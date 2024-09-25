ما المقصود بالمطالبة بخطوات قليلة؟

المؤلفون:

Vrunda Gadesha

AI Advocate | Technical Content Author

ما المقصود بالمطالبة بخطوات قليلة؟

يُشير مصطلح "مطالبة بخطوات قليلة" إلى عملية تزويد نموذج الذكاء الاصطناعي ببعض الأمثلة لمهمة ما لتوجيه الأداء. هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص في السيناريوهات التي لا تتوفر فيها بيانات تدريب شاملة.

في تقنيات أخرى مثل "المطالبة الصفرية" التي لا تتطلب أي أمثلة، أو "المطالبة بخطوة واحدة" التي تعتمد على مثال واحد، تستخدم "المطالبة بخطوات قليلة" أمثلة متعددة لتحسين الدقة والقدرة على التكيف. إلى جانب ذلك، فإن أطر عمل هندسة المطالبات المتقدمة الأخرى، مثل المطالبة بسلسة الأفكار وبشجرة التفكير، تستخدم أيضًا أمثلة للوصول إلى المخرجات المطلوبة وتحسين مخرجات النموذج.

يُعَد التعلم بخطوات قليلة ضروريًا في حالات الذكاء الاصطناعي التوليدي حيث يصعب جمع كميات كبيرة من البيانات المصنّفة. تعمل أساليب المطالبة على تحويل النصوص المدخلة إلى صيغة منظمة، ما يمكِّن النماذج مثل سلسلة IBM Granite، ونماذج Llama من Meta، وGPT-3 وGPT-4 من OpenAI من ملء الفراغات باستجابات مناسبة، وأداء المهام بفاعلية دون الحاجة إلى مجموعات ضخمة من البيانات المصنّفة.[1] تدعم هذه التقنية أيضًا الحصول على صيغة المخرجات المحددة مسبقًا عبر توجيه النموذج بأمثلة معينة، ما يضمن الاتساق والدقة في البنية المطلوبة.

في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، ومعالجة اللغة الطبيعية، برز أسلوب المطالبة بخطوات قليلة كأسلوب قوي. تسمح هذه الطريقة للنماذج بأداء المهام بأمثلة محدودة، ما يميّزها عن طرق المطالبة الأخرى مثل المطالبة الصفرية والمطالبة بخطوة واحدة. يُعَد فهم المطالبة بخطوات قليلة أمرًا بالغ الأهمية للاستفادة من الإمكانات الكاملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل GPT-3/GPT-4 من OpenAI، وغيرها من النماذج اللغوية الكبيرة مثل نماذج IBM Granite أو نماذج Llama من Meta.

يوضِّح الشكل 1 عملية تعلُّم بخطوات قليلة لتصنيف المشاعر باستخدام نموذج لغوي كبير. تقدِّم المطالبة أمثلة على نص مصنَّف على أنه "إيجابي" أو "سلبي". يتم تكليف النموذج، بعد رؤية هذه الأمثلة المصنّفة، بتصنيف جزء جديد من النص ("هذا المنتج فعَّال للغاية من حيث التكلفة") على أنه "إيجابي". يوضِّح هذا كيف يمكِّن التعلم بخطوات قليلة النموذج من التعميم انطلاقًا من عدد محدود من الأمثلة لتنفيذ مهمة محددة.

كيف تعمل المطالبة بخطوات قليلة؟

تعمل المطالبة بخطوات قليلة من خلال عرض عدة أمثلة للنموذج حول المهمة المطلوبة داخل المطالبة. تستفيد هذه التقنية من المعرفة المدرَّبة مسبقًا للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لأداء مهام محددة بكفاءة، حتى مع وجود بيانات محدودة.

استعلام المستخدم: تبدأ العملية باستعلام من المستخدم، مثل "هذا المنتج فعَّال للغاية من حيث التكلفة".

مخزن المتجهات: يتم تخزين جميع الأمثلة في مخزن متجه، وهو قاعدة بيانات محسَّنة للبحث الدلالي. عند تلقي استعلام المستخدم، يُجري النظام مطابقة دلالية للعثور على الأمثلة الأكثر صلة من مخزن المتجهات.

