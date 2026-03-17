حلول السيادة الرقمية

اكتشِف كيف تمكِّن IBM المؤسسات من تعزيز السيادة الرقمية من خلال الاستفادة من التقنيات القوية وفقًا لشروطها الخاصة.
توفِّر IBM إطار عمل موثوقًا به للحفاظ على السيطرة على بياناتك وتطبيقاتك وبنيتك التحتية، مع الامتثال للأنظمة الإقليمية ومتطلبات الصناعة الخاصة. مع قدرات مصممة للعمل عبر البيئات الهجينة، تساعد IBM على تعزيز استقلالية الأعمال وتقليل الفجوة بين الرؤية والنتائج العملية الملموسة.
بحلول عام 2027، ستنفِّذ 80% من المؤسسات متعددة الجنسيات استراتيجيات بيانات سيادية 1
من المتوقع أن ينمو سوق السحابة السيادية من 37 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 169 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 2
من المتوقع أن يرتفع الإنفاق في الصناعات المنظمة مثل البنوك والرعاية الصحية والمرافق من 14 مليار دولار أمريكي إلى 66 مليار دولار بحلول 2028 - أي بزيادة خمسة أضعاف 3
من خلال مساعدة العملاء على حماية بياناتهم، والحفاظ على الشفافية الكاملة، ونشر الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، تمكِّن IBM المؤسسات من تجاوز حدود الامتثال، وتحويل السيطرة الرقمية إلى مصدر دائم للميزة الاستراتيجية.
تحتاج المؤسسات إلى الحرية في تحديد كيفية وأماكن تشغيل بياناتها وأعباء عملها وتقنياتها، دون تقييد خياراتها من خلال التقيُّد بمورِّد واحد. يمكن لشركة IBM المساعدة على بناء حلول مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني توفِّر المرونة وتمكِّن الفِرق من اتخاذ قرارات تتماشى مع أعمالها.
إن الرؤية الكاملة لبياناتك -مكان وجودها، ومن يمكنه الوصول إليها، وكيفية استخدامها عبر أنظمة السحابة والذكاء الاصطناعي- يجب ألّا أن تكون امتيازًا. توفِّر IBM الأدوات وأطر الحوكمة التي تساعدك على الوصول إلى البيانات وإدارتها وحوكمتها بثقة.
لا تتشارك أي صناعتين أو مؤسستين متطلبات السيادة الرقمية نفسها. توفِّر IBM أساليب سيادة قابلة للتخصيص عبر البرمجيات والبنية التحتية والاستشارات، بحيث يمكنك اعتماد نموذج يتناسب مع متطلباتك التنظيمية، ووضعك الأمني، وأهدافك في الابتكار.
التحديث، واعتماد الذكاء الاصطناعي، وتسريع التحوُّل دون التضحية بالامتثال أو الأمن أو حرية الاختيار. يمكِّنك النهج البنائي من IBM من دفع الابتكار قُدُمًا مع الحفاظ على السيادة الرقمية عبر البيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي، والعمليات، والتقنيات.
برمجيات مبنية مسبقًا، ومصممة للمؤسسات والحكومات ومزوِّدي الخدمات لإنشاء بيئات جاهزة للذكاء الاصطناعي، ونشرها وإدارتها. يساعد IBM Sovereign Core على توفير سيادة يمكن إثباتها - مع توفير الاستقلالية والسيطرة لتشغيل أعباء العمل والسيادة على الذكاء الاصطناعي بسرعة، مع مرونة تشبه السحابة، وامتثال مدمج، ونشر مبسَّط وقابل للتوسع.
ضمان بقاء البيانات محمية ومتوافقة، مع رؤية واضحة حول مكان تواجدها، ومن يمكنه الوصول إليها، والحوكمة، وإدارة دورة حياتها عبر أنظمة السحابة والذكاء الاصطناعي.
توفر IBM حلولًا شاملة لأمن البيانات، والتشفير، وقابلية الملاحظة، والحوكمة، لإدارة أعباء العمل الحساسة بثقة.
يعمل IBM watsonx.data integration على جميع أساليب التكامل، وأنواع البيانات، وبنى التخزين، ما يجعل تصميم مسارات البيانات وتحسينها عملية سهلة ومستدامة.
الوصول إلى البيانات، ودمجها، وتنظيمها عبر بيئاتك بأمان، دون الحاجة إلى نقلها كلها إلى موقع واحد.
تمكَّن من تحويل البيانات غير المنسقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة، وتوحيد إدارة البيانات، والجودة، ودورة حياة البيانات، والمشاركة، وتمكين مستهلكي البيانات من الحصول على بيانات ملائمة للسياق وموثوق بها.
حماية البيانات الحساسة باستخدام برمجيات أمان ومراقبة متقدمة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.
نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي وحوكمتها بشفافية، مع ضمان توافق النماذج ومجموعات البيانات مع المتطلبات التنظيمية والأخلاقية والتشغيلية.
تساعد أدوات وخدمات استشارات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من IBM المؤسسات على بناء بيئة ذكاء اصطناعي منظمة وممارسة الذكاء الاصطناعي بمسؤولية.
