نحن موجودون لضمان نجاحك ومساعدتك على تحقيق أقصى قيمة من IBM Partner Plus.
طلب مساعدة الخبراء، وإدارة الحالات الحالية، والعثور على إجابات لأسئلتك.
معرفة الأسئلة المتعلقة بمشكلات الوصول والبرامج والأدوات والاستفسارات العامة الأخرى.
العثور على نصائح مفيدة حول كيفية عرض الوضع الراهن لجميع الحالات المفتوحة وفهمه.
الاتصال بمكتب الدعم المحلي لديك بسرعة مع قائمة بأرقام الهواتف في جميع أنحاء العالم.
توجيه عملائك إلى هنا للحصول على إجابات حول المنتجات والمبيعات والدعم وغير ذلك الكثير.
الوصول إلى مراكز ومنتديات الدعم عبر نظام ®IBM البنائي.
التحقق من حالة النظام والحالات الحالية، والوصول إلى جميع المعارف والإرشادات وموارد الدعم لـ ®IBM Cloud.
إنشاء طلبات إدارة المخزون/العقود والموافقة عليها وإدارتها. (الولايات المتحدة الأمريكية فقط).
إنشاء طلبات إدارة العقود/المخزون وإدارتها لممثلي طلبات التسعير للتحصيل (Q2C).
الوصول الى بوابة طلبات الأنظمة (SOP) للحصول على دليل إرشادي خطوة بخطوة لشراء الأجهزة من IBM.