استرداد الأمثلة ذات الصلة: يتم استرداد الأمثلة الأكثر صلة فقط واستخدامها لتشكيل المطالبة. في هذا المثال، يتم استخدام التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) لاسترداد الأمثلة من مخزن المتجهات، ما يساعد على تخصيص المطالبة للاستعلام المحدد. على الرغم من أن RAG ليس مطلوبًا بشكل عام في عملية المطالبة بخطوات قليلة، فإنه يمكن أن يعزز العملية بشكل كبير من خلال ضمان استخدام الأمثلة الأكثر صلة بالسياق، وبالتالي تحسين الأداء في سيناريوهات معينة.

تشكيل المطالبة: يتم إنشاء المطالبة باستخدام الأمثلة التي تم استردادها واستعلام المستخدم. على سبيل المثال، قد تبدو المطالبة على النحو التالي:

معالجة النموذج اللغوي الكبير: يتم بعد ذلك إدخال المطالبة التي تم إنشاؤها إلى النموذج اللغوي الكبير. يعالج النموذج المطالبة ويُنشئ مُخرجًا، وفي هذه الحالة، تصنيف مشاعر استعلام المستخدم.

المخرجات: يُنتج النموذج اللغوي الكبير التصنيف، مثل "سلبي" للمثال المحدد.

أبرزت الأبحاث فاعلية نهج التعلم بخطوات قليلة، الذي يقلل من الاعتماد على هندسة المطالبات المكثفة. بخلاف الضبط الدقيق التقليدي، الذي يتضمن تعديل مَعلمات النموذج باستخدام مجموعة بيانات ضخمة قبل المطالبة، فإن الضبط الدقيق في سياق الأمثلة القليلة يشير إلى تكييف النماذج المدرَّبة مسبقًا باستخدام عدد محدود من الأمثلة يتم تقديمه مباشرةً داخل المطالبة. يسمح هذا النهج للنموذج بالاستفادة من معرفته الموجودة مسبقًا بفاعلية أكبر دون الحاجة إلى تدريب إضافي على مجموعات بيانات كبيرة.[2] أظهرت هذه الدراسة أنه حتى عند استخدام "مطالبات فارغة" -وهي المطالبات التي لا تحتوي على أي قوالب خاصة بمهمة محددة أو أمثلة مصنّفة- لا يزال بإمكان النموذج تحقيق دقة تنافسية عبر مختلَف المهام. على سبيل المثال، قد تطرح مطالبة فارغة سؤالًا مثل "ما شعور النص التالي؟" دون إعطاء أي أمثلة أو تعليمات محددة حول كيفية تصنيف المشاعر. على الرغم من هذا النقص في البنية، يستطيع النموذج أن يؤدي بشكل جيد، ما يُبرز متانة التعلم بخطوات قليلة.

بشكل عام، تُشير الدراسة إلى أن التعلم بخطوات قليلة يمثِّل استراتيجية فعَّالة للغاية، خاصةً عند استخدام مطالبات منظمة. رغم أن المطالبات الفارغة قد تحقق نتائج جيدة، فإن إضافة بعض الأمثلة المختارة بعناية يمكن أن يعزز أداء النموذج بشكل أكبر، ما يجعله نهجًا مرنًا وفعَّالًا، خاصةً في الحالات التي تتسم بندرة البيانات المصنّفة. [1]

مزايا وقيود المطالبة بخطوات قليلة

تُعَد المطالبة بخطوات قليلة تقنية قوية في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) تسمح للنماذج بأداء المهام بأقل قدر من الأمثلة. وهذا النهج له العديد من المزايا والقيود التي تؤثِّر في فاعليته وقابليته للتطبيق.

