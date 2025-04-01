حل IBM Z Integration for Observability
عزز إمكانية المراقبة على نظام التشغيل z/OS من خلال إرسال بيانات أداء مجموعة OMEGAMON إلى المنصات المفتوحة وأدوات الدردشة الفورية
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رسم توضيحي لحل zSystems Integration for Observability

يعمل حل IBM Z Integration for Observability على توسيع نطاق الوصول إلى برامج ®OMEGAMON المستقلة لإجراء عمليات تكامل جديدة للبيانات وتوفير واجهات مستخدم تعاونية.

يُعد الجمع بين مقاييس النظام المركزي والسحابة الهجينة أمرًا أساسيًا لنجاح عملية تحديث منصة المراقبة. بفضل حل IBM Z Integration for Observability، يمكنك إرسال مقاييس IBM OMEGAMON إلى منصات عمليات الذكاء الاصطناعي المفتوحة مثل منصة IBM Instana وIBM Cloud Pak® for AIOps وElastic Stack وSplunk وKafka وPrometheus. واستخدام التحليلات لتحقيق المرونة عبر السحابة الهجينة.

يتضمن حل IBM Z Integration for Observability عناصر منتج IBM التالية:

  • أداة مراقبة التكامل على IBM Z OMEGAMON (تحتوي على مزود بيانات IBM Z OMEGAMON)
  • IBM Service Management Unite
  • IBM Z ChatOps
  • خدمات إدارة نظام التشغيل z/OS على IBM Tivoli
  • IBM Z Resource Discovery Data Service
  • IBM Z Resource Discovery Visualization Service
ما الجديد؟ ملخص الوظائف والمزايا الجديدة لحل IBM Z Integration for Observability
لماذا يتعين عليك التصرف الآن؟

بصفتك مديرًا لتقنية المعلومات يتطلع إلى تحسين إمكانية المراقبة التشغيلية، فمن المهم جمع المعارف من النظام المركزي والمنصات الموزعة في إطار تجربة مستخدم موحدة. يوفر حل IBM Z Integration for Observability بنية تحتية أساسية، ما يجعل ذلك متاحًا لعملاء IBM OMEGAMON غير المصرح لهم حاليًا باستخدام IBM Z Monitoring Suite أو IBM Z Service Management Suite.

يمكنك الاستفادة من منظومة البيانات هذه لإرسال بيانات OMEGAMON إلى لوحة معلومات واحدة مخصصة لإدارة الخدمات وتزويد أدوات المراقبة الأخرى بها من دون الحاجة إلى الترقية لاستخدام المجموعات. وهذا يساعدك على زيادة تأثير دمج إمكانية المراقبة في عمليات الذكاء الاصطناعي عبر السحابة الهجينة.
الميزات
تعزيز مرونة التحليلات

زوّد حلول IBM للتحليلات أو أي منصة للذكاء الاصطناعي، مثل منصة ®Elastic Stack و®Instana و®Splunk بالبيانات.
تبسيط إدارة البيانات

اجمع البيانات من مصادر متباينة في لوحة معلومات موحدة لإدارة الخدمات وأرسلها إلى أدوات أخرى.
تسريع وقت تنفيذ الحلول

يمكنك تقليل الوقت اللازم لتنفيذ الحل وتعزيز التعاون باستخدام IBM Z ChatOps أو أدوات الدردشة الأخرى.
المزايا لوحة معلومات واحدة لإدارة الخدمات

أرسل بيانات OMEGAMON من لوحة معلومات إدارة الخدمات إلى منصات الذكاء الاصطناعي المفتوحة وانشرها لربط الأحداث.

 واجهة تعاونية

يمكنك عرض البيانات من مصادر متعددة في لوحة معلومات واحدة للمصادر والتعاون مع غيرك باستخدام منصة الدردشة.

 الرؤية عبر تطبيقات السحابة الهجينة

استمتع بتجربة العرض من النظام المركزي إلى الهاتف المحمول وإمكانية ربط الأحداث عبر البنية الهجينة من خلال منصة IBM Cloud Pak لعمليات الذكاء الاصطناعي.
المنتجات المتضمنة في المجموعة
Service Management Unite

هي عبارة عن واجهة مستخدم قابلة للتخصيص وقائمة على الإنترنت تُظهر لوحة معلومات وتجمع معلومات إدارة النظام المركزي ومهامها من مصادر مختلفة في بيئة واحدة. تساعد مراقبة وأتمتة الأحداث غير الطبيعية على تحديد المشاكل وتشخيصها وإصدار الأوامر وعرض النتائج في واجهة واحدة.

