متعددة ومتزامنة: التحول نحو المركبات الكهربائية المعرَّفة بالبرمجيات، وتطبيق نماذج البيع بالوكالة، وظهور نماذج أعمال جديدة بفضل التقدُّم التكنولوجي. لا يستطيع أحد في سلسلة التوريد بقطاع السيارات مواجهة كل التحديات بمفرده، ولا يتطلب الأمر إعادة اختراع العجلة من أجل السلع غير المميزة.
فلنتحد، ونشارك معرفتنا، ونتبنَ إمكانيات التحول نحو الكهرباء، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والقيادة الذاتية، والاتصال السحابي. ومن خلال خدمات الاستشارات المتخصصة في قطاع السيارات، يمكننا تسريع الابتكار وتحسين الكفاءة من حيث التكلفة لتشكيل مستقبل تجارب السيارات.
من التنفيذيين في صناعة السيارات يشيرون إلى أن التعقيد الفني لفصل طبقات الأجهزة والبرمجيات يشكِّل تحديًا.1
من أفضل الرؤساء التنفيذيين لدينا يتفقون على أن الميزة التنافسية تعتمد على من يمتلك أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدمًا.2
من محترفي تكنولوجيا المعلومات يتفقون على أنه يصعب تحقيق الإمكانات الكاملة للتحول الرقمي من دون استراتيجية السحابة الهجينة.3
بالشراكة المباشرة مع عملاء صناعة السيارات، نقدِّم الاستشارات، ونصمِّم، ونبني، ونُدير ابتكارات الأعمال التي تُحدِث فرقًا وتحقق نتائج مستدامة. نعمل معًا على تقليل التكاليف، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحديد معايير جديدة للقطاع.
حدِّد رؤيتك الطموحة، وحققها، ونسِّق تنفيذها من خلال دمج نماذج الأعمال مع التحول التكنولوجي لزيادة الأرباح عبر سلسلة القيمة في قطاع السيارات، بدءًا من العملاء المحتملين وحتى خدمات ما بعد البيع، مع تسريع التحول من المنتج إلى الخدمة.
ستؤدي المركبات الكهربائية والمركبات المعتمدة على البرمجيات (SDVs) إلى تحوُّل جذري في تجارب السائقين والركاب بحلول عام 2035، وبالتالي سيتعين على شركات تصنيع السيارات تعديل نماذج أعمالها وفقًا لذلك. بالتعاون مع تحالف الابتكار في صناعة السيارات (AAI)، وAmazon Web Services (AWS)، و®Red Hat، نبحث كيف يمكن للبرمجيات أن تساعد شركات تصنيع السيارات على تجاوز التعقيدات التقنية وفجوات المهارات.
وسِّع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بمستويات أداء أعلى، وسرِّع عملية التحول المؤسسي لديك عبر SAP S/4HANA، بالاعتماد على خبرة IBM في SAP إلى جانب التميز في التنفيذ، والمنهجيات المجرَّبة، ومئات الممارسات المُثلى الجاهزة لكل قطاع.
تنقَّل بثقة في مشهد الذكاء الاصطناعي من خلال تحديد واختيار حالات الاستخدام المثالية لأعمالك العمومية في قطاع السيارات. استكشِف الإمكانيات غير المحدودة في إنشاء المحتوى، أو البرمجة، أو تحسين العمليات المتقدمة.
أعِد ابتكار تجارب السيارات وحسِّن أساليب العمل لكلٍّ من العملاء والموظفين من خلال الاستفادة من البيانات. تتبَّع نقاط الاتصال داخل السيارة والرقمية للتعرُّف باستمرار على عملائك وإبهارهم بعروض فائقة التخصيص.
