يعد فهم سير عمل التنقيب في النص أمرًا حيويًا لإطلاق الإمكانات الكاملة للمنهجية. سنوضح هنا عملية التنقيب في النص، ونسلط الضوء على كل خطوة وأهميتها للنتيجة النهائية.

الخطوة 1. استرجاع المعلومات

تتمثل الخطوة الأولى في سير عمل التنقيب في النصوص في استرجاع المعلومات، وهو ما يتطلب من علماء البيانات جمع البيانات النصية ذات الصلة من مصادر مختلفة (مثل المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي واستطلاعات رأي العملاء والمراجعات عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني و/أو قواعد البيانات الداخلية). وينبغي أن تكون عملية جمع البيانات مصممة وفقًا للأهداف المحددة للتحليل. في حالة التنقيب في نصوص وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا يعني التركيز على التعليقات والمشاركات والإعلانات والنصوص الصوتية وما إلى ذلك.

الخطوة 2. المعالجة المسبقة للبيانات

بمجرد جمع البيانات اللازمة، ستقوم بمعالجتها مسبقًا استعدادًا للتحليل. ستشمل المعالجة المسبقة عدة خطوات فرعية، بما في ذلك ما يلي:

تنظيف النص: تنظيف النص هي عملية إزالة الأحرف وعلامات الترقيم والرموز الخاصة والأرقام غير ذات الصلة من مجموعة البيانات. يتضمن أيضًا تحويل النص إلى أحرف صغيرة لضمان الاتساق في مرحلة التحليل. هذه العملية مهمة بشكل خاص عند التنقيب عن منشورات وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالبًا ما تكون مليئة بالرموز والرموز التعبيرية وأنماط الكتابة بالأحرف الكبيرة غير التقليدية.

تنظيف النص هي عملية إزالة الأحرف وعلامات الترقيم والرموز الخاصة والأرقام غير ذات الصلة من مجموعة البيانات. يتضمن أيضًا تحويل النص إلى أحرف صغيرة لضمان الاتساق في مرحلة التحليل. هذه العملية مهمة بشكل خاص عند التنقيب عن منشورات وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالبًا ما تكون مليئة بالرموز والرموز التعبيرية وأنماط الكتابة بالأحرف الكبيرة غير التقليدية. الترميز: تقسم عملية الترميز النص إلى وحدات فردية (أي كلمات و/أو عبارات) تُعرف بالرموز. توفر هذه الخطوة اللبنات الأساسية للتحليل اللاحق.

تقسم عملية الترميز النص إلى وحدات فردية (أي كلمات و/أو عبارات) تُعرف بالرموز. توفر هذه الخطوة اللبنات الأساسية للتحليل اللاحق. إزالة كلمات التوقف: كلمات التوقف هي الكلمات الشائعة التي ليس لها معنى مهم في العبارة أو الجملة (مثل "ذا"، "هو"، "و"، "و"، إلى غير ذلك). تساعد إزالة كلمات التوقف على تقليل الضوضاء في البيانات وتحسين الدقة في مرحلة التحليل.

كلمات التوقف هي الكلمات الشائعة التي ليس لها معنى مهم في العبارة أو الجملة (مثل "ذا"، "هو"، "و"، "و"، إلى غير ذلك). تساعد إزالة كلمات التوقف على تقليل الضوضاء في البيانات وتحسين الدقة في مرحلة التحليل. الاستخراج والتقطيع اللغوي: تعمل تقنيتا الاستخراج والتقطيع اللغوي على توحيد الكلمات إلى جذورها الأصلية. يقلل Stemming الكلمات إلى شكلها الأساسي عن طريق إزالة البادئات أو اللواحق ، بينما يقوم lemmatization بتعيين الكلمات إلى شكل القاموس الخاص بها. تساعد هذه التقنيات في دمج اختلافات الكلمات وتقليل التكرار والحد من حجم ملفات الفهرسة.

