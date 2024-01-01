توليد المزيد من الطلب مع IBM Partner Plus

بادِر بتعزيز استراتيجية توليد الطلب لديك باستخدام مواردنا التسويقية.

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الدخول إلى السوق أصبح سهلًا

تتوفر برامج توليد الطلب والأدوات وصناديق التسويق المشترك من IBM Partner Plus لمساعدتك على الدخول إلى السوق بشكل أسرع وتوليد العملاء المحتملين وتنمية أعمالك. لذا بادر بتسريع فرص الأعمال الجديدة لديك من خلال برامج توليد الطلب المعززة والمدعومة بمستويات متعمقة من الاستثمار.

مزايا التسويق مع IBM

ستحصل على ميزة تنافسية بفضل التسويق المؤتمت، والتسويق المشترك، والمشاركة المحسَّنة للعملاء المحتملين، والأدوات الإضافية المتاحة للشركاء - دون تكلفة.
استفِد من منصة الأتمتة التسويقية التي تمنح الشركاء القدرة على تخطيط الحملات التسويقية وتنفيذها وقياسها بسرعة وسهولة. استكشف الآن
التسويق المشترك مع IBM

يمكن للشركاء المؤهلين الذين ينمون ويستثمرون مع IBM الاستفادة من زيادة تصل إلى 3 أضعاف في إجمالي الاستثمار. إذ يوفر IBM Partner Plus للشركاء المؤهلين التمويل والموارد لتوسيع الحملات وتحفيز الطلب في السوق.

 اقرأ المزيد عن التسويق المشترك مع IBM أدوات التسويق للشركاء

مجموعة من الأدوات المصممة بواسطة خبراء التسويق في IBM، تتضمن أساليب وأصول الحملات الرقمية والأحداث التي تهدف إلى جذب العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء دائمين. متوفرة بعدة لغات!

 تعرَّف على المزيد حول أدوات التسويق للشركاء الدعم الشخصي

احصل على دعم شخصي لتنفيذ حملتك من خلال فريق الكونسيرج الخاص بنا. يقدِّم موزعونا وفِرَق التسويق التابعة لشركة IBM التمكين والدعم الإضافي حسب الحاجة.

شهادات الشركاء

تُعَد IBM My Digital Marketing وأدوات التسويق المقدمة للشركاء من IBM "أدواتي المفضلة". أستطيع إطلاق الحملات الجديدة بشكل أسرع وبجهد أقل، باستخدام LinkedIn والبريد الإلكتروني وعروض المبيعات. سكوت توملينسون شركة TES Enterprise Solutions UK يتميز IBM My Digital Marketing بسهولة الاستخدام؛ بسبب محتواه القيِّم وأتمتة الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني. والمحتوى الذي أريده متوفر دائمًا، ويمكنني استخدامه كيفما شئت. سارة وارسي Sentia Solutions كندا تساعدنا مجموعات التسويق المقدمة للشركاء ضمن My Digital Marketing على الوصول إلى عملائنا الفعليين وعملائنا المحتملين بشكل أسرع. لقد أطلقنا حملات لمنتجَي IBM QRadar وIBM Instana والآن يمكننا مراقبة النتائج من خلال نظام متكامل واحد. كوجوكارو سيلفيو شريك إداري - قسم اتصالات قنوات تكنولوجيا المعلومات، وكالة إعلامية تابعة لشركة Infodava رومانيا
هل أنت على استعداد للشراكة مع IBM؟

انضم إلى IBM Partner Plus للبدء أو تواصل مع أحد ممثلي IBM لمناقشة رحلة البناء الخاصة بك.

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