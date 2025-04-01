يعمل حل IBM Z Integration for Observability على توسيع نطاق الوصول إلى برامج ®OMEGAMON المستقلة لإجراء عمليات تكامل جديدة للبيانات وتوفير واجهات مستخدم تعاونية.
يُعد الجمع بين مقاييس النظام المركزي والسحابة الهجينة أمرًا أساسيًا لنجاح عملية تحديث منصة المراقبة. بفضل حل IBM Z Integration for Observability، يمكنك إرسال مقاييس IBM OMEGAMON إلى منصات عمليات الذكاء الاصطناعي المفتوحة مثل منصة ™IBM Instana وIBM Cloud Pak® for AIOps وElastic Stack وSplunk وKafka وPrometheus. واستخدام التحليلات لتحقيق المرونة عبر السحابة الهجينة.
يتضمن حل IBM Z Integration for Observability عناصر منتج IBM التالية:
بصفتك مديرًا لتقنية المعلومات يتطلع إلى تحسين إمكانية المراقبة التشغيلية، فمن المهم جمع المعارف من النظام المركزي والمنصات الموزعة في إطار تجربة مستخدم موحدة. يوفر حل IBM Z Integration for Observability بنية تحتية أساسية، ما يجعل ذلك متاحًا لعملاء IBM OMEGAMON غير المصرح لهم حاليًا باستخدام IBM Z Monitoring Suite أو IBM Z Service Management Suite.
يمكنك الاستفادة من منظومة البيانات هذه لإرسال بيانات OMEGAMON إلى لوحة معلومات واحدة مخصصة لإدارة الخدمات وتزويد أدوات المراقبة الأخرى بها من دون الحاجة إلى الترقية لاستخدام المجموعات. وهذا يساعدك على زيادة تأثير دمج إمكانية المراقبة في عمليات الذكاء الاصطناعي عبر السحابة الهجينة.
زوّد حلول IBM للتحليلات أو أي منصة للذكاء الاصطناعي، مثل منصة ®Elastic Stack و®Instana و®Splunk بالبيانات.
اجمع البيانات من مصادر متباينة في لوحة معلومات موحدة لإدارة الخدمات وأرسلها إلى أدوات أخرى.
يمكنك تقليل الوقت اللازم لتنفيذ الحل وتعزيز التعاون باستخدام IBM Z ChatOps أو أدوات الدردشة الأخرى.
أرسل بيانات OMEGAMON من لوحة معلومات إدارة الخدمات إلى منصات الذكاء الاصطناعي المفتوحة وانشرها لربط الأحداث.
يمكنك عرض البيانات من مصادر متعددة في لوحة معلومات واحدة للمصادر والتعاون مع غيرك باستخدام منصة الدردشة.
استمتع بتجربة العرض من النظام المركزي إلى الهاتف المحمول وإمكانية ربط الأحداث عبر البنية الهجينة من خلال منصة IBM Cloud Pak لعمليات الذكاء الاصطناعي.
هي عبارة عن واجهة مستخدم قابلة للتخصيص وقائمة على الإنترنت تُظهر لوحة معلومات وتجمع معلومات إدارة النظام المركزي ومهامها من مصادر مختلفة في بيئة واحدة. تساعد مراقبة وأتمتة الأحداث غير الطبيعية على تحديد المشاكل وتشخيصها وإصدار الأوامر وعرض النتائج في واجهة واحدة.
تُتيح نقل البيانات وتخزينها، وتوفر الأمان، وآليات الإشعار، وعرض واجهة المستخدم، وخدمات التواصل بمجموعات IBM OMEGAMON في بنية برنامج/خادم/عميل.
توفر إمكانات الدردشة الآلية التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات من خلال أدوات إدارة أنظمة Z على المنصات التعاونية مثل Slack.
يمكن استخدامها لإبلاغ فريق العمليات في منصة الدردشة بأحداث IBM Z، بما في ذلك التوصيات المدعومة بالتعلم الآلي، للمساعدة على تحديد المشكلات وحلها بسرعة.
يوفر البنية التحتية للوصول إلى البيانات التشغيلية الخاصة بتقنية المعلومات من أنظمة z/OS ويبثها إلى منصة التحليلات بتنسيق قابل للاستخدام.
يعرض معلومات حول الأداء من مصادر مختلفة، بما في ذلك أدوات المراقبة في OMEGAMON والبرامج الخارجية، في مكان واحد. يوفر معلومات حديثة ومعلومات قديمة ويعرض أداء نظام التشغيل والنظام الفرعي الرئيسي.
أرسل مقاييس OMEGAMON إلى منصات الذكاء الاصطناعي المفتوحة الشهيرة مثل منصة IBM Instana وIBM Cloud Pak for AIOps وElastic Stack وSplunk وKafka وPrometheus لاكتساب معارف أكثر حول منصة z/OS.
عنصر موجود في حاوية يُنشئ تحليلاً رسوميًا سريعًا لاكتشاف العلاقات بين موارد أنظمة IBM Z. يُستخدم لفهم الموارد قيد التشغيل على IBM Z، كما يوفر واجهة برمجة تطبيق موحدة للرسم البياني تعرض روابط الموارد. استمتع بأتمتة عمليات الاكتشاف اليدوية وحدد العلاقات بين IBM Z وServiceNow بدقة.
عنصر من عناصر React UI ويعمل في الأساس على توفير رسوم بيانية على نمط الشبكة. يمكن لعملاء IBM Z Resource Discovery Visualization Service استيرادها كمكتبة عُقد وتكوينها من خلال الواجهة الخاصة به. ويمكنك تغذية البيانات إلى العنصر عن طريق تنفيذ موفر البيانات وتسجيله.
يمكنك مراقبة التطبيقات عبر السحابة الهجينة والاطلاع على مقاييس أنظمة IBM Z وبيانات السجل.
يمكنك تشخيص مشكلات النظام من خلال ربط الأحداث من OMEGAMON ومصادر البيانات المتعددة عبر البنية الهجينة.
يمكنك توحيد البنية التحتية للمراقبة من خلال استخدام الحاويات على نظام z/OS لخادم Tivoli® Enterprise Portal Server.