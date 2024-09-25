ما المقصود بالمطالبة بخطوات قليلة؟

تحليل المشاعر

تُعَد المطالبة بخطوات قليلة مفيدة بشكل خاص في تحليل المشاعر، حيث تصنِّف النماذج مشاعر النص اعتمادًا على بيانات مصنّفة محدودة. ويُعَد دمج المطالبة بخطوات قليلة مع المطابقة الدلالية، كما هو موضَّح في الشكل 2، أحد الأمثلة. فهو يسمح للنماذج بتصنيف المشاعر بدقة استنادًا إلى الأمثلة ذات الصلة من مخزن المتجهات.[1]



التعرُّف على الحركة في مقاطع الفيديو

تم تطبيق المطالبة بخطوات قليلة أيضًا للتعرُّف على الحركة في مقاطع الفيديو. قدَّم Yuheng Shi وآخرون مفهوم المطالبة المعرفية، الذي يستفيد من المعرفة العامة المأخوذة من مصادر خارجية لتوجيه نماذج الرؤية-اللغة. ينجح هذا الأسلوب في تصنيف الأفعال داخل مقاطع الفيديو بقدر ضئيل من الإشراف، محققًا أداءً رائدًا على مستوى المجال مع تقليل كبير في عبء التدريب.[8]

إنشاء الحوارات المبنية على المعرفة

في إنشاء الحوارات المبنية على المعرفة أو روبوتات المحادثة، تعزز المطالبة بخطوات قليلة نماذج الحوار من خلال دمج مصادر معلومات خارجية. وقد أظهرت هذه الدراسة أن طرق المطالبة بخطوات قليلة يمكن أن تحسِّن أداء نماذج الحوار بشكل كبير، ما يجعلها أكثر اتساقًا وملاءمة للسياق.[9]

التعرُّف على الكيانات المسماة (NER)

يمكن للمطالبة بخطوات قليلة أن تعزز مهام التعرُّف على الكيانات المسماة من خلال تقديم أمثلة تساعد النموذج على التعرُّف على الكيانات وتصنيفها ضمن النص. طوَّر مؤلف الدراسة المُشار إليها طريقة تعلُّم بخطوات قليلة قائمة على المطالبات وواعية بالكيانات لمهام الأسئلة والأجوبة، والتي يمكن تكييفها لمهام التعرُّف على الكيانات المسماة، ما يحسِّن أداء النموذج بشكل كبير.[10].

مهام إنشاء الكود

يمكن أيضًا تطبيق المطالبة بخطوات قليلة على المهام المرتبطة بالكود مثل إنشاء تأكيد الاختبار وإصلاح البرنامج. في دراستهم، طوَّر Noor Nashid وزملاؤه تقنية تسترجع تلقائيًا أمثلة تعليمية للكود لإنشاء مطالبات فعَّالة، ما أدَّى إلى ظهور تحسينات كبيرة في دقة المهام.[11]