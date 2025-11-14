الحل الرائد في مجال برامج التوافر العالي والأتمتة لأنظمة IBM® Z
IBM Z® System Automation هو تطبيق يعتمد على NetView ويوفّر نقطة تحكّم واحدة لمجموعة شاملة من وظائف إدارة النظام. ويؤدي دورًا محوريًا في توفير حلول أتمتة متطورة. يراقب نظام IBM Z System Automation مجموعة واسعة من عناصر النظام، التي تشمل موارد الأجهزة والبرامج في مؤسستك، ويتحكم فيها ويؤتمتها.
يُعد IBM Z System Automation حلًا عالي التوافر قائمًا على السياسات ويدعم الإصلاح الذاتي، وقد صُمّم لتحسين كفاءة الأنظمة والتطبيقات الحيوية وتوافرها. يسهم الحل في تقليل المهام الإدارية والتشغيلية، وجهود التخصيص والبرمجة، ووقت تنفيذ الأتمتة وتكاليفها المرتبطة ببيئة Parallel Sysplex والأتمتة القائمة على السياسات. فمن خلال التكامل الوثيق مع Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS)، يوفّر IBM Z System Automation قدرات متقدّمة للتعافي من الكوارث لأنظمة IBM Z.
احصل على توافر مرن على مستوى المجموعة قائم على السياسات ذاتية الإصلاح لأنظمة IBM Z ومجموعات IBM Parallel Sysplex.
احصل على القدرات المتقدمة للتطبيق للتعافي من الكوارث باستخدام IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS).
عزز التعاون بين الفِرَق وقلّل وقت حل المشكلات من خلال دمج أداة ChatOps في Slack أو Microsoft Teams أو Mattermost.
حقق سلامة التطبيقات وأداء النظام الأمثل من خلال الأتمتة الموجهة بالأهداف. احصل على مستوى مؤسسي شامل من الأتمتة والتحكم في أجهزة أنظمة IBM Z.
يمكن لأتمتة النظام التكامل مع ®Red Hat و®Ansible، وتوفير واجهات برمجة تطبيقات REST متوافقة مع ™Zowe وواجهات سطر أوامر، إضافةً إلى بثّ الرسائل إلى Apache Kafka.
استخدم واجهة المستخدم الحديثة للوحة معلومات Service Management Unite لإدارة العديد من بيئات Parallel Sysplex وتطيبقات Linux وأتمتتها.
واستفد من الدعم عالي التوفّر والعمليات المؤتمتة لأنظمة IBM Z ومجموعات IBM Parallel Sysplex من خلال إصلاح ذاتي مرن قائم على السياسات على مستوى المجموعات. استخدم IBM Z System Automation لبدء تشغيل التطبيقات والأنظمة وبيئات sysplex وإيقافها واستعادتها. كما يمكنك أتمتة التطبيقات عبر عدة بيئات sysplex من خلال وحدة تحكّم واحدة.
استخدم قدرات متقدمة لاستعادة التطبيقات بعد الكوارث باستخدام IBM GDPS لإدارة أنظمة تخزين تكوين النسخ عن بُعد. ويمكنك أيضًا تقليل حالات الانقطاع إلى أدنى حد ممكن بفضل الاستعادة المؤتمتة السريعة والموثوقة.
يُعد ChatOps نموذجًا يدمج الأشخاص والأدوات والعمليات ضمن منصة تعاونية، بحيث يمكن للفرق التواصل بكفاءة وإدارة مهام سير العمل بسهولة. ويدعم IBM Z ChatOps بيئات Z من خلال روبوت محادثة يتيح للمستخدمين الوصول مباشرة إلى المعلومات الواردة من أدوات إدارة أنظمة Z داخل Slack وMicrosoft Teams وMattermost. أبلِغ فريق عمليات تكنولوجيا المعلومات بسرعة عن التنبيهات الصادرة من تطبيقات IBM Z.
ويتكامل ChatOps أيضًا مع IBM Z Automation Web Console لإتاحة وصول واسع إلى بيانات IBM Z، بما يمكّن مستخدمي الدردشة من التعمّق في لوحات معلومات مستندة إلى الويب للحصول على معلومات إضافية. وبفضل Z ChatOps، يمكن تسريع حل الحوادث، وتسهيل دمج مشغّلي IBM Z من الجيل الجديد وتدريبهم بسرعة أكبر.
