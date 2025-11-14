IBM Z System Automation

يُعد ChatOps نموذجًا يدمج الأشخاص والأدوات والعمليات ضمن منصة تعاونية، بحيث يمكن للفرق التواصل بكفاءة وإدارة مهام سير العمل بسهولة. ويدعم IBM Z ChatOps بيئات Z من خلال روبوت محادثة يتيح للمستخدمين الوصول مباشرة إلى المعلومات الواردة من أدوات إدارة أنظمة Z داخل Slack وMicrosoft Teams وMattermost. أبلِغ فريق عمليات تكنولوجيا المعلومات بسرعة عن التنبيهات الصادرة من تطبيقات IBM Z.

ويتكامل ChatOps أيضًا مع IBM Z Automation Web Console لإتاحة وصول واسع إلى بيانات IBM Z، بما يمكّن مستخدمي الدردشة من التعمّق في لوحات معلومات مستندة إلى الويب للحصول على معلومات إضافية. وبفضل Z ChatOps، يمكن تسريع حل الحوادث، وتسهيل دمج مشغّلي IBM Z من الجيل الجديد وتدريبهم بسرعة أكبر.