سواء أكنت تُعيد هيكلة منصة لتطبيق ما أم تساعد على تقديم ميزة جديدة، فإن Bob، شريكك في تطوير البرمجيات الذكية، يفهم نواياك ومستودعك ومعايير الأمن الخاصة بك.
توحيد الحوكمة وتطبيق سياسات الذكاء الاصطناعي المسؤول للحفاظ على أمن البيانات ومصادرها، وضمان الامتثال وإمكانية التدقيق عبر المنظومة لديك بأكملها.
IBM watsonx.ai يحتوى على واجهات برمجة التطبيقات، والأدوات، والنماذج القابلة للتخصيص، وبيئات التشغيل المرنة الجاهزة للاستخدام في أي بيئة سحابية أو هجينة.
تمكين عملك من خلال حل يجمع الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة، يساعد على أتمتة المهام وتبسيط العمليات المعقدة.
تمكين التحكم الكامل في كيفية نشر العمليات الحيوية لديك وإدارتها ومراقبتها، مع ضمان المرونة والامتثال عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات المعقدة.
تساعد IBM المؤسسات على وضع أطر عمل تساعد على تقليل المخاطر، وتعزيز الحوكمة، والحفاظ على الاستقلالية في العمليات الموزعة عالميًا.
استفِد بشكل أكبر من البيانات والذكاء الاصطناعي حيث تتواجد أعباء العمل لديك، من خلال منصة سحابية هجينة عالية الأداء وفعَّالة من حيث التكلفة، ومفتوحة، وآمنة.
يوفر Terraform للمؤسسات سير عمل موحَّدًا لتوفير البنية التحتية السحابية، ومركز البيانات الخاص، وحلول البرمجيات كخدمة (SaaS)، وإدارتها بشكل مستمر طوال دورة حياتها.
الجمع بين بيانات التشغيل والأمن في رؤية مركزية للتطبيق حول الأداء والمخاطر.
توفير قدرات إدارة الوصول المميز، والتحكم في التطبيقات، وأمن امتيازات نقاط النهاية، سواء في البيئات المحلية أم السحابية.
بناء وتشغيل التكنولوجيا وفقًا لشروطك الخاصة باستخدام بنى مفتوحة، وقابلة للتشغيل البيني، وقابلة للنقل، تساعد على عدم التقيُّد بمورِّد واحد وتسهيل الابتكار.
مع قدرات IBM في السحابة الهجينة والأتمتة والتحديث، يمكن للمؤسسات تصميم بنية تقنية قابلة للتكيف وآمنة، تحافظ على السيادة الرقمية على جميع المستويات.
استفِد من مزايا المنصة الهجينة مع تجربة متسقة واتصال سلس ببنية Power التحتية لديك.
منصة موحَّدة للخدمة الذاتية لإدارة الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الافتراضية، والحاويات التي تشغِّل تطبيقات OpenShift وwatsonx.data في البيئات السحابية الهجينة.
®IBM Z هي عائلة من البنية التحتية الحديثة المدعومة بمعالج IBM® Telum الذي يشغل أنظمة تشغيل المؤسسات وبرامج IBM Z، مما يوفر دقة أكبر للذكاء الاصطناعي، وإنتاجية ومرونة أعلى.
تُعَد IBM LinuxONE مجموعة من خوادم Linux للمؤسسات، مدعومة بمعالج IBM® Telum، تجمع بين خبرة IBM في بناء أنظمة حيوية ومخصصة للذكاء الاصطناعي مع انفتاح نظام تشغيل Linux.
بناء وتشغيل التكنولوجيا وفقًا لشروطك الخاصة باستخدام بنى مفتوحة، وقابلة للتشغيل البيني، وقابلة للنقل، تساعد على عدم التقيُّد بمورِّد واحد وتسهيل الابتكار.
مع قدرات IBM في السحابة الهجينة والأتمتة والتحديث، يمكن للمؤسسات تصميم بنية تقنية قابلة للتكيف وآمنة، تحافظ على السيادة الرقمية على جميع المستويات.
إدارة الحاويات، والملفات الثنائية، والأجهزة الافتراضية بكفاءة في البيئات السحابية أو المحلية، وعبر بيئات الحافة باستخدام Nomad، وأتمتة توفير البنية التحتية وإدارتها من خلال نهج منصة منهجي باستخدام Terraform.
خدمة سحابية مُدارة بالكامل من OpenShift مصممة بأمان مدمج؛ لمساعدة المؤسسات على البناء والنشر والتوسع بكفاءة.
تم تدريبه على مجموعات بيانات Ansible مختارة، ويساعد الفرق على نشر التطبيقات وتكوينها وإدارتها بكفاءة عبر البيئات الهجينة، لتقريب الفجوة بين النية والتنفيذ.
برمجيات سيادية مصممة خصيصًا للمؤسسات والجهات الحكومية ومقدِّمي الخدمات لإنشاء بيئات جاهزة للذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها.
السيادة الرقمية ليست مجرد حماية بيئتك - بل تتعلق بتمكين مستقبل يمكنك فيه العمل بثقة، وتسريع الابتكار، والحفاظ على السيطرة الكاملة على مصيرك الرقمي.