حسّن صحة النظام وأداءه من خلال تطبيق الأتمتة الموجّهة بالأهداف لتبسيط العمليات وخفض التكاليف ودعم أهداف الأعمال. ويمكن للإدارة الاستباقية للتوافر باستخدام الأتمتة المستندة إلى الأداء أن تقلّل من وقت تنفيذ الأتمتة وتكاليفها. كما يمكن أن يسهم الاستفادة من الإخطارات المؤتمتة وآليات التصعيد في تحسين سرعة حل المشكلات.
راقب عمليات أجهزة المعالجات على مستوى المؤسسة وتحكّم فيها، بما في ذلك تشغيل معالجات مستهدفة متعددة وإيقافها وإعادة ضبطها، وتنفيذ جميع مهام إدارة النظام ذات الصلة. استجِب للرسائل، وراقِب الحالة، واكتشِف حالات الانتظار وعالجها، وأدِر السعة الإجمالية لنظام IBM Z.
أدِر التطبيقات المؤتمتة التي تعمل عبر عدة بيئات Parallel Sysplex والأنظمة المرتبطة غير z/OS وتحكّم بها بسهولة من خلال لوحة معلومات Z Automation Web Console Dashboard. استفِد من لوحات المعلومات الحديثة والقابلة للتخصيص لمراقبة التطبيقات وتشغيلها بكفاءة، وبذلك تحصل على نقطة تحكّم موحّدة. استخدم العروض الرسومية لفهم العلاقات بين تطبيقاتك المؤتمتة بصورة أوضح وأسهل. اعرض سجلات نظام z/OS، والرسائل الاستثنائية، والرسائل المرسلة من System Display Facility (SDF) في واجهة واحدة. احصل على قدرات مدمجة ومتقدّمة لتحليل المشكلات وحلّها. فعِّل وظائف الأتمتة لبدء تشغيل المكوّنات أو إيقافها أو إعادة تشغيلها أو نقلها، أو لإصدار أوامر النظام على أي نظام z/OS متصل، دون الحاجة إلى فتح شاشة مختلفة أو تسجيل الدخول إليها.
أتْمِت الموارد المنشورة حديثًا، مثل مناطق IMS أو CICS، باستخدام قوالب التطبيقات المُعرّفة من قِبَل المستخدم، وأنشئ موارد إضافية ديناميكيًا عند الحاجة، بسرعة وأمان. طبّق قواعد شركتك وقيودها في تحديد القوالب لضمان توافق الموارد المؤتمتة المُضافة ديناميكيًا وجاهزيتها للتدقيق.
استفِد من واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع Zowe (Restful API) التي تتيح تكاملاً أفضل مع تطبيقات السحابة الهجينة.
يوفر IBM Z System Automation مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات REST لإدارة الموارد الديناميكية، بالإضافة إلى تكامل جاهز للاستخدام مع Red Hat Ansible. هذا التكامل يمكّن المطورين من توفير أحمال تشغيل جديدة تُدمج بسلاسة ضمن عمليات الأتمتة الحالية. كما تسمح واجهات برمجة تطبيقات REST بالتحكم البرمجي في التطبيقات المؤتمتة وإدارة تكوينات الأتمتة في بيئة sysplex.
باستخدام المكون الإضافي Zowe CLI، يمكن للمستخدمين التحكم في IBM Z System Automation من سطر الأوامر الذي يعمل على أنظمة التشغيل Microsoft Windows أو Linux أو Apple Macintosh. يمكن بث الرسائل الموجودة في System Display Facility (SDF) إلى Apache Kafka لعرض البيانات في Service Management Unite أو أي مستهلك Kafka آخر. يمكن تصدير سياسة الأتمتة بتنسيق JSON.
يوفّر IBM Z System Automation سياسات نموذجية قابلة للتوصيل وجاهزة للاستخدام لنظام z/OS الأساسي، ومنتجات البرمجيات الوسيطة مثل IMS وDb2 وCICS وSAP، بالإضافة إلى العديد من منتجات الأنظمة وعناصر البنية التحتية الأخرى. تسترشد هذه السياسات النموذجية بأفضل الممارسات، وقد صُممت لتحقيق توفّر فوري وعالٍ.
