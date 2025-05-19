IBM وScuderia Ferrari تبتكران صيغة جديدة لإشراك المشجعين

هل سبق لك أن رأيت آلة معالجة بيانات تعمل بالوقود وتسير بسرعة 230 ميلاً في الساعة؟ تولد سيارات Scuderia Ferrari Formula 1 اليوم أكثر من مليون نقطة بيانات في الثانية، بفضل أجهزة استشعار تتعقب الحرارة والضغط والاحتكاك والوقود. في عالم الفورمولا 1، حيث تُحدث الميلي ثانية فرقًا، تتعاون IBM وScuderia Ferrari HP لضمان أن تتناسب تجربة المشجعين الرقمية مع سرعة هذه الرياضة وشغفها ودقتها. يقول Jonathan Adashek، نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصالات في IBM: "بفضل الذكاء الاصطناعي، نضع خطة جديدة لإشراك المشجعين رقميًا تجعلهم أقرب إلى الحدث سواء كان ذلك في عطلة نهاية الأسبوع أو غيرها".
بالتزامن مع سباق جائزة ميامي الكبرى لهذا العام، أطلقت Scuderia Ferrari HP وIBM تطبيقًا جديدًا للمشجعين أُنشئ جزئيًا على منصة Watsonx لدى IBM. باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، تحول المنصة سيل بيانات المضمار والبيانات من مصادر أخرى متنوعة إلى تجربة تطبيق جوال تفاعلية ومخصصة لـ 396 مليون مشجع لـ Scuderia Ferrari HP حول العالم على مدار الساعة، 365 يومًا في السنة.
مشجعو Scuderia Ferrari المتحمسون، المعروفون باسم "التيفوزي"، هم فئة خاصة. فهم يتمتعون "بشغف وعاطفة أكبر بكثير"، كما أوضح مدير فريق Ferrari Scuderia HP، Frédéric Vasseur، في محادثة رئيسية شيقة مع رئيس مجلس إدارة IBM ومديرها التنفيذي، Arvind Krishna، في مؤتمر IBM Think. وقد نمت قاعدة المعجبين هذه بوتيرة سريعة، حيث تضاعفت ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية وحدها، كما تطورت تركيبتها.
قال Vasseur: "لم يعد الأمر يقتصر على المعجبين القدامى فقط". فبعض المعجبين الجدد "يهتمون أكثر باسم صديقة السائق من أوقات اللفات". مع تزايد أنواع مشجعي Ferrari ومجموع عددهم، أصبح فهم ما يريده هؤلاء الجدد، بالإضافة إلى تلبية احتياجات مشجعي Ferrari الأوفياء ومالكي سيارات Ferrari، أمرًا متزايد الأهمية.
يقول Fred Baker، رئيس قسم الرياضة في IBM، إن البيانات التي وُلدت من سباقات سيارة Ferrari من الطراز SF25 في أثناء جولاتها على المضمار تدعم مركز السباقات الجديد ورؤى السباق، ما يتيح لـ Ferrari تخصيص التجربة للمشجعين. هذه هي المرة الأولى التي تجمع فيها Scuderia Ferrari هذا الكم الهائل من البيانات المهمة في مكان واحد، والمرة الأولى التي تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي لتزويد المعجبين بميزات جديدة تمامًا مثل ملخصات السباقات والإحصائيات التاريخية والرؤى بعد السباق والاستطلاعات التفاعلية ورسائل المعجبين وأبرز لحظات السباق.
تحول النماذج اللغوية الكبيرة على watsonx بيانات السباق المعقدة للفريق إلى روايات جذابة تتضمن تأملات من سائقي Scuderia Ferrari HP ومدير الفريق. كما تضع تقنيات watsonx أيضًا تصورات ديناميكية تتيح للمشجعين التفاعل مع بيانات السائقين والسيارات بعد السباق ومشاهدتها، بما في ذلك القياسات عن بُعد والطقس وظروف المضمار
ونتائج الجلسات وإستراتيجيات السيارات والإطارات. وأصبحت ملخصات أداء فريق Scuderia Ferrari HP بعد السباق متاحة الآن للمشجعين في غضون ساعات من انتهاء السباق.
يقول Baker من IBM أن كل هذا يعني أنه "يمكننا تحقيق تفاعل أكثر عمقًا مع مشجعي Ferrari بفضل هذا المحتوى الأكثر ثراءً وتفاعليةً الذي أصبح ممكنًا بفضل البنية الجديدة التي تدعمه: السحابة الهجينة". صُمم تطبيق Scuderia Ferrari HP على منصة سحابية قابلة للتوسع وآمنة، حيث تجمع البيانات من مصادر متعددة وتدمج خدمات من شركاء مثل AWS وAdobe.
