خدمات استشارات السيارات

دفع تحول الأعمال وتكنولوجيا المعلومات لعملاء قطاع السيارات لتسريع الابتكار وتعزيز كفاءة التكاليف

السيارات الرقمية تحتاج إلى شركات تصنيع سيارات رقمية
امرأة تقود سيارة حديثة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شاشة عرض إسقاطية ورسوم أداء

IBM في معرض IAA Mobility 2025 

انضم إلينا يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر، في منتدى Blue بمعرض Messe Munich التجاري، حيث نلتقي مع العملاء والشركاء لمناقشة أحدث توجهات وحلول تكنولوجيا السيارات. 

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نحن جميعًا نسير في الاتجاه نفسه

تمرُّ صناعة السيارات العالمية بتحولات متعددة ومتزامنة: التحول نحو المركبات الكهربائية المعرَّفة بالبرمجيات، وتطبيق نماذج البيع بالوكالة، وظهور نماذج أعمال جديدة بفضل التقدُّم التكنولوجي. لا يستطيع أحد في سلسلة التوريد بقطاع السيارات مواجهة كل التحديات بمفرده، ولا يتطلب الأمر إعادة اختراع العجلة من أجل السلع غير المميزة.

فلنتحد، ونشارك معرفتنا، ونتبنَ إمكانيات التحول نحو الكهرباء، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والقيادة الذاتية، والاتصال السحابي. ومن خلال خدمات الاستشارات المتخصصة في قطاع السيارات، يمكننا تسريع الابتكار وتحسين الكفاءة من حيث التكلفة لتشكيل مستقبل تجارب السيارات.

التحديات

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من التنفيذيين في صناعة السيارات يشيرون إلى أن التعقيد الفني لفصل طبقات الأجهزة والبرمجيات يشكِّل تحديًا.1

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من أفضل الرؤساء التنفيذيين لدينا يتفقون على أن الميزة التنافسية تعتمد على من يمتلك أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدمًا.2

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من محترفي تكنولوجيا المعلومات يتفقون على أنه يصعب تحقيق الإمكانات الكاملة للتحول الرقمي من دون استراتيجية السحابة الهجينة.3

القدرات

بالشراكة المباشرة مع عملاء صناعة السيارات، نقدِّم الاستشارات، ونصمِّم، ونبني، ونُدير ابتكارات الأعمال التي تُحدِث فرقًا وتحقق نتائج مستدامة. نعمل معًا على تقليل التكاليف، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحديد معايير جديدة للقطاع. 

حدِّد رؤيتك الطموحة، وحققها، ونسِّق تنفيذها من خلال دمج نماذج الأعمال مع التحول التكنولوجي لزيادة الأرباح عبر سلسلة القيمة في قطاع السيارات، بدءًا من العملاء المحتملين وحتى خدمات ما بعد البيع، مع تسريع التحول من المنتج إلى الخدمة.

إعادة التفكير في نماذج الأعمال

ستؤدي المركبات الكهربائية والمركبات المعتمدة على البرمجيات (SDVs) إلى تحوُّل جذري في تجارب السائقين والركاب بحلول عام 2035، وبالتالي سيتعين على شركات تصنيع السيارات تعديل نماذج أعمالها وفقًا لذلك. بالتعاون مع تحالف الابتكار في صناعة السيارات (AAI)، وAmazon Web Services ‏(AWS)، و®Red Hat، نبحث كيف يمكن للبرمجيات أن تساعد شركات تصنيع السيارات على تجاوز التعقيدات التقنية وفجوات المهارات.

اقرأ تقرير السيارات 2035

وسِّع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بمستويات أداء أعلى، وسرِّع عملية التحول المؤسسي لديك عبر SAP S/4HANA، بالاعتماد على خبرة IBM في SAP إلى جانب التميز في التنفيذ، والمنهجيات المجرَّبة، ومئات الممارسات المُثلى الجاهزة لكل قطاع.

استكشِف خدمات SAP الاستشارية التي نقدمها

تنقَّل بثقة في مشهد الذكاء الاصطناعي من خلال تحديد واختيار حالات الاستخدام المثالية لأعمالك العمومية في قطاع السيارات. استكشِف الإمكانيات غير المحدودة في إنشاء المحتوى، أو البرمجة، أو تحسين العمليات المتقدمة.

