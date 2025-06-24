تعاون مع IBM لدمج معالجة اللغة الطبيعية في حلولك
تُساعد مكتبة Watson NLP for Embed في تطوير حلول جاهزة للمؤسسات عبر نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتغطية لغوية شاملة، وتنظيم حاويات قابل للتوسّع. تتيح هذه المكتبة مرونة في نشر الذكاء الاصطناعي اللغوي في أي بيئة.
حلّل المشاعر على مقياس إيجابي أو سلبي أو محايد لتحديد ما إذا كان العميل راضيًا أم لا، وتحديد السبب، واكتشاف اللحظات التي تغيّرت فيها المشاعر.
يكتشف مشاعر الغضب أو الاشمئزاز أو الخوف أو الفرح أو الحزن في المحتوى أو في السياق المحيط بالعبارات المستهدفة.
حلّل وصنّف النصوص باستخدام مصنّف مخصص مدرَّب في Watson Studio.
اكشف عن معلومات التعريف الشخصية (PII) واستخرجها وأعدّها ونقِّحها، أو صنّف الإشارات إلى الكيانات في بيانات نصية أولية.
استخرج جميع الكلمات المفتاحية والعبارات والتعابير من نص الإدخال.
استخرج العلاقات الدلالية من النصوص، والتي تحدث غالبًا بين كيانين أو أكثر.
استخرج المفاهيم المرجعية أو الضمنية، وقم بتجميع الكلمات والعبارات في مجموعات دلالية متشابهة.
انشر وشغّل تطبيقاتك على أي سحابة هجينة متعددة باستخدام بيئة الحاويات التي تفضلها: منصة Docker المحلية أو Kubernetes أو الحاويات غير المعتمدة على الخوادم.
تستخدم IBM Watson NLP Library for Embed المدعومة بمعالجات Intel والمحسّنة باستخدام أدوات برمجيات Intel، تقنيات التعلّم العميق لاستخراج المعنى والبيانات الوصفية من البيانات غير المؤسسة.
يساهم تكامل OneAPI من Intel مع مكتبة IBM Watson NLP في تعزيز أداء مختلف مهام معالجة اللغة الطبيعية.
نظرة عامة سريعة عن تكامل IBM Watson NLU والمسرّعات في البنية التحتية المستندة إلى Intel Xeon باستخدام روابط لمصادر مختلفة.
تمكّن CrushBank موظفي مكاتب الدعم الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات من العثور بسرعة على المعلومات الأكثر صلة لحل مشكلات العملاء، مما يزيد من الإنتاجية ورضا العملاء.
تستخدم LegalMation معالجة اللغة الطبيعية لمساعدة الفرق القانونية في إعداد مستندات التقاضي