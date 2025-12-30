تساعد GlassHouse Systems متجر التجزئة على تبسيط عمليات النشر وتقليل التكاليف باستخدام IBM Power Virtual Server
لا عجب أن تكون التقنية هي الدافع لعمليات البيع بالتجزئة الحديثة. ولكن عندما تتأخر الأنظمة، تتأخر الأعمال. للحفاظ على المسار الصحيح في هذا المشهد الرقمي، تحتاج الشركات إلى الاستجابة السريعة للمآزق المحتملة.
عمل متجر تجزئة رائد لقطع غيار السيارات لديه مئات المواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة على إنشاء بنية تحتية مخصصة لإدارة نقاط البيع والمستودعات لدعم العمليات على مستوى المتجر. بينما كانت هذه الأنظمة في البداية موثوقة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات متجر التجزئة، كانت عملية النشر بطيئة وتستهلك موارد كثيفة، وتستغرق في أغلب الأحيان عدة أسابيع أو حتى أشهر لضم متجر جديد. وقد أدى هذا التأخير إلى حدوث عوائق أدت إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، وهو ما هدد أهداف التوسع الطموحة للشركة.
احتاج متجر قطع غيار السيارات إلى طريقة لتركيز بنيته التحتية، وتبسيط عمليات النشر، وتقليل الوقت والنفقات المرتبطة بالتوسع. وفي الوقت نفسه، كانت الشركة بحاجة إلى ضمان حماية قوية للبيانات على مستوى المتجر والشركة.
دفعت هذه التحديات الشركة لاستكشاف استراتيجيات التحديث، ما يعني إيجاد شريك موثوق به لمساعدتها على النمو بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وأمانًا.
في تكاليف البنية التحتية
لدعم عمليات البيع بالتجزئة وتقليل زمن الانتقال
مقابل أسابيع أو أيام
لتجاوز تأخير النشر وارتفاع التكاليف، تعاون متجر التجزئة مع GlassHouse Systems، وهو شريك أعمال IBM Platinum موثوق به متخصص في حلول السحابة الهجينة والأمن السيبراني. يعلق Alex Talmor، رئيس شركة GlassHouse Systems، قائلاً: “كان عميلنا بحاجة إلى منصة مستقرة وقابلة للتوسع ومرنة لدعم النمو السريع على مستوى البلاد بثقة. بصفتنا رائدًا عالميًا في تقديم خدمات IBM® Power® Virtual Server، نساعد المؤسسات على توسيع بيئاتها إلى السحابة واستخدام مرونتها المتزايدة. تمكن قدرات IBM Power Virtual Server، إلى جانب خبرة GlassHouse Systems، الشركات من استعادة التركيز على خدماتها ومبادرات النمو.”
عملت IBM Business Partner على نقل أنظمة المتجر السابقة من البنية التحتية المحلية إلى IBM Power Virtual Server on IBM Cloud على ®IBM Cloud. نُشر الحل في منطقتين وهما—واشنطن العاصمة ودالاس—مع تكرار للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث. من خلال الانتقال إلى السحابة الهجينة، تمكن متجر التجزئة من مركزية بنيته التحتية، وتحسين قابلية التوسع، وتقليل زمن الانتقال. كما وفر IBM Power Virtual Server المرونة والأداء اللازمين لتسريع عملية الانضمام إلى المتجر.
قال Talmor: “في شركة GlassHouse Systems، بنينا سمعتنا على مدى 30 عامًا كشريك أعمال IBM Platinum من خلال تقديم حلول السحابة الهجينة والأمن السيبراني شاملة. تمكننا خبرتنا العميقة في تقنيات IBM من تقليل المخاطر وتسريع تحقيق القيمة لعملائنا”. لم يعالج التنفيذ التعاوني التحديات الحالية لمتجر التجزئة فحسب، بل أرسى الأساس للنمو المستقبلي
بعد الانتقال إلى IBM Power Virtual Server، حسَّن متجر قطع غيار السيارات بشكل كبير قدرته على توسيع نطاق وجوده على الصعيد الوطني. انخفض وقت انضمام كل متجر جديد من أسابيع أو شهور إلى دقائق، ما أتاح النشر السريع عبر المناطق. بالإضافة إلى ذلك، خفض متجر التجزئة تكاليف البنية التحتية بأكثر من 40% مع تحسين مرونة البيانات والقدرة على التعافي من الكوارث . وقد ساعدتهم هذه المكاسب التشغيلية في المنافسة بشكل أكثر فعالية في سوق قطع غيار السيارات.
ويواصل Talmor حديثه قائلاً: “بالنظر إلى المستقبل، نركز على مساعدة العملاء على توسيع اعتمادهم لحل IBM Cloud من خلال دمج أحمال تشغيل إضافية، وتعزيز الأمان، وضمان مرونة البيانات. مع دمج IBM Power Systems، نشعر بالحماس لمساعدة المزيد من العملاء على خفض التكاليف ورفع مستوى توفر تطبيقاتهم المهمة.”
بفضل شراكة GlassHouse Systems وIBM المستمرة، أصبح متجر التجزئة مجهزًا تجهيزًا جيدًا لتحويل بنيته التحتية وتقديم قيمة أكبر للعملاء.
تأسست شركة GlassHouse Systems (GHS)في عام 1993 ويقع مقرها الرئيسي في أمريكا الشمالية، حيث تصمم البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات وتنشرها وتديرها وتؤمنها، سواء في مكان العمل أو في السحابة. تعد GHS شريك أعمال IBM Platinum، وتخدم عملاء القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات المالية، والخدمات، والتعليم، والتصنيع.
اكتشف كيف تستطيع IBM Power Virtual Server تحويل عمليات أعمالك.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025.
IBM وشعار IBM وIBM Cloud وPower هي علامات تجارية لشركة .IBM Corp، مسجلة في العديد من الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.