اكتشِف خدمات استشارات الذكاء الاصطناعي لدينا

أعِد ابتكار تجارب السيارات وحسِّن أساليب العمل لكلٍّ من العملاء والموظفين من خلال الاستفادة من البيانات. تتبَّع نقاط الاتصال داخل السيارة والرقمية للتعرُّف باستمرار على عملائك وإبهارهم بعروض فائقة التخصيص.

اكتشف بياناتك

قلِّل النفقات الإجمالية على تكنولوجيا المعلومات في صناعة السيارات عبر التخلص من التكاليف أو تقليلها من خلال تبسيط عمليات الترحيل، والتحديث، والتشغيل، والانتقال إلى منصات أكثر كفاءة من حيث التكلفة. 

استكشف حلول العمليات المالية

حدِّث عمليات الأعمال الأساسية من خلال التعاون المشترك المرتكز على التجربة، والذي يعزِّز قيمة الأعمال بسرعة عبر شركات استشارات السيارات وقطاع السيارات الأوسع، ويدعم تطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

استكشف الخدمات الاستشارية في إسناد العمليات إلى جهات خارجية (BPO)

حوِّل أعمالك وأدِر المخاطر مع قائد عالمي في استشارات الأمن الإلكتروني، وخدمات السحابة، والأمن المُدار - ما يمكِّن شركات استشارات السيارات من تقديم عمليات آمنة ومضمونة لشركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs) والمورِّدين الذين يركزون على العملاء. 

استكشِف خدمات استشارات الأمن الإلكتروني

استخدِم نهجنا المرتكز على الأعمال لتحديث التطبيقات داخل بيئات السحابة الهجينة، والذي يساعد على تعزيز الكفاءة في التكاليف، وزيادة الربحية والإنتاجية، وتحسين الاستدامة، وتسريع الوصول إلى السوق. يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في أتمتة تكنولوجيا المعلومات إلى تسريع هذه الرحلة بشكل أكبر.

تعرَّف على خدمات AMS للسحابة الهجينة

استفِد من خبرات Nordcloud في تنفيذ السحابة، وتطوير التطبيقات، والخدمات المُدارة، والتدريب - ما يمكِّن شركات استشارات السيارات والمورِّدين من تسريع رحلتهم السحابية بدءًا من تخطيط الاستراتيجية حتى إدارة التطبيقات.

تعرَّف على كيفية الاستفادة من Nordcloud

دراسات حالة

نستطيع أن نعرض على فريق القيادة لدينا ما حققناه من إنجازات. وهذا دليل على الطريقة التي نعمل بها مع IBM. نحن لا نتحدث عن العمل بالأسلوب الرشيق فقط، بل نُثبت ذلك من خلال الإنجاز. Jay Sadier رئيس قسم المنتجات الرقمية والتحول الرقمي في Audi UK اقرأ دراسة الحالة
نسير بخطى واثقة نحو مستقبل واعد

طبَّقت شركة Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC) نظام SAP S/4HANA لإدارة المركبات، والمبيعات والتوزيع، والمواد، والموارد البشرية، والمالية بمساعدة IBM. ويُتيح ذلك رؤية شاملة للمركبات بدءًا من مرحلة التصنيع وحتى الوكلاء والعملاء.
تعزيز أتمتة تجربة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

أدى استخدام smart Europe للذكاء الاصطناعي التوليدي في مركز تفاعل العملاء (CEC) إلى تحسين دقة تصنيف الحالات وتحديد أولوياتها بنسبة 30%، وزاد من معدلات الحل من أول تواصُل بنسبة 60%. لقد قلَّل زمن حل المشكلات المتكررة بمقدار 3 مرات، وساهم في تحقيق معدل قبول من الوكلاء بلغ 97%.

تسريع صناعة السيارات لتواكب المستقبل

ساعدت IBM شركة FAW-Volkswagen على تأسيس وتدريب فريق ابتكار رقمي يضم أكثر من 150 شخصًا لتعزيز التحول الذي يركِّز على العميل. نجح هذا الفريق في الوصول إلى أكثر من 3 ملايين مستخدم جديد لتطبيق علامتَي VW وJetta، من خلال تحسين تجارب العملاء.