في حين أن تطبيق معجبي Scuderia Ferrari السابق كان مليئًا بمحتوى غني ومميز عن Ferrari، فإنه كان جامدًا بشكل عام، ما يعني أن المعجبين لم يتمكنوا من التفاعل معه. فمن خلال التطبيق الجديد الذي أعيد تصميمه، يمكن للمعجبين إرسال رسائل مباشرة إلى فريق Scuderia Ferrari HP للحصول على فرصة الظهور في الاتصالات الرئيسية للفريق مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومدونات الفريق. وفي استطلاعات الرأي المتكررة، يمكن للمشجعين التفاعل مع المشجعين الآخرين من خلال التصويت على مجموعة من موضوعات Scuderia Ferrari HP بما في ذلك التصفيات وأداء السباقات واللحظات التاريخية والمفضلة للفريق. في وقت لاحق من عام 2025، ستتيح ميزة Team Radio للملايين من المشجعين متابعة محادثات شبه فورية بين السائقين ومديري السباقات في أثناء السباق، ومشاركة اللحظات الرئيسية بين السائقين والحائط الفني.
يقول Lorenzo Giorgetti، رئيس قسم إيرادات السباقات في Ferrari: "بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة من IBM والتزامنا المشترك بالابتكار والتميز، نحن بصدد إنشاء تجربة رقمية تليق باسم Ferrari".
عملت IBM عن كثب مع Ferrari لتحقيق التوازن بين تصميم تجربة متنقلة تدفع حدود الابتكار مع الحفاظ على مبادئ التصميم المميزة لـ Ferrari وصوتها المميز وتاريخها العريق.
أوضح Shannon Miller، الشريك الأول في IBM، في محادثته الرئيسية مع Arvind Krishna، الرئيس التنفيذي لشركة IBM، أن "جمال التطبيق يجب أن يتناسب مع فخامة العلامة التجارية. والأمر الثاني المهم الذي أردنا تنفيذه هو توفير المحتوى للمعجبين بشكل أسهل وأسرع".
من الناحية العملية، كان هذا يعني أن النموذج اللغوي الكبير الذي يدعم تطبيق Scuderia Ferrari HP الجديد كان لا بد من تدريبه ليتوافق بشكل وثيق "مع الطريقة التي تتحدث بها Ferrari عن السباق"، كما يقول Baker من IBM. ويشمل ذلك ترتيب الموضوعات عند تغطية السباق والإستراتيجية، والأهم من ذلك "ضمان العمل في إطار قيود نظام الفورمولا 1 والتركيز على عدم المقارنة بين السائقين ومع الفرق الأخرى وبياناتهم، وعدم انتقاد الاعتبارات الإستراتيجية المهمة أو مشاركتها".
وأخيرًا، ربما يكون الأمر بديهيًا ولكنه مهم، وهو أن النموذج اللغوي الكبير لا يجوز أن يهلوس أو يخطئ في أي شيء. IBM ليست مبتدئة في معالجة مسائل الدقة والأمن والحوكمة. يقول Adashek من IBM: "صُمم التطبيق باستخدام تقنيات البيانات والتحليلات نفسها التي يستخدمها عملاء IBM في مختلف الصناعات". ففي الصناعات التي تخضع لرقابة صارمة، مثل القطاع المالي أو قطاع الرعاية الصحية، لا يوجد هامش خطأ مقبول؛ فالملايين من الدولارات أو الأرواح دائمًا ما تكون على المحك. وفي هذه الحالة، استخدم الفريق بوابة مرحلية مهمة تعمل بنظام النموذج اللغوي الكبير كقاضٍ ضمن مكون watsonx.governance من الحل، لاختبار كل المحتويات التي أُنشئت مقارنةً بنبرة Ferrari الهيكلية التاريخية وغيرها من الضوابط المتفق عليها.
يقول Baker إن المشجعين سيظلون محور الاهتمام في المستقبل. هناك العديد من الشخصيات المختلفة ضمن قاعدة المشجعين المتنامية. مع تطبيق Scuderia Ferrari HP على watsonx،
"يمكننا، على سبيل المثال، تخصيص ملخص السباق بسهولة ليكون إما تقنيًا للغاية أو مكتوبًا للأطفال أو مكتوبًا بنبرة أكثر اجتماعية. ويذكر Baker أن التفاعل الإضافي وإضفاء الطابع الترفيهي على التطبيق هما مجالان آخران للتوسع. "سيكون هناك استطلاعات رأي جديدة بانتظام حتى يتمكن المعجبون من التصويت على نقاط البيانات المثيرة للاهتمام أو الإنجازات المهمة أو التوقعات".
ما رأي سائقي Scuderia Ferrari مثل Lewis Hamilton في تطبيق IBM Ferrari الجديد للمعجبين؟ قال Hamilton لـ 39.5 مليون متابع له في قصة على Instagram: "مستوى متقدم".
