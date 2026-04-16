IBM Partner Plus: مصمم لتسريع التقدم.

ادخل في شراكة مصممة لتسريع أعمالك منذ اليوم الأول.

Plus تعني المزيد

يضع IBM Partner Plus الشركاء على أسرع مسار للنمو.

صُمم هذا البرنامج للشركات المستعدة للتوسع من خلال حلول قائمة على الاشتراك وتعطي الأولوية للاستراتيجية، وهو يساعدك على الانطلاق بسرعة منذ اليوم الأول والتقدم بثقة نحو فرص جديدة.

يحصل الشركاء على حوافز موسعة، وأدوات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات مثل التكامل مع الأسواق وAgent Connect، بما يمنحك السرعة والانتشار اللازمين للمنافسة في سوق سريع التغير. ويمكنك بناء حلول متميزة باستخدام تقنية IBM وخبراتها لدفع الابتكار عبر مختلف الصناعات وتقديم تجارب استثنائية للعملاء. سواء كنت تبتكر عروضا جديدة، أو تبرم الصفقات بسرعة أكبر، أو تدخل أسواقا جديدة، يساعدك IBM Partner Plus على تعزيز تقدمك.

ابتكار طرق نمو الشركاء ونجاحهم

رسم توضيحي لامرأة تتحدث عبر هاتف محمول وتستخدم جهاز كمبيوتر. وفي الخلفية يظهر سير عمل مركز الاتصال.
التواصل مع العملاء في أماكن شرائهم

تقديم الابتكار المستمر وفتح مصادر جديدة للإيرادات عبر أسواق مراقبي الأجهزة الافتراضية وAgent Connect.
رسم توضيحي لامرأة تستخدم جهاز كمبيوتر مع رسم بياني في الخلفية.
ضاعف أرباحك إلى أقصى حد

احصل على حوافز مبسطة، وأرصدة سحابية، ودعم مخصص، وإرشادات مباشرة من خبراء IBM، وكلها مصممة لمساعدتك على إبرام الصفقات بسرعة أكبر، والبناء بثقة، وتنمية أعمالك.
رسم توضيحي يتضمن أيقونات متنوعة، مثل البنك وإدارة الوقت.
تحفيز الطلب

الاستفادة من تمويل التسويق المشترك القابل للتوسع والمحتوى القائم على الشخصية للتأثير في مراحل مبكرة من رحلة الشراء، وتسريع دورة المبيعات، وتحقيق النجاح في السوق الرقمي أولًا.
رسم توضيحي لرجل يستخدم جهاز كمبيوتر مع سلسلة محادثات في الخلفية.
تجارب للشركاء قائمة على الذكاء الاصطناعي

استفد من Partner Portal ونظام عروض أسعار مطورين يقدمان إعدادًا أسرع، ورؤى في الوقت الفعلي، وتوصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تقنية مصممة للمستقبل

تعزيز الإنتاجية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي

سرّع العمل باستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي أذكياء مخصصين لمهام محددة، يعملون على أتمتة العمليات، وتبسيط القرارات، وإتاحة المجال للفرق للتركيز على الأمور الأكثر أهمية: الابتكار والنمو.

استكشِف وكلاء IBM watsonx الجاهزين تعرَّف على كيفية استفادة الشركاء من IBM watsonx للذكاء الاصطناعي الوكيل
رسم توضيحي لموظفة في مركز اتصال تتحدث إلى رجل، مع بعض الحلول في الخلفية.

ضع بياناتك في العمل، أينما وجدت

وسّع نطاق الذكاء الاصطناعي، وأزِل الصوامع، وسرّع الوصول إلى رؤى قيّمة، وحسّن مخرجات الذكاء الاصطناعي باستخدام مستودع بحيرة بيانات هجينًا ومفتوحًا.

الاستعداد للذكاء الاصطناعي باستخدام بياناتك
رسم توضيحي لامرأة تستخدم جهاز كمبيوتر مع رسومات في الخلفية.

أتمتة التقنية والعمليات

قلّل التعقيد والتكاليف باستخدام أطر عمل الأتمتة التي تبسط مهام سير العمل في تكنولوجيا المعلومات والأعمال، بما يساعدك على تقديم نتائج أسرع وأكثر موثوقية وعلى نطاق واسع.

إطلاق العنان للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
مخطط عملية الأعمال مع دائرة وخط يمثلان سير العمل والاتصالات.

العمل بكفاءة عبر جميع البيئات باستخدام السحابة الهجينة

طوِّر التطبيقات وانشرها في أي مكان باستخدام بنية IBM السحابية الهجينة المفتوحة. واحصل على المرونة والأمان وقابلية التوسع لتلبية احتياجات العملاء عبر البيئات المحلية والخاصة والعامة.

تحديث البنية التحتية لديك اليوم
رسم توضيحي لرجل يستخدم IBM PowerVM.

ما الذي يمكن أن تتوقعه كشريك جديد

من المهارات إلى الطلب إلى المبيعات، ستحصل على الدعم والموارد اللازمة للنمو بثقة.
مهارات تبني القدرات

ابنِ الخبرة اللازمة للابتكار وتقديم القيمة بثقة من خلال التعلّم الموجّه، والأرصدة السحابية، والدعم العملي المصمم لتسريع جاهزيتك التقنية.
طلب يعزز مسار المبيعات

فعّل الطلب من خلال تمويل التسويق المشترك، والمحتوى المستهدف، والظهور في الأسواق، بما يساعدك على الوصول إلى المشترين مبكرًا وتحويل الاهتمام إلى صفقات مؤهلة.
بيع يعزِّز الإيرادات

حقق مبيعات أكثر ذكاءً من خلال الحوافز المبسطة، وأدوات التسعير الحديثة، والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تسرّع دورات الصفقات وتوسّع فرص الإيرادات.
لست مستعداً للانضمام؟

خذ زمام المبادرة واستكشف كيف تبدأ البيع مع IBM، أو تواصل مع أحد خبراء IBM لمساعدتك على اتخاذ الخطوة التالية وتسريع رحلتك بثقة.

  1. البيع مع IBM
  2. تواصل مع خبير