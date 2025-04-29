حلول الذكاء الاصطناعي للمبيعات

في عالم اليوم الذي يعتمد على التلبية الفورية للطلبات، تحتاج المؤسسات إلى تسريع المبيعات في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات. تقدم IBM تقنيات مصمّمة خصيصًا وخدمات استشارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لمساعدة المؤسسات على التوسّع، وتقليل التكاليف، وتعزيز العلاقات من خلال تجارب مبيعات رقمية وواقعية مبتكرة.
نسّق عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي للتعامل دون عناء مع تحديثات إدارة علاقات العملاء وتحديد أولويات العملاء المحتملين والمتابعات.
امزج بين الذكاء الاصطناعي الحواري والفاعل، مما يمكِّن مؤسستك من التحكّم في استقلالية الذكاء الاصطناعي.
ابنِ وانشر وأدر مساعدين ووكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى مؤسستك باستخدام منصة واحدة سهلة الاستخدام.
حقق أقصى عائد على الاستثمار وعزز الإنتاجية من خلال منصة موحّدة للبيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة، مدعومة بنظام بنائي للشراكات يشمل Oracle و SAP و Salesforce.
IBM watsonx™ Orchestrate هو حل يساعدك على تسريع تحقيق القيمة في تمكين المبيعات، والبحث عن عملاء جدد، وإدارة الفرص. يعمل بسلاسة مع أدواتك الحالية، ومنها Salesforce و SAP و Microsoft Outlook و Slack و Salesloft و Seismic و Marketo و LinkedIn. كما يستخدم بيانات مؤسستك لتقديم رؤى آنية للتحسين والإنتاجية على نطاق واسع.
ابتكر مستعينًا بالذكاء الاصطناعي المدمج في جوهر مؤسستك لتحديث وأتمتة وتحسين جميع قنوات المبيعات. تستعين خدمات IBM الاستشارية لتحوّل المبيعات بخبراء الصناعة، وأصول الذكاء الاصطناعي التوليدي، والرؤى المستندة إلى البيانات لبناء علاقات أقوى مع العملاء وتحقيق قيمة أكبر في كل نقطة تفاعل.
مستعد لتحقيق أهداف المبيعات بشكل أسرع؟ بإمكان IBM watsonx Orchestrate الارتقاء بفريق مبيعاتك إلى مستوى جديد كليًّا.