المزايا

  1. الكفاءة والمرونة: تقلِّل المطالبة بخطوات قليلة بشكل ملحوظ من كمية البيانات المصنّفة المطلوبة للتدريب، ما يجعله شديد الكفاءة وقابلًا للتكيف مع المهام الجديدة. من خلال الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة المدرَّبة مسبقًا، يمكن أن تحقِّق المطالبة بخطوات قليلة أداءً تنافسيًا حتى مع وجود بيانات محدودة. على سبيل المثال، في الدراسة المُشار إليها أدناه، أظهر المؤلفون أن الضبط الدقيق للنماذج اللغوية في سياق الخطوات القليلة يقلل الحاجة إلى هندسة المطالبات المكثفة، ويمكن أن يحقق دقة عالية عبر مجموعة واسعة من المهام.[2]
  2. تحسين الأداء في التطبيقات المتنوعة: لقد أظهرت المطالبة بخطوات قليلة تحسينات كبيرة في التطبيقات، بدءًا من تصنيف النصوص إلى الترجمة الآلية وغيرها. على سبيل المثال، اقترح مؤلفو الدراسة المُشار إليها إطار عمل TransPrompt، وهو إطار مطالبة قابل للنقل يلتقط المعرفة المشتركة بين المهام، ما يحسِّن بشكل ملحوظ الأداء في المهام ذات الخطوات القليلة لتصنيف النصوص.[3]
  3. القدرة على التكيف مع المطالبات المختلفة: تُعَد قوة المطالبة بخطوات قليلة في التعامل مع صيغ مطالبة متعددة ميزة أساسية إضافية. يعمل الضبط الموحَّد للمطالبات (UPT)، كما وصفه Feihu Jin وآخرون، على إثراء المطالبات بمعلومات خاصة بالمهمة وأخرى مرتبطة بالحالة، محققًا تحسينات ملحوظة في الأداء عبر مختلَف مهام معالجة اللغة الطبيعية.[4]
  4. تقليل العبء الحسابي: أدَّت التطورات الأخيرة إلى زيادة كفاءة المطالبة بخطوات قليلة. على سبيل المثال، قدَّم Lewis Tunstall وآخرون إطار عمل SetFit، وهو إطار فعَّال للضبط الدقيق بخطوات قليلة لنماذج Sentence Transformers، يحقق دقة عالية باستخدام عدد أقل بكثير من المَعلمات وزمن تدريب أقل مقارنةً بالأساليب الحالية.[5]

القيود

  1. الاعتماد على جودة المطالبة: تؤثِّر جودة وبنية المطالبات بشكل كبير في أداء المطالبة بخطوات قليلة. يتطلب إنشاء مطالبات فعَّالة غالبًا هندسة دقيقة وخبرة متخصصة في المجال. أشار المؤلف Timo Schick وزملاؤه الباحثون إلى تباين الأداء الناتج عن جودة المطالبات، مؤكِّدين على ضرورة التعامل الذكي مع المطالبات المتعددة لتحقيق نتائج موثوق بها.[6]
  2. التعقيد الحاسوبي: تتطلب النماذج اللغوية الكبيرة المستخدمة في المطالبة بخطوات قليلة موارد حاسوبية كبيرة. يمكن أن يشكِّل هذا عائقًا أمام العديد من المؤسسات، ما يَحُدّ من إمكانية الوصول إلى هذه النماذج. أشار Morteza Bahrami وآخرون إلى أن النماذج التي تحتوي على عدد هائل من المَعلمات تتطلب أجهزة قوية، وهو ما قد يشكِّل عائقًا أمام اعتمادها على نطاق واسع.[1]
  3. تحدي التعميم: يظل تعميم المطالبات عبر المهام ومجموعات البيانات المتنوعة تحديًا كبيرًا. رغم أن المطالبة بخطوات قليلة تحقق أداءً جيدًا في مهام محددة، فإن ضمان اتساق الأداء عبر التطبيقات المتنوعة يتطلب تقنيات متقدمة. على سبيل المثال، تناولت الدراسة التي أجراها Feihu Jin وزملاؤه هذه المشكلة في الاستدلال العددي، من خلال الاستفادة من كميات كبيرة من بيانات التدريب لتعزيز التعميم في التعلم القائم على المطالبة.[4]
  4. القدرات المحدودة في المطالبات الصفرية: رغم أن المطالبة بخطوات قليلة تبرع باستخدام عدد ضئيل من الأمثلة، فإن أداءَها في بيئات المطالبة الصفرية قد يكون أقل موثوقية. تناولت الدراسة حول التطورات في التعرُّف على الكيانات المسماة (NER) إطار QaNER، وهو أسلوب قائم على المطالبات للتعرُّف على الكيانات المسماة، يعالج قيود القدرات الصفرية من خلال تعزيز متانة المطالبات.[7]

وبالتالي، توفِّر المطالبة بخطوات قليلة فوائد كبيرة من حيث الكفاءة والمرونة والأداء عبر مختلَف التطبيقات. ومع ذلك، فإن اعتمادها على جودة المطالبة، وتعقيداتها الحسابية وتحديات التعميم، وقصور قدراتها الصفرية يسلِّط الضوء على المجالات التي تتطلب مزيدًا من التطوير لزيادة إمكاناته.

