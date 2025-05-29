خدمات وحلول تقنية الرعاية الصحية

يشهد قطاع الرعاية الصحية تحولًا مدفوعًا بالتطورات التقنية، والتحول نحو الرعاية القائمة على القيمة، وزيادة التركيز على النهج الذي يركِّز على المريض.
تُصمِّم IBM منصات آمنة لتلبية احتياجات البيانات والذكاء الاصطناعي عبر قطاع الرعاية الصحية. تعمل تقنياتنا الصحية على تسريع تنفيذ المهام، بدءًا من الرد على المكالمات وحتى تحليل توجهات صحة السكان، في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، تساعد روبوتات المحادثة الخاصة بالرعاية الصحية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من ™IBM® watsonx Assistant على تقليل الأخطاء البشرية ومساعدة الأطباء وتوفير خدمات للمرضى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن أيضًا تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في:
تقدِّم شركة IBM خدماتها لعملاء الرعاية الصحية، بما في ذلك مزودو الخدمات مثل المستشفيات والأنظمة الصحية، وجهات الدفع مثل المؤسسات الحكومية وشركات التأمين الصحي الخاصة حول العالم. تعرَّف على كيفية استفادتك من حلول IBM التقنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات لتعزيز ميزتك التنافسية في مجال الصحة الرقمية وتنفيذ التحول الرقمي على نطاق واسع.
تمكَّن من تبسيط العمليات لتحسين تجارب العملاء والموظفين والمرضى.
خدمة 700 مريض إضافي أسبوعيًا من خلال الرعاية التي تركِّز على المريض باستخدام تقنية ™IBM® watsonx.ai .
احمِ سلامة كلٍّ من البيئات السحابية والهجينة باستخدام IBM Turbonomic.
استخدام قابلية الملاحظة لدعم تقديم خدمات الصحة العقلية وتحسين نتائج المرضى.
أحدِث تحولًا جذريًا في البحث عن معرِّف المواد باستخدام Microsoft GenAI وIBM Consulting.
تحسين خدمات المرضى والانتقال من المعاملات إلى العلاقات باستخدام SAP SuccessFactors.