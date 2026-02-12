تُستهدف الخدمات الحساسة من شبكات الطاقة إلى أنظمة الرعاية الصحية بشكل متزايد من قبل التهديدات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والجهات الفاعلة الخبيثة التي تتفوق على الدفاعات التقليدية. الأسوأ من ذلك، أن التهديدات الكمومية وشيكة، مما قد يجعل أساليب التشفير الحالية قديمة. تشير أبحاث داخلية من معهد IBM لقيمة الأعمال إلى أنه حتى عام 2024، كان هناك ما يقدر بعدد 60 حادثة أمن سيبراني في القطاعات الحكومية. وفي الوقت نفسه، شهد القطاع الخاص متوسط بلغ 49.5.
يتسارع حجم الهجمات الإلكترونية، ويمكن أن يؤدي التأخير في الاستجابة إلى تعرضك لخطر كبير. يُظهر البحث أن المستجيبين الحكوميين استغرقوا 180 يوماً لكشف حوادث الأمن السيبراني حتى عام 2024. لم يعُد الأمن ما بعد الكمومي والاستعلامات المدعومة بالذكاء الاصطناعي احتياجات مستقبلية — بل هي متطلبات فورية.
الهجمات المؤتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتم بسرعة أكبر من الردود اليدوية، مما يجعل استعلامات التهديدات في الوقت الفعلي والاستجابة المؤتمتة للحوادث أمرًا أساسيا للنجاة. ولضمان أمنها، من الضروري اتباع نهج شامل يتضمن الاستراتيجية والمخاطر السيبرانية، والكشف عن التهديدات والاستجابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وأُطر العمل الأمنية القائمة على الثقة الصفرية، ودورة حياة البيانات والتشفير من أجل الامتثال وأتمتة الاستجابة للحوادث. دعونا نستكشف كيف يمكن لهذه العناصر الأساسية أن تقدم المساعدة.
يبدأ الأمن السيبراني الفعال باستراتيجية قوية. تقدم خدمات الإستراتيجية والمخاطر السيبرانية نهجاً استباقياً، مما يمكن المؤسسات من تفعيل المخاطر التنظيمية والامتثال المتعلق بالأمن السيبراني، وتوفر خدمات حوكمة مخصصة للمديرين التنفيذيين لأمن المعلومات، والجهات التنظيمية، والمدققين. من خلال وضع إستراتيجيات الحد من المخاطر ومقاييس الإدارة المركزية.
لقد أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في مشهد الأمن السيبراني. تراقب أنظمة كشف التهديدات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي حركة مرور الشبكة وسلوك المستخدمين باستمرار، وتحدد الشذوذات التي قد تشير إلى اختراقات محتملة. تحلل هذه الأنظمة كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، مما يمكّن فرق الأمن الحكومة من التصرف بسرعة وحسم. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي الكشف عن الهجمات القائمة على الهوية على البنية التحتية الحكومية من خلال الإبلاغ عن أنماط تسجيل دخول غير معتادة أو طلبات دخول، مما يعزز الأمان ويجعل أحمال التشغيل محللي الأمن أكثر كفاءة.
على الرغم من أنه ليس مفهوماً جديداً، إلا أن نموذج الثقة الصفرية الذي يعمل على مبدأ "لا تثق بشيء، وتحقق من كل شيء" لا يزال إطار العمل المرجعي للأمن السيبراني. يضمن هذا النهج فحص كل طلب وصول بدقة، بغض النظر عن مصدره.
من خلال تنفيذ إطار عمل الثقة الصفرية، يمكن للحكومة فرض ضوابط وصول صارمة، ومراقبة نشاط المستخدمين، والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي. مع استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، توفر أُطر عمل الثقة الصفرية رؤية شاملة للوصول إلى البيانات، مما يساعد في تحديد التهديدات المحتملة والتخفيف منها. يتم استكمال هذه الرؤية من خلال تطبيق المبدأ الأساسي - لا تثق بأي شيء وتحقق من كل شيء - على كل طلب، بغض النظر عن موقع الشبكة. يمكن للذكاء الاصطناعي تقييم درجات المخاطر للهويات والأجهزة والتطبيقات بشكل ديناميكي قبل منح الوصول.
