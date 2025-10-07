حلول الدفاع والاستخبارات

تعرَّف على السبب الذي يجعل للذكاء الاصطناعي المسؤول والابتكار التقني دورًا حساسًا في تعزيز ميزة اتخاذ القرار
تعزيز عملية اتخاذ القرار باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي

لتعزيز عملية صنع القرار البشرية، تضطر مؤسسات الأمن القومي اليوم إلى الاستفادة من مصادر البيانات المتعددة في الوقت الفعلي. وعلى الرغم من فاعلية هذا النموذج، إلا أن تقنية المعلومات قد تستغرق وقتًا طويلاً وتكون محفوفة بالأخطاء البشرية.

وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي يمتلك القدرة على تعزيز الدفاع والاستخبارات والعمليات العسكرية من خلال معالجة كميات كبيرة من المعلومات وتحليلها بسرعة عالية. وهذا لا يعني فقط اتخاذ قرارات أكثر ثقة، بل يعني أيضًا توفير ميزة تكتيكية وتشغيلية غير مسبوقة.

على مدار عقود من الزمن، كسبت IBM ثقة عملائنا من خلال نشر التقنيات الجديدة بشكل مسؤول وبهدف واضح، وتمكنت من تلبية المتطلبات الصارمة التي تتعلق بالأمان وإدارة البيانات. تعرَّف على أحدث الحلول التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تضيف قوةً إلى اتخاذ القرارات في المؤسسات الدفاعية. 
خدمة التحليل للمحاكاة في مجالات الدفاع
جرِّب تخطيط المهمات في الوقت الفعلي الذي يوسِّع مجال قرارات القائد من خلال الوعي بالوضع وتحليل مسار العمل.
مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول للدفاع
اكتشف لماذا يجب أن يكون الإلمام بالذكاء الاصطناعي أساسًا للأمن، وتعرَّف على كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي الموثوق به.
الصيانة التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي
تمكَّن من تحسين موثوقية الأصول وتقليل التكاليف باستخدام IBM Maximo، وهي منصة موحدة لإدارة الأصول الذكية، والمراقبة، والصيانة التنبؤية، والموثوقية.
الاستشارات ذات الصلة بتحول قطاع الدفاع وتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة فيه
احصل على حلول تحويلية تمكِّن الوكالات الحكومية والدفاعية من التحديث بشكل أسرع، ما يؤدي إلى تعزيز الجاهزية للمهام وتحسين عملية اتخاذ القرار.
الحماية الكمية الآمنة
تعرَّف على كيفية مساعدة IBM Quantum Safe إدارات الدفاع على حماية الأمن القومي والاقتصادي.
التحديث مع IBM و Red Hat
اكتشف كيف تساعد IBM قطاع الدفاع على ربط البيئات السحابية والفِرَق والعمليات من خلال نهج Red Hat المفتوح والمرن للسحابة الهجينة.
دراسات حالة
سفينة Mayflower 400 وهي تعبر المحيط الأطلسي
سفينة Mayflower المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تعمل كلٌّ من IBM و ProMare على تمكين السفن ذاتية القيادة والابتكار البحري باستخدام الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وحوسبة الحافة، والتقنيات السحابية.
لقطة مقربة ليد رجل بزي رسمي وهو يكتب على لوحة مفاتيح كمبيوتر
تنفيذ مختبر المعارك AGS وفقًا لمعايير الناتو
في إطار جدول زمني مدته 31 شهرًا، أكمل معهد الطيران التابع للقوات الجوية في بولندا نظام المراقبة الأرضية المشتركة (AGS)، ما سمح لحلف الناتو بتشغيل أسطول مكون من خمس طائرات عالمية من نوع Global Hawk عن بُعد.

الاتجاهات الرائجة

ثلاثة أطباق أقمار صناعية كبيرة مثبَّتة على هيكل أبيض
ميزة اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع

في عالم مليء بالتحديات الجيوسياسية، يسعى قادة الدفاع إلى سد الفجوة بين تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره.
مجموعة من المهنيين يرتدون ملابس عمل ويتبادلون الحديث.
تعزيز مستقبل شراكة أوكوس

التعاون بين الحكومة والقطاعات في دول شراكة أوكوس—أستراليا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة—لتنفيذ اتفاق أمني تاريخي.
هيكل قبة جيوديسية في منظر طبيعي ناءٍ مع جبال في الخلفية.
السباق على التفوق في البيانات

حدَّدت كلٌّ من IBM و Oxford Economics الخطوات الحاسمة للاستفادة من البيانات لتحقيق ميزة في اتخاذ القرارات وردع النزاعات المستقبلية.
طبقات متراكبة بتقنية ثلاثية الأبعاد تشكِّل حروف كلمة &quot;AI&quot; بتدرجات اللونين الأزرق والوردي
تطوير الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الدفاعية

يمكن للمؤسسات الدفاعية تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكات والابتكار المفتوح.
منظر أمامي لطائرة عسكرية دون طيار على مدرج عند غروب الشمس
إدارة العصر الجديد من الردع العسكري والحروب

تؤدي العروض المصورة للبيانات دورًا رئيسيًا في إدارة المعلومات ودعم اتخاذ القرارات في الظروف الواقعية.
قمر صناعي مزود بثلاثة ألواح شمسية يدور فوق الأرض.
انطلق إلى عصر جديد مع حلول قطاع الفضاء

تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مبادرات استكشاف الفضاء وتُسهم في تحسين حياتنا جميعًا على الأرض.
الأحداث
يد مرتدية قفازًا تحمل لوحة دائرة كهربائية خضراء صغيرة بها خلية شمسية.
فعالية NATO Edge لعام 2024

انضم إلى IBM في مؤتمر التقنيات والأعمال الذي يشكِّل مستقبل الدفاع، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر في تامبا

 تعرّف على المزيد
الرئيس التنفيذي Arvind Krishna يقدِّم عرضًا في THINK
فعالية Think 2025

خطِّط للخطوة التالية في رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي في الحدث الرئيسي لشركة IBM، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو في بوسطن

 تعرّف على المزيد
