تُستهدف الخدمات الحساسة من شبكات الطاقة إلى أنظمة الرعاية الصحية بشكل متزايد من قبل التهديدات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والجهات الفاعلة الخبيثة التي تتفوق على الدفاعات التقليدية. الأسوأ من ذلك، أن التهديدات الكمومية وشيكة، مما قد يجعل أساليب التشفير الحالية قديمة. تشير أبحاث داخلية من معهد IBM لقيمة الأعمال إلى أنه حتى عام 2024، كان هناك ما يقدر بعدد 60 حادثة أمن سيبراني في القطاعات الحكومية. وفي الوقت نفسه، شهد القطاع الخاص متوسط بلغ 49.5.

يتسارع حجم الهجمات الإلكترونية، ويمكن أن يؤدي التأخير في الاستجابة إلى تعرضك لخطر كبير. يُظهر البحث أن المستجيبين الحكوميين استغرقوا 180 يوماً لكشف حوادث الأمن السيبراني حتى عام 2024. لم يعُد الأمن ما بعد الكمومي والاستعلامات المدعومة بالذكاء الاصطناعي احتياجات مستقبلية — بل هي متطلبات فورية.

الهجمات المؤتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتم بسرعة أكبر من الردود اليدوية، مما يجعل استعلامات التهديدات في الوقت الفعلي والاستجابة المؤتمتة للحوادث أمرًا أساسيا للنجاة. ولضمان أمنها، من الضروري اتباع نهج شامل يتضمن الاستراتيجية والمخاطر السيبرانية، والكشف عن التهديدات والاستجابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وأُطر العمل الأمنية القائمة على الثقة الصفرية، ودورة حياة البيانات والتشفير من أجل الامتثال وأتمتة الاستجابة للحوادث. دعونا نستكشف كيف يمكن لهذه العناصر الأساسية أن تقدم المساعدة.