تعزيز رقمنة دورة حياة العميل

يساعد ®IBM iX شركة Hyundai على رقمنة دورة حياة العميل بالكامل من خلال منصة تجربة رقمية موحدة على مستوى أوروبا للتسويق والمبيعات وبرامج الولاء التي تعتمد على Adobe Experience Cloud، لتأهيل شركة صناعة السيارات الكورية للتحول في صناعة السيارات.

حالات الاستخدام تسريع الابتكار وزيادة الكفاءة في التكاليف في أهم مجالات عملك. التسويق

استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى متوافق مع العلامة التجارية، وتحسينه ببيانات SEO الموصى بها، وأتمتة التأليف، وتبسيط الاختبار والنشر.

 الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتسويق المبيعات

زيادة العملاء المحتملين وزيادة الطلبات باختيار شريك Salesforce قادر على بناء وكلاء مخصصين، وتنفيذ وكلاء جاهزين، وتوسيع الوكلاء لتشمل أنظمة المكاتب الخلفية للمؤسسة، واستخراج بيانات الكمبيوتر المركزي دون نسخ.

 خدمات استشارات Salesforce الخدمات

الاستفادة من خبرتنا الواسعة في بناء وتحويل أقسام خدمة العملاء، مع دمج الأتمتة والذكاء الاصطناعي منذ البداية لتحقيق قيمة عبر سلسلة قيمة الخدمة. 

 استشارات خدمة العملاء والعمليات خدمات ما بعد البيع

تطوير استراتيجية متكاملة لما بعد البيع، تؤدي دورًا أساسيًا في مرحلة ولاء العملاء، لضمان الاستدامة والربحية في المستقبل عبر سلسلة قيمة ما بعد البيع بأكملها. الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات من تشخيص الخدمة لتقديم تجارب ورش عمل مخصصة.

 خدمات تجارب العملاء الاستشارية سلسلة التوريد

تعزيز شفافية سلسلة التوريد في قطاع السيارات لبناء الثقة والمساعدة على ضمان الالتزام. إدارة المخاطر وتعزيز الاستدامة، ما يؤدي في النهاية إلى قطاع أكثر مرونة وتنافسية. 

 الخدمات الاستشارية ذات الصلة بسلسلة التوريد الموارد البشرية

تحويل مؤسسات الموارد البشرية إلى وظائف عصرية ومرنة قادرة على التكيف السريع مع تغيُّر متطلبات العمل، لتصبح صانعة قيمة استراتيجية وتعزز التحول. 

 استشارات تقنية الموارد البشرية
الرؤى قطاع السيارات في عام 2035
تمكَّنت شركات صناعة السيارات من مضاعفة ميزانيات البحث والتطوير المخصصة للمنتجات المعرفة بالبرمجيات، من 21% حاليًا إلى 58% في عام 2035، أي 3 أضعاف تقريبًا. تعاونّا مع AAI وAWS وRed Hat لاستكشاف كيف يمكن لشركات تصنيع السيارات التحول لتحقيق النجاح في عصر المركبات المعرَّفة بالبرمجيات (SDVs).
السيارات الرقمية تحتاج إلى شركات تصنيع سيارات رقمية
تحاول شركات صناعة السيارات بناء أساس سحابي، لكنها تواجه صعوبات في ثلاثة تطبيقات صناعية. تعاونّا مع AWS لتوضيح الخطوة الأولى لشركات صناعة السيارات والمورِّدين - وهي استراتيجية سحابية متكاملة.
تأمين المركبات المتصلة
يُسهم أمان المركبات المتصلة في تعزيز قيمة المنتج والعلامة التجارية، ولكن مع زيادة عدد المركبات المتصلة على الطرق؛ لِذا يجب على شركات تصنيع المعدات (OEMs) تكثيف جهودها لحماية العملاء من الهجمات الإلكترونية. في هذا التقرير، تسلِّط شركة IBM الضوء على ثلاثة إجراءات ينبغي لها اتخاذها الآن.
الخطوات التالية

تواصَل معنا لاستكشاف كيف يمكننا مساعدتك على التميُّز في عملك بقطاع السيارات في عصر التنقل الكهربائي والمدعوم بالذكاء الاصطناعي.
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