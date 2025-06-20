استفِد من الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتخفيف عبء المهام المتكررة عن فريق الموارد البشرية، مما يعزِّز الإنتاجية ويُتيح لقسم الموارد البشرية التركيز على الجوانب المتعلقة بالأشخاص أنفسهم.
يمكنك تبسيط سير العمل باستخدام الخدمة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة. يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي فِرَق الموارد البشرية على سرعة تلخيص المعلومات والحصول على إجابات موثوق بها في الوقت الفعلي، مما يغني عن استعراض وثائق مطولة خاصة بالسياسات أو التنقل بين التطبيقات المختلفة.
من خلال تقليل المهام الإدارية، يُتيح الذكاء الاصطناعي والأتمتة للمديرين والموظفين ومتخصصي الموارد البشرية التركيز على المبادرات الاستراتيجية، كتطوير المسار الوظيفي، ورفع المهارات، وإدارة الأداء، والاحتفاظ بالمواهب.
حسِّن اكتساب المواهب باستخدام التحليلات التنبؤية لتحسين إعلانات الوظائف بما يتماشى مع مقاييس الأداء وأهداف الاحتفاظ بالموظفين. وفّر الوقت لمتخصصي اكتساب المواهب ليركّزوا على بناء العلاقات بدلاً من الانشغال بالعمليات اليدوية.
تعامل مع تعقيدات سير العمل المتزايدة في الموارد البشرية مع الحفاظ على الامتثال لسياسات الشركة، من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي. استخدم مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الجاهزين لحالات استخدام الموارد البشرية، والمزوّدين بأدوات متصلة بالفعل بتطبيقات المؤسسات الشائعة.
يمكن لخدمات استشارات تحويل الموارد البشرية والمواهب أن ترتقي بدور الموارد البشرية من مركز امتثال إلى محرّك للقيمة. حدّث مهام الموارد البشرية في مؤسستك ووفّر تجارب أفضل للموظفين من خلال جعل الذكاء الاصطناعي محورًا رئيسيًّا في استراتيجيتك.
تعرَّف على كيفية مساهمة مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي في تبسيط مهام استقطاب المواهب للحصول على تجربة توظيف أكثر سلاسة وكفاءة. تفاعَل من منظور المستخدم أو المطوّر، أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مصممًا خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لمؤسستك.
استمع إلى قادتنا واكتشف كيف يمكنك توظيف الذكاء الاصطناعي وتحويل مهام الموارد البشرية في مؤسستك.
تحويل قسم الموارد البشرية والمؤسسة ككل من خلال الابتكار المستند إلى الذكاء الاصطناعي