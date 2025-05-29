خدمات وحلول تقنية الرعاية الصحية

تحسين كفاءة رعاية المرضى من خلال منصات آمنة وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ندوة الإنترنت: تفعيل المرونة من خلال قابلية الملاحظة

انضم إلينا يوم الأربعاء، 4 يونيو في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمعرفة المزيد عن مرونة تكنولوجيا المعلومات وأسباب الحاجة إليها.

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إعادة اختراع الرعاية الصحية رقميًا

يشهد قطاع الرعاية الصحية تحولًا مدفوعًا بالتطورات التقنية، والتحول نحو الرعاية القائمة على القيمة، وزيادة التركيز على النهج الذي يركِّز على المريض.

تُصمِّم IBM منصات آمنة لتلبية احتياجات البيانات والذكاء الاصطناعي عبر قطاع الرعاية الصحية. تعمل تقنياتنا الصحية على تسريع تنفيذ المهام، بدءًا من الرد على المكالمات وحتى تحليل توجهات صحة السكان، في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، تساعد روبوتات المحادثة الخاصة بالرعاية الصحية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من ™IBM® watsonx Assistant على تقليل الأخطاء البشرية ومساعدة الأطباء وتوفير خدمات للمرضى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن أيضًا تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في:

  • أمن المعلومات
  • تكنولوجيا المعلومات للرعاية الصحية
  • خدمة العملاء
  • التسويق 
  • المشتريات
  • تطوير المنتج
  • المبيعات 
  • سلسلة التوريد

تقدِّم شركة IBM خدماتها لعملاء الرعاية الصحية، بما في ذلك مزودو الخدمات مثل المستشفيات والأنظمة الصحية، وجهات الدفع مثل المؤسسات الحكومية وشركات التأمين الصحي الخاصة حول العالم. تعرَّف على كيفية استفادتك من حلول IBM التقنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات لتعزيز ميزتك التنافسية في مجال الصحة الرقمية وتنفيذ التحول الرقمي على نطاق واسع.

حلول تقنية الرعاية الصحية 

استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات الأعمال
استخدم ™IBM® watsonx لمساعدة قطاع الرعاية الصحية الخاصة بك على تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي وزيادة الإنتاجية في مهام سير العمل الأساسية.​
تخطيط الأعمال المتكاملة المدعوم بالذكاء الاصطناعي
تمكَّن من تحليل الربحية وتحرير سيناريوهات "ماذا لو" الدقيقة لأعمالك في قطاع التجزئة باستخدام قاعدة البيانات داخل الذاكرة (TM1) من Planning Analytics. استخدِم واجهات ويب وExcel قوية وسهلة الاستخدام، وسهِّل اعتماد الحل من خلال مساعدنا المعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إنشاء تجارب عملاء أكثر ذكاءً
استفد من البيانات والأدوات والتكنولوجيا التي تجعل تجربة العملاء الرائعة ممكنة. احصل على الدعم في تحسين سير العمل من خلال حلول وخدمات تكنولوجيا معلومات متكاملة.
زيادة الإنتاجية مع إدارة التكاليف
يمكنك تعزيز نتائج الأعمال الديناميكية من خلال ضمان أداء التطبيقات والبنية التحتية، وتأسيس مستقبل الرعاية الصحية.
تخزين السجلات الطبية وبيانات المرضى بشكل فعَّال
احصل على بيانات الرعاية الصحية بسهولة وبسرعة وبذكاء أكبر وبتكلفة أقل، لاتخاذ قرارات سريعة وموثوق بها.
تحسين حماية البيانات
احمِ بيانات الرعاية الصحية وبيانات المرضى وعمليات الأعمال التي تتم على الأجهزة المتصلة بشبكتك والمستخدمة من قِبَل المتخصصين في الرعاية الصحية.
دراسات حالة
Royal Melbourne Hospital logo
مستشفى Royal Melbourne

تمكَّن من تبسيط العمليات لتحسين تجارب العملاء والموظفين والمرضى.

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White "NHS" inside blue box followed by black "University Hospitals" and "Coventry and Warwickshire" and blue "NHS Trust", all flush right.
أمانة خدمة الصحة الوطنية (NHS Trust) في University Hospitals Coventry and Warwickshire (UHCW)


خدمة 700 مريض إضافي أسبوعيًا من خلال الرعاية التي تركِّز على المريض باستخدام تقنية ™IBM® watsonx.ai .

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Providence client logo
Providence

احمِ سلامة كلٍّ من البيئات السحابية والهجينة باستخدام IBM Turbonomic.

 اقرأ قصة النجاح
شعار Mayden
Mayden

استخدام قابلية الملاحظة لدعم تقديم خدمات الصحة العقلية وتحسين نتائج المرضى.

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Medtronic logo
Medtronic

أحدِث تحولًا جذريًا في البحث عن معرِّف المواد باستخدام Microsoft GenAI وIBM Consulting.

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NHG logo
مجموعة National Healthcare Group

تحسين خدمات المرضى والانتقال من المعاملات إلى العلاقات باستخدام SAP SuccessFactors.

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Male nurse showing digital tablet to mother by toddler in hospital
تقديم الذكاء الاصطناعي المسؤول في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة
تعرف على 5 خطوات رئيسية للتأكد من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يدعم المجتمعات التي يخدمها.
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IBM وCleveland Clinic
شاهد كيف تكشف شركة IBM ومركز Cleveland Clinic عن أول حاسب كمّي مخصص لأبحاث الرعاية الصحية.
Nurse comparing computer medical records to old paper records.
إتقان حوكمة بيانات الرعاية الصحية باستخدام دورة حياة البيانات
تعرَّف على كيفية استفادة مقدِّم الرعاية الصحية من تتبُّع البيانات لتحسين استراتيجيته في إدارة البيانات.

الحدث

فعالية Think 2025

خطِّط للخطوة التالية في رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي في الحدث الرئيسي لشركة IBM، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو في بوسطن

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