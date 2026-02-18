الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

يصنف العملاء IBM ضمن أفضل مزودي برامج المؤسسات في جوائز G2 لأفضل برمجيات لعام 2026

تجارب المستخدمين الحقيقية وجوائز الصناعات وأبحاث المحللين تمنح مشتري التقنية نقاط الإثبات الموثوقة التي يحتاجون إليها لتجاوز ضوضاء الموردين واختيار الحلول التي تحقق أداءً حقيقيًا.

تاريخ النشر 18 فبراير 2026
تجمع أشخاص في المكتب وسط حشد يتحدثون، رجل يرتدي قميصًا برتقاليًا يجلس على الطاولة

مع قيام المؤسسات بتسريع استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الهجينة والأمن السيبراني، يعتمد المشترون بشكل متزايد على التقييمات الموثوق بها على مواقع مثل G2 لتوجيه قرارات البرمجيات المعقدة.

في جوائز أفضل برمجيات G2 لعام 2026 (G2 Best Software Awards)، حصلت IBM على تكريم ضمن أفضل 50 منتجاً للمؤسسات، مما سرع من تأثيرها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الهجينة، والأتمتة، والأمن السيبراني، والبيانات والتحليلات. تم تصنيف IBM Guardium Data Protection في المرتبة الأولى ضمن "أفضل منتجات خصوصية البيانات"، وتم الاعتراف بعدد 13 عرضًا إضافيًا من IBM عبر 10 فئات.

نبذة عن جوائز G2 لأفضل البرمجيات لعام 2026

تسلط جوائز G2 لأفضل البرمجيات الضوء على أفضل شركات ومنتجات البرمجيات في العالم، بناء فقط على التقييمات والمراجعات من العام التقويمي السابق.

وتستخدم المنهجية خوارزمية تسجيل خاصة تمزج بين رضا العملاء والحضور في السوق لإنتاج تصنيفات كل عام. لكي تكون الشركة مؤهلة للإدراج في قوائم أفضل شركات البرمجيات أو أفضل منتجات البرمجيات لعام 2026، يجب أن تكون قد حصلت على ما لا يقل عن 50 تقييمًا معتمدًا عبر جميع منتجاتها المدرجة لدى قائمة G2 خلال السنة التقويمية 2025. 

وهذا يضمن أن يكون كل تقدير مدعوماً بتعليقات العملاء الهادفة والشفافة.

فيما يلي قائمة بالمنتجات الفائزة:

تقديم الابتكار على مستوى المؤسسات

تعزز هذه التقديرات التزام IBM بتقديم الابتكار على مستوى المؤسسات والذي يستند إلى بِنى قابلة للتوسع، وإطارات عمل أمنية قوية، وكفاءة تشغيلية تعزز قيمة قابلة للقياس عبر بيئات الإنتاج العالمية.

استكشف حلولنا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

استكشف حلول الأتمتة التي نوفرها

استكشف حلول السحابة الهجينة لدينا

Rebecca Green

Director, Client Voice (Reviews, Stories and Advocacy)