 IBM Service Management Unite
Tivoli Management Services

تُتيح نقل البيانات وتخزينها، وتوفر الأمان، وآليات الإشعار، وعرض واجهة المستخدم، وخدمات التواصل بمجموعات IBM OMEGAMON في بنية برنامج/خادم/عميل.

 عناصر Tivoli Management Services
Z ChatOps

توفر إمكانات الدردشة الآلية التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات من خلال أدوات إدارة أنظمة Z على المنصات التعاونية مثل Slack.

يمكن استخدامها لإبلاغ فريق العمليات في منصة الدردشة بأحداث IBM Z، بما في ذلك التوصيات المدعومة بالتعلم الآلي، للمساعدة على تحديد المشكلات وحلها بسرعة.

 IBM Z ChatOps جرِّب مجانًا
Z Common Data Provider with Apache Kafka

يوفر البنية التحتية للوصول إلى البيانات التشغيلية الخاصة بتقنية المعلومات من أنظمة z/OS ويبثها إلى منصة التحليلات بتنسيق قابل للاستخدام.

 IBM Z Common Data Provider with Apache Kafka
Z OMEGAMON Integration Monitor (بما في ذلك OMEGAMON Data Provider)

يعرض معلومات حول الأداء من مصادر مختلفة، بما في ذلك أدوات المراقبة في OMEGAMON والبرامج الخارجية، في مكان واحد. يوفر معلومات حديثة ومعلومات قديمة ويعرض أداء نظام التشغيل والنظام الفرعي الرئيسي.

أرسل مقاييس OMEGAMON إلى منصات الذكاء الاصطناعي المفتوحة الشهيرة مثل منصة IBM Instana وIBM Cloud Pak for AIOps وElastic Stack وSplunk وKafka وPrometheus لاكتساب معارف أكثر حول منصة z/OS.

 IBM Z OMEGAMON Integration Monitor
Z Resource Discovery Data Service

عنصر موجود في حاوية يُنشئ تحليلاً رسوميًا سريعًا لاكتشاف العلاقات بين موارد أنظمة IBM Z. يُستخدم لفهم الموارد قيد التشغيل على IBM Z، كما يوفر واجهة برمجة تطبيق موحدة للرسم البياني تعرض روابط الموارد. استمتع بأتمتة عمليات الاكتشاف اليدوية وحدد العلاقات بين IBM Z وServiceNow بدقة.

 IBM Z Resource Discovery Data Service
Z Resource Discovery Visualization Service

عنصر من عناصر React UI ويعمل في الأساس على توفير رسوم بيانية على نمط الشبكة. يمكن لعملاء ﻿IBM Z Resource Discovery Visualization Service استيرادها كمكتبة عُقد وتكوينها من خلال الواجهة الخاصة به. ويمكنك تغذية البيانات إلى العنصر عن طريق تنفيذ موفر البيانات وتسجيله.

 IBM Z Resource Discovery Visualization Service
حالات الاستخدام إمكانية المراقبة عبر السحابة الهجينة

يمكنك مراقبة التطبيقات عبر السحابة الهجينة والاطلاع على مقاييس أنظمة IBM Z وبيانات السجل.

 ربط الأحداث القائمة على البنية الهجينة

يمكنك تشخيص مشكلات النظام من خلال ربط الأحداث من OMEGAMON ومصادر البيانات المتعددة عبر البنية الهجينة.

 تبسيط عمليات النشر باستخدام الحاويات

يمكنك توحيد البنية التحتية للمراقبة من خلال استخدام الحاويات على نظام z/OS لخادم Tivoli® Enterprise Portal Server.
التفاصيل الفنية

قبل استخدام حل IBM zSystems Integration for Observability، تأكد من تلبية متطلبات أنظمة التشغيل والبرامج والأجهزة.
استعراض متطلبات البرنامج
الخطوات التالية

استكشف حل IBM Z Integration for Observability. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

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