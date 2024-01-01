البيع مع IBM

احصل على التكنولوجيا وموارد التسويق والدعم الفني لتوسيع نطاق وصولك ومساعدة عميلك على حل التحديات المعقدة من خلال حلول السحابة الهجينة من IBM والمستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
الوصول إلى حلول مبتكرة لحل مشكلات عملائك الأكثر تعقيدًا. باستخدام تقنيات IBM، يمكنك مساعدة عملائك على مواجهة التحديات باستخدام حلول البيانات والذكاء الاصطناعي للأتمتة والأمن، والتي يمكن تنفيذها بسهولة في بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.
اجذب العملاء من السوق بتجربة حلول تكنولوجية مُحسّنة، والتي تتضمن عروضًا ذات أولوية تكمل القيمة التي تقدمها.
نحن ملتزمون بدعم رحلتك بصفتك شريكًا لشركة IBM من خلال تزويدك بالخبرة والأدوات والموارد التي تحتاجها.
احصل على شارات الكفاءة والحوافز كلما ارتقيت في مستواك. كلما زادت خبرتك وارتفعت مبيعاتك، زادت الاستثمارات التي ستحصل عليها وزادت المزايا التي ستكشف عنها.
يمكنك تخزين البيانات المنظمة والاستعلام عنها وتحليلها في أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي من IBM أو بناء نماذج التعلم الآلي الخاصة بك.
تشغيل أحمال العمل والبيانات التشغيلية وإدارتها بكفاءة.
أتمتة مهام سير العمل والعمليات التجارية وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
تحسين العمليات وخفض التكلفة مع تقليل المخلفات والانبعاثات.
تمكين العملاء من خلال أمن البيانات المعزز وقابلية الاسترداد مع تقليل التكاليف.
يُسرع بنك Sagicor Bank Jamaica من عملياته الأساسية ويستعد لإطلاق خدمات جديدة باستخدام تقنية IBM LinuxONE و Temenos AG، شريك الأعمال لدى IBM.
تبسّط شركة Spendrups عمليات تهيئة المعلومات لديها لضمان الاتساق والجودة ورضا العملاء من خلال Enfo، شريك أعمال IBM.
يجب أن تكون شركة Novolex الرائدة في مجال تغليف المواد الغذائية جاهزة للتكيف عندما تغير المطاعم أو محلات البقالة أو موردو المواد الغذائية خططهم بشكل مفاجئ. ساعد Converge، شريك أعمال IBM، شركة Novolex على تحقيق رؤيتها من خلال IBM Planning Analytics.
يستعد Capital Bank of Jordan للنمو السريع من خلال مركز بيانات موحد وتحليلات فعالة بالعمل مع Netezza® Performance Server و IBM Cloud Pak و Jordan Business Systems، شريك أعمال IBM.
تتعاون Antonello Produce مع Archisage، شريك أعمال IBM، لبناء منصة مركزية لتتبع الأغذية مدعومة بحل IBM Food Trust.
تتعاون شركة التأمين New Mexico Mutual مع PMsquare، شريك أعمال IBM، لأتمتة عمليات تجديد البوليصة باستخدام IBM Robotic Process Automation (RPA).