رسائل Think الإخبارية

فكّر أبعد من المطالبات واحصل على السياق الكامل 

ابقَ مطَّلعًا على أحدث أخبار الصناعة وأدوات الذكاء الاصطناعي والاتجاهات الناشئة في هندسة المطالبات مع رسائل Think الإخبارية. بالإضافة إلى ذلك، احصل على شرح جديد، ودروس تعليمية، ورؤى الخبراء— تصلك مباشرة إلى بريدك الوارد. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

حالات الاستخدام

لقد أثبتت تقنية المطالبة بخطوات قليلة أنها أداة متعددة الاستخدامات وفعَّالة، مع وجود العديد من الأمثلة في تطبيقات مختلفة، مستفيدةً من قوة النماذج اللغوية الكبيرة لتنفيذ مهام معقدة باستخدام أمثلة محدودة. وهي شائعة بين حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المبتكرة مثل إنشاء المحتوى أو التعلم في السياق. وفيما يلي بعض حالات الاستخدام البارزة الموضَّحة بالتفصيل:

تحليل المشاعر
تُعَد المطالبة بخطوات قليلة مفيدة بشكل خاص في تحليل المشاعر، حيث تصنِّف النماذج مشاعر النص اعتمادًا على بيانات مصنّفة محدودة. ويُعَد دمج المطالبة بخطوات قليلة مع المطابقة الدلالية، كما هو موضَّح في الشكل 2، أحد الأمثلة. فهو يسمح للنماذج بتصنيف المشاعر بدقة استنادًا إلى الأمثلة ذات الصلة من مخزن المتجهات.[1]

التعرُّف على الحركة في مقاطع الفيديو
تم تطبيق المطالبة بخطوات قليلة أيضًا للتعرُّف على الحركة في مقاطع الفيديو. قدَّم Yuheng Shi وآخرون مفهوم المطالبة المعرفية، الذي يستفيد من المعرفة العامة المأخوذة من مصادر خارجية لتوجيه نماذج الرؤية-اللغة. ينجح هذا الأسلوب في تصنيف الأفعال داخل مقاطع الفيديو بقدر ضئيل من الإشراف، محققًا أداءً رائدًا على مستوى المجال مع تقليل كبير في عبء التدريب.[8]

إنشاء الحوارات المبنية على المعرفة
في إنشاء الحوارات المبنية على المعرفة أو روبوتات المحادثة، تعزز المطالبة بخطوات قليلة نماذج الحوار من خلال دمج مصادر معلومات خارجية. وقد أظهرت هذه الدراسة أن طرق المطالبة بخطوات قليلة يمكن أن تحسِّن أداء نماذج الحوار بشكل كبير، ما يجعلها أكثر اتساقًا وملاءمة للسياق.[9]

التعرُّف على الكيانات المسماة (NER)
يمكن للمطالبة بخطوات قليلة أن تعزز مهام التعرُّف على الكيانات المسماة من خلال تقديم أمثلة تساعد النموذج على التعرُّف على الكيانات وتصنيفها ضمن النص. طوَّر مؤلف الدراسة المُشار إليها طريقة تعلُّم بخطوات قليلة قائمة على المطالبات وواعية بالكيانات لمهام الأسئلة والأجوبة، والتي يمكن تكييفها لمهام التعرُّف على الكيانات المسماة، ما يحسِّن أداء النموذج بشكل كبير.[10].

مهام إنشاء الكود
يمكن أيضًا تطبيق المطالبة بخطوات قليلة على المهام المرتبطة بالكود مثل إنشاء تأكيد الاختبار وإصلاح البرنامج. في دراستهم، طوَّر Noor Nashid وزملاؤه تقنية تسترجع تلقائيًا أمثلة تعليمية للكود لإنشاء مطالبات فعَّالة، ما أدَّى إلى ظهور تحسينات كبيرة في دقة المهام.[11]

توضِّح حالات الاستخدام هذه مدى تنوع وفاعلية المطالبة بخطوات قليلة عبر مجالات ومهام مختلفة، حيث تسلِّط الضوء على إمكاناتها في تعزيز الابتكار وزيادة الكفاءة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية.

تمثِّل المطالبة بخطوات قليلة تقدمًا كبيرًا في مجالي الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية، حيث توفِّر الكفاءة والمرونة وتحسين الأداء باستخدام عدد محدود من الأمثلة. ومع تطور التقنية، سيكون لها دور كبير في مختلَف التطبيقات، ما يؤدي إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في مجالات متعددة.