يمثل الامتثال للمتطلبات التنظيمية تحديًا كبيرًا للمؤسسات التي تدير البنية التحتية الحيوية مثل الوكالات الحكومية. يُعد دورة حياة البيانات والتشفير من العناصر الأساسية للاستراتيجية القوية للامتثال.
تتبع دورة حياة البيانات تدفق البيانات عبر المؤسسة، مما يوفر سجلاً واضحاً لأصلها والتحول والتخزين.
يضمن التشفير أن تظل البيانات آمنة، سواء أثناء النقل أو في حالة التخزين، مما يحميها من الوصول غير المصرح به ويضمن الامتثال للوائح مثل FISMA وFEDRAMP وGDPR. تتبع مصدر البيانات من البداية إلى النهاية لتلبية متطلبات التدقيق وعزل مجموعات البيانات المخترقة بسرعة. احرص على اعتماد خوارزميات مقاومة للكم (مثل التشفير القائم على الشبكة) للبيانات الساكنة وأثناء النقل.
في حالة وقوع حادث إلكتروني، فإن الاستجابة السريعة والمنسقة أمر بالغ الأهمية. تستخدم أتمتة الاستجابة للحوادث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتبسيط وتسريع عملية الاستجابة. وفقا لأبحاث IBV من IBM، في عام 2024، ظل متوسط 10 اختراقات للأمن الإلكتروني غير مكتشفة من قبل المؤسسات الحكومية.
يمكن للأنظمة المؤتمتة اكتشاف التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي، مما يقلل من الوقت اللازم لاحتواء الحوادث ومعالجتها. إن الدلائل المنسقة التي تقوم تلقائياً باحتواء الحوادث ومعالجتها وتوثيقها خلال دقائق تدمج أتمتة الاستجابة للحوادث (IRA) مع ضوابط نهج الثقة الصفرية (ZTA) لإلغاء بيانات الاعتماد المخترقة فوراً وإعادة التحقق من المستخدمين.
احم بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك ومكونات وكالتك من خلال حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغير المعتمدة على المنصات، والتي تتكامل مع النظام البنائي الحالي. قم بالأتمتة باستخدام الأصول المثبتة للذكاء الاصطناعي وامتثل للمعايير واللوائح. احرص على نشر برامج الزحف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تفحص باستمرار المنتديات السرية بحثًا عن بيانات الاعتماد الحكومية المسربة والرموز البرمجية للاستغلال. قم بأتمتة عمليات إعادة تعيين كلمات المرور الإجبارية والتنفيذ متعدد العوامل عند اكتشاف وجود ثغرة.
من خلال خبرتنا العميقة في القطاع العام والحلول التي أثبتت جدواها، يمكننا مساعدة الحكومة على إنشاء أساس يتكيف مع المتطلبات المستقبلية ويقلل من التعقيدات. IBM هي الشركة التقنية الوحيدة التي تقدم منصة شاملة من الحلول وخدمات الاستشارات، مقدمةً الخبرة لعملاء القطاع العام وأحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والممارسات الأخلاقية لتحقيق ذلك.
يدمج نهج الثقة الصفرية في IBM البيانات وإدارة التهديدات وضوابط الهوية لتوفير حل متصل يعزز الرؤية والتحكم. وفي الوقت نفسه، تساعد مناهج المسؤولية الاجتماعية لشركة IBM في حماية البيانات الحساسة وتعزيز المرونة التنظيمية.
قم ببناء الأساس الآمن الذي تتطلبه جهود التحديث التي تبذلها مع حلول الأمن السيبراني الأكثر ملاءمة لك دون الوقوع فريسة للاحتكار لمنتج معين والخدمات الاستشارية الفعالة. ستحصل على النتائج التي تحمي النظام البنائي الخاص بك، وبيانات الموظفين والمكونات.
