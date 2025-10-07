حلول الدفاع والاستخبارات

لتعزيز عملية صنع القرار البشرية، تضطر مؤسسات الأمن القومي اليوم إلى الاستفادة من مصادر البيانات المتعددة في الوقت الفعلي. وعلى الرغم من فاعلية هذا النموذج، إلا أن تقنية المعلومات قد تستغرق وقتًا طويلاً وتكون محفوفة بالأخطاء البشرية.



وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي يمتلك القدرة على تعزيز الدفاع والاستخبارات والعمليات العسكرية من خلال معالجة كميات كبيرة من المعلومات وتحليلها بسرعة عالية. وهذا لا يعني فقط اتخاذ قرارات أكثر ثقة، بل يعني أيضًا توفير ميزة تكتيكية وتشغيلية غير مسبوقة.



على مدار عقود من الزمن، كسبت IBM ثقة عملائنا من خلال نشر التقنيات الجديدة بشكل مسؤول وبهدف واضح، وتمكنت من تلبية المتطلبات الصارمة التي تتعلق بالأمان وإدارة البيانات. تعرَّف على أحدث الحلول التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تضيف قوةً إلى اتخاذ القرارات في المؤسسات الدفاعية.