قلِّل النفقات الإجمالية على تكنولوجيا المعلومات في صناعة السيارات عبر التخلص من التكاليف أو تقليلها من خلال تبسيط عمليات الترحيل، والتحديث، والتشغيل، والانتقال إلى منصات أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
حدِّث عمليات الأعمال الأساسية من خلال التعاون المشترك المرتكز على التجربة، والذي يعزِّز قيمة الأعمال بسرعة عبر شركات استشارات السيارات وقطاع السيارات الأوسع، ويدعم تطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
حوِّل أعمالك وأدِر المخاطر مع قائد عالمي في استشارات الأمن الإلكتروني، وخدمات السحابة، والأمن المُدار - ما يمكِّن شركات استشارات السيارات من تقديم عمليات آمنة ومضمونة لشركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs) والمورِّدين الذين يركزون على العملاء.
استخدِم نهجنا المرتكز على الأعمال لتحديث التطبيقات داخل بيئات السحابة الهجينة، والذي يساعد على تعزيز الكفاءة في التكاليف، وزيادة الربحية والإنتاجية، وتحسين الاستدامة، وتسريع الوصول إلى السوق. يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في أتمتة تكنولوجيا المعلومات إلى تسريع هذه الرحلة بشكل أكبر.
استفِد من خبرات Nordcloud في تنفيذ السحابة، وتطوير التطبيقات، والخدمات المُدارة، والتدريب - ما يمكِّن شركات استشارات السيارات والمورِّدين من تسريع رحلتهم السحابية بدءًا من تخطيط الاستراتيجية حتى إدارة التطبيقات.
طبَّقت شركة Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC) نظام SAP S/4HANA لإدارة المركبات، والمبيعات والتوزيع، والمواد، والموارد البشرية، والمالية بمساعدة IBM. ويُتيح ذلك رؤية شاملة للمركبات بدءًا من مرحلة التصنيع وحتى الوكلاء والعملاء.
أدى استخدام smart Europe للذكاء الاصطناعي التوليدي في مركز تفاعل العملاء (CEC) إلى تحسين دقة تصنيف الحالات وتحديد أولوياتها بنسبة 30%، وزاد من معدلات الحل من أول تواصُل بنسبة 60%. لقد قلَّل زمن حل المشكلات المتكررة بمقدار 3 مرات، وساهم في تحقيق معدل قبول من الوكلاء بلغ 97%.
ساعدت IBM شركة FAW-Volkswagen على تأسيس وتدريب فريق ابتكار رقمي يضم أكثر من 150 شخصًا لتعزيز التحول الذي يركِّز على العميل. نجح هذا الفريق في الوصول إلى أكثر من 3 ملايين مستخدم جديد لتطبيق علامتَي VW وJetta، من خلال تحسين تجارب العملاء.
استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى متوافق مع العلامة التجارية، وتحسينه ببيانات SEO الموصى بها، وأتمتة التأليف، وتبسيط الاختبار والنشر.
زيادة العملاء المحتملين وزيادة الطلبات باختيار شريك Salesforce قادر على بناء وكلاء مخصصين، وتنفيذ وكلاء جاهزين، وتوسيع الوكلاء لتشمل أنظمة المكاتب الخلفية للمؤسسة، واستخراج بيانات الكمبيوتر المركزي دون نسخ.
الاستفادة من خبرتنا الواسعة في بناء وتحويل أقسام خدمة العملاء، مع دمج الأتمتة والذكاء الاصطناعي منذ البداية لتحقيق قيمة عبر سلسلة قيمة الخدمة.
تطوير استراتيجية متكاملة لما بعد البيع، تؤدي دورًا أساسيًا في مرحلة ولاء العملاء، لضمان الاستدامة والربحية في المستقبل عبر سلسلة قيمة ما بعد البيع بأكملها. الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات من تشخيص الخدمة لتقديم تجارب ورش عمل مخصصة.
تعزيز شفافية سلسلة التوريد في قطاع السيارات لبناء الثقة والمساعدة على ضمان الالتزام. إدارة المخاطر وتعزيز الاستدامة، ما يؤدي في النهاية إلى قطاع أكثر مرونة وتنافسية.
تحويل مؤسسات الموارد البشرية إلى وظائف عصرية ومرنة قادرة على التكيف السريع مع تغيُّر متطلبات العمل، لتصبح صانعة قيمة استراتيجية وتعزز التحول.
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