تعمل تقنيتا الاستخراج والتقطيع اللغوي على توحيد الكلمات إلى جذورها الأصلية. يقلل Stemming الكلمات إلى شكلها الأساسي عن طريق إزالة البادئات أو اللواحق ، بينما يقوم lemmatization بتعيين الكلمات إلى شكل القاموس الخاص بها. تساعد هذه التقنيات في دمج اختلافات الكلمات وتقليل التكرار والحد من حجم ملفات الفهرسة. وسم جزء من الكلام (POS): تسهّل عملية وضع علامات على POS التحليل الدلالي من خلال تعيين العلامات النحوية للكلمات (على سبيل المثال، اسم، فعل، صفة، إلى غير ذلك)، وهو أمر مفيد بشكل خاص لتحليل المشاعر والتعرف على الكيانات.

تسهّل عملية وضع علامات على POS التحليل الدلالي من خلال تعيين العلامات النحوية للكلمات (على سبيل المثال، اسم، فعل، صفة، إلى غير ذلك)، وهو أمر مفيد بشكل خاص لتحليل المشاعر والتعرف على الكيانات. التحليل النحوي: يتضمن الإعراب تحليل بنية الجمل والعبارات لتحديد دور الكلمات المختلفة في النص. على سبيل المثال، يمكن لنموذج التحليل تحديد الفاعل والفعل والمفعول به لجملة كاملة.

الخطوة 3. تمثيل النص

في هذه المرحلة، ستقوم بتعيين القيم العددية للبيانات بحيث يمكن معالجتها بواسطة خوارزميات التعلم الآلي (ML)، والتي ستنشئ نموذجًا تنبؤيًا من مدخلات التدريب. هاتان طريقتان شائعتان لتمثيل النص:

حقيبة الكلمات (BoW): تمثل BoW النص كمجموعة من الكلمات الفريدة في مستند نصي. تصبح كل كلمة ميزة، ويمثل تكرار حدوثها قيمتها. لا يأخذ BoW في الحسبان ترتيب الكلمات، وبدلًا من ذلك يركز فقط على وجود الكلمات.

تمثل BoW النص كمجموعة من الكلمات الفريدة في مستند نصي. تصبح كل كلمة ميزة، ويمثل تكرار حدوثها قيمتها. لا يأخذ BoW في الحسبان ترتيب الكلمات، وبدلًا من ذلك يركز فقط على وجود الكلمات. تكرار المصطلح-تكرار المستند العكسي (TF-IDF): يقوم TF-IDF بحساب أهمية كل كلمة في المستند بناءً على تكرارها أو ندرتها عبر مجموعة البيانات بالكامل. إنه يقلل من وزن الكلمات التي تحدث بشكل متكرر ويؤكد على المصطلحات النادرة والأكثر إفادة.

الخطوة 4. استخراج البيانات

بعد تعيين قيم رقمية، ستطبق تقنية أو أكثر للتنقيب في النصوص عن البيانات المنظمة لاستخراج الإحصاءات من بيانات الوسائط الاجتماعية. تتضمن بعض التقنيات الشائعة ما يلي:

تحليل المشاعر: يصنف تحليل المشاعر البيانات بناءً على طبيعة الآراء المعبر عنها في محتوى وسائل التواصل الاجتماعي (على سبيل المثال، إيجابية أو سلبية أو محايدة). قد يكون هذا مفيدًا لفهم آراء العملاء وتصور العلامة التجارية، وللكشف عن اتجاهات المشاعر.

يصنف تحليل المشاعر البيانات بناءً على طبيعة الآراء المعبر عنها في محتوى وسائل التواصل الاجتماعي (على سبيل المثال، إيجابية أو سلبية أو محايدة). قد يكون هذا مفيدًا لفهم آراء العملاء وتصور العلامة التجارية، وللكشف عن اتجاهات المشاعر. نمذجة المواضيع: تهدف نمذجة الموضوع إلى اكتشاف الموضوعات الأساسية و/أو الموضوعات في مجموعة من المستندات. يمكن أن يساعد في تحديد الاتجاهات واستخراج المفاهيم الرئيسية والتنبؤ باهتمامات العملاء. تشمل الخوارزميات الشائعة لنمذجة الموضوع تخصيص Dirichlet الكامن (LDA) وتحليل المصفوفة غير السالبة (NMF).

