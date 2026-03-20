الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الحكم البشري: نموذج جديد لمرونة منصات الدفع

في صناعة المدفوعات، تعتبر المرونة أمراً لا يقبل المساومة. يجب أن يكون كل عنصر من عناصر البنية التحتية، ووقت تشغيل التطبيق، ومسار الشبكة، والتحكم التشغيلي متاحا باستمرار، آمنا باستمرار، ومتوافقا باستمرار. تلعب الأتمتة التي تبني وتشغل هذه البيئات - التي توصف تاريخياً بأنها البنية التحتية كرمز (IaC) والمنصة كرمز (PaC) - دوراً كبيراً في ضمان أن تعمل الأنظمة بشكل متوقع، وتستعيد عافيتها بشكل موثوق وتتوسع دون انقطاع.

يحدد التصميم كيفية إنشاء منصات الدفع ونشرها وإدارتها وتشغيلها. يقوم بترميز أنماط المرونة، وضوابط الأمان، وطوبولوجيا الشبكة، وتوفير الحوسبة، وسلوك البرمجيات الوسيطة، ومنطق نشر التطبيقات. إنه الأساس الحي الذي يتيح التوافر المستمر.

إن الأتمتة التي تقوم عليها منصة مدفوعات مثل تلك التي عملنا معها ليست مجرد "تهيئة"؛ إذ أن المخطط التشغيلي هو الذي يحدد:

كيفية إنشاء كل الموارد وتأمينها

كيفية نشر التطبيقات وتوسيع نطاقها

أن أنماط المرونة تضمن التوافر المستمر

كيف يتم فرض الامتثال دون استثناء

أن تظل البيئات متسقة وقابلة للتكرار وقابلة للتدقيق

كان التحدي الذي يواجه IBM Payments Center مُلحًا ومعقدًا في آنٍ واحد. أي خطأ في جهود التحديث هذا كان يعرض خطر انتهاك المتطلبات والسياسات التنظيمية، مما يؤدي إلى فشل في التدقيق أو كشف بيانات حساسة. كانت المخاطر جسيمة لأن أنماط المرونة يجب ألا تؤدي أبداً إلى تراجع في التوافر العالي وعزل الشبكة وعمليات النشر في مناطق توافر متعددة وسلوكيات تجاوز الفشل. كل ذلك يعتمد على الأتمتة الدقيقة التي لا يمكن أن تتعرض للعطل.

كانت الديون التقنية الحالية متجذرة بعمق في البنية التحتية القائمة على السحابة. تطورت قوالب CloudFormation وأتمتة Python على مر السنين لتصبح مترابطة بشدة ومعقدة بشكل متزايد من حيث الصيانة. كان نطاق التبعيات شاسعاً ومعقداً إذ تفاعلت أكثر من 90 وظيفة Lambda مع أربعة مخازن بيانات متميزة مما أوجد شبكة ضخمة من التبعيات جعلت أي تغيير محفوفاً بالمخاطر.

كان التحديث اليدوي سيكون بطيئًا ومحفوفًا بالمخاطر وربما غير آمن. وقد تستغرق الطرق التقليدية ما يصل إلى أشهر، وهو جدول زمني غير مقبول لنظام دفع مهمة حساسة يجب أن يتطور باستمرار. احتاجت IPC إلى نهج جديد تمامًا يمكن أن يوفر السرعة دون التضحية بالمعايير الصارمة المطلوبة للبنية التحتية المالية.