مع عولمة البرمجيات والبنية التحتية وقدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة غير مسبوقة، برزت السيادة الرقمية كأولوية استراتيجية للقادة. تعكف مجالس الإدارة والحكومات والمؤسسات على إعادة تقييم سبل حوكمة البيانات، وتأمين الأصول الرقمية الحيوية، والحفاظ على سيادتها على التقنيات، مع الحرص في الوقت ذاته على تعزيز مرونتها الاقتصادية والتشغيلية. يقدم هذا المستند الفني ورؤية IBM وتوجهاتها الاستراتيجية بشأن السيادة الرقمية، كما توفر الوضوح الاستراتيجي اللازم للتنقل في هذا المشهد المتطور بثقة.
ما ستجده في هذا المستند الفني:
ملخص وجيز حول محورية السيادة في استراتيجيات المؤسسات، والقدرة التنافسية، والثقة الرقمية.
القوى التي تعيد تشكيل كيفية حوكمة البيانات والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي، ولماذا أصبحت السيادة الآن أولوية على مستوى مجلس الإدارة.
المبادئ التأسيسية التي تمكّن النهج المسؤول والمستعد للمستقبل تجاه سيادة البيانات، والعمليات، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.
رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ لمساعدة القادة على تسريع اتخاذ القرار، والمواءمة بين أهداف السيادة وأولويات الأعمال والضوابط التنظيمية والتقنية.