تهدف نمذجة الموضوع إلى اكتشاف الموضوعات الأساسية و/أو الموضوعات في مجموعة من المستندات. يمكن أن يساعد في تحديد الاتجاهات واستخراج المفاهيم الرئيسية والتنبؤ باهتمامات العملاء. تشمل الخوارزميات الشائعة لنمذجة الموضوع تخصيص Dirichlet الكامن (LDA) وتحليل المصفوفة غير السالبة (NMF). التعرف على الكيانات المسماة (NER): تستخرج NER المعلومات ذات الصلة من البيانات غير المنظمة من خلال تحديد وتصنيف الكيانات المسماة (مثل أسماء الأشخاص والمؤسسات والمواقع والتواريخ) داخل النص. كما أنها تعمل على أتمتة مهام مثل استخراج المعلومات وتصنيف المحتوى.

تستخرج NER المعلومات ذات الصلة من البيانات غير المنظمة من خلال تحديد وتصنيف الكيانات المسماة (مثل أسماء الأشخاص والمؤسسات والمواقع والتواريخ) داخل النص. كما أنها تعمل على أتمتة مهام مثل استخراج المعلومات وتصنيف المحتوى. تصنيف النصوص: يُستخدم في مهام مثل تصنيف المشاعر وتصفية الرسائل غير المرغوب فيها وتصنيف المواضيع، ويتضمن تصنيف النصوص تصنيف المستندات إلى فئات أو فئات محددة مسبقًا. كثيرًا ما تستخدم خوارزميات التعلم الآلي مثل Naïve Bayes وآلات المتجهات الداعمة (SVM) ونماذج التعلم العميق مثل الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) لتصنيف النصوص.

يُستخدم في مهام مثل تصنيف المشاعر وتصفية الرسائل غير المرغوب فيها وتصنيف المواضيع، ويتضمن تصنيف النصوص تصنيف المستندات إلى فئات أو فئات محددة مسبقًا. كثيرًا ما تستخدم خوارزميات التعلم الآلي مثل Naïve Bayes وآلات المتجهات الداعمة (SVM) ونماذج التعلم العميق مثل الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) لتصنيف النصوص. التنقيب عن قواعد الارتباط: يمكن أن يكتشف التنقيب عن قواعد الارتباط العلاقات والأنماط بين الكلمات والعبارات في بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، ويكشف عن الارتباطات التي قد لا تكون واضحة للوهلة الأولى. يساعد هذا النهج في تحديد الروابط المخفية وأنماط الحدوث التي يمكن أن تدفع عملية صنع القرار التجاري في مراحل لاحقة.

الخطوة 5. تحليل البيانات وتفسيرها

الخطوة التالية هي فحص الأنماط والاتجاهات والمعارف المستخرجة لتطوير استنتاجات ذات مغزى. يمكن أن تساعدك تقنيات تصور البيانات مثل سحب الكلمات والمخططات الشريطية والرسوم البيانية للشبكة في تقديم النتائج بطريقة موجزة وجذابة بصريًا.

الخطوة 6. التحقق من الصحة والتكرار

من الضروري التأكد من دقة وموثوقية نتائج التنقيب الخاصة بك، لذلك في المرحلة قبل الأخيرة، يجب عليك التحقق من صحة النتائج. قم بتقييم أداء نماذج التنقيب في النصوص باستخدام مقاييس التقييم ذات الصلة وقارن نتائجك بالحقيقة الأساسية و/أو حكم الخبراء. إذا لزم الأمر، فقم بإجراء تعديلات على خطوات المعالجة المسبقة والتمثيل و/أو النمذجة لتحسين النتائج. قد تحتاج إلى تكرار هذه العملية حتى تكون النتائج مرضية.

الخطوة 7. المعارف واتخاذ القرارات

تتمثل الخطوة الأخيرة في سير عمل التنقيب عن النصوص في تحويل الرؤى المشتقة إلى إستراتيجيات قابلة للتنفيذ تساعد أعمالك على تحسين بيانات الوسائط الاجتماعية واستخدامها. كما يمكن للمعرفة المستخرجة توجيه عمليات مثل تحسينات المنتجات والحملات التسويقية وتحسينات دعم العملاء وإستراتيجيات تخفيف المخاطر - كل ذلك من محتوى الوسائط الاجتماعية الموجود بالفعل.