لا عجب أن تكون التقنية هي الدافع لعمليات البيع بالتجزئة الحديثة. ولكن عندما تتأخر الأنظمة، تتأخر الأعمال. للحفاظ على المسار الصحيح في هذا المشهد الرقمي، تحتاج الشركات إلى الاستجابة السريعة للمآزق المحتملة.

عمل متجر تجزئة رائد لقطع غيار السيارات لديه مئات المواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة على إنشاء بنية تحتية مخصصة لإدارة نقاط البيع والمستودعات لدعم العمليات على مستوى المتجر. بينما كانت هذه الأنظمة في البداية موثوقة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات متجر التجزئة، كانت عملية النشر بطيئة وتستهلك موارد كثيفة، وتستغرق في أغلب الأحيان عدة أسابيع أو حتى أشهر لضم متجر جديد. وقد أدى هذا التأخير إلى حدوث عوائق أدت إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، وهو ما هدد أهداف التوسع الطموحة للشركة.

احتاج متجر قطع غيار السيارات إلى طريقة لتركيز بنيته التحتية، وتبسيط عمليات النشر، وتقليل الوقت والنفقات المرتبطة بالتوسع. وفي الوقت نفسه، كانت الشركة بحاجة إلى ضمان حماية قوية للبيانات على مستوى المتجر والشركة.

دفعت هذه التحديات الشركة لاستكشاف استراتيجيات التحديث، ما يعني إيجاد شريك موثوق به لمساعدتها على النمو بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وأمانًا.