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

كن خبيرًا في الذكاء الاصطناعي

اكتسب المعرفة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تدفع نمو الأعمال. ابدأ مع أكاديمية الذكاء الاصطناعي المجانية اليوم وتولَّ زمام المبادرة لتعزيز مستقبل الذكاء الاصطناعي في مؤسستك.
شاهِد السلسلة

الموارد

تحقيق عائد الاستثمار: وكلاء الذكاء الاصطناعي في مؤسستك

انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تم اختيار IBM كرائدة في علم البيانات والتعلم الآلي

تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
من المشاريع المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي إلى تحقيق الأرباح: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الفاعل أن يحافظ على العوائد المالية

اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.

ارتقِ بمستوى خبرتك في مجال الذكاء الاصطناعي

اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
استكشف IBM Granite

®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي من IBM

وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
AI in Action 2024

لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
دليل الرؤساء التنفيذيين (CEO) لعام 2025: 5 تحولات عقلية لتعزيز نمو الأعمال

فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
اكتشف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلُّم الآلي، واستفد من قدراتهما الكاملة.

تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
كيف تزدهر في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد بثقة وثبات

تعمّق في الركائز الثلاث لاستراتيجية ذكاء اصطناعي قوية: بناء ميزة تنافسية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وتعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي.
حلول ذات صلة
®IBM® watsonx.ai

تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.

 استكشف watsonx.ai
حلول الذكاء الاصطناعي

استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.

 استكشف حلول الذكاء الاصطناعي
الاستشارات والخدمات في مجال الذكاء الاصطناعي

تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.

 استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي
اتخِذ الخطوة التالية

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يكشف IBM Concert عن رؤى مهمة حول عملياتك ويقدم توصيات خاصة بالتطبيق من أجل التحسين. اكتشف كيف يمكن لمنصة Concert تعزيز نمو أعمالك.

 استكشف Concert® استكشف حلول أتمتة عمليات الأعمال
الحواشي
  1. Morteza Bahrami, M. M. (14 Feb 2023). Few-shot Learning with Prompting Methods. 6th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA), 1-5. https://ieeexplore.ieee.org/document/10147172.
  2. Robert L Logan IV, I. B. (24 Jun 2021). Cutting Down on Prompts and Parameters: Simple Few-Shot Learning with Language Models. 2824-2835. https://aclanthology.org/2022.findings-acl.222/.
  3. Chengyu Wang, J. W. (2021). TransPrompt: Towards an Automatic Transferable Prompting Framework for Few-shot Text Classification. 2792-2802. https://aclanthology.org/2021.emnlp-main.221/.
  4. Feihu Jin, J. L. (4 June 2023). Unified Prompt Learning Makes Pre-Trained Language Models Better Few-Shot Learners. ICASSP 2023 - 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 1-5. https://ieeexplore.ieee.org/document/10095738.
  5. Lewis Tunstall, N. R. (22 Sept 2022). Efficient Few-Shot Learning Without Prompts. https://arxiv.org/abs/2209.11055.
  6. Timo Schick, H. S. (2021). Exploiting Cloze-Questions for Few-Shot Text Classification and Natural Language Inference. In Proceedings of the 16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Main Volume, pages 255–269, Online. Association for Computational Linguistics.
  7. Andy T. Liu, W. X.-W. (3 Mar 2022). QaNER: Prompting Question Answering Models for Few-shot Named Entity Recognition. https://arxiv.org/abs/2203.01543.
  8. Yuheng Shi, X. W. (22 Nov 2022). Knowledge Prompting for Few-shot Action Recognitionhttps://doi.org/10.48550/arXiv.2211.12030.
  9. Chujie Zheng, M. H. (14 Sept 2021). Exploring Prompt-based Few-shot Learning for Grounded Dialog Generation. https://arxiv.org/abs/2109.06513.
  10. Yi Chen, X. S. (26 May 2023). Few-shot Question Answering with Entity-Aware Prompt. Proceedings of the 2023 4th International Conference on Computing, Networks and Internet of Things. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3603781.3603812.
  11. Noor Nashid, M. S. (1 May 2023). Retrieval-Based Prompt Selection for Code-Related Few-Shot Learning. IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering (ICSE), 2450-2462. https://ieeexplore.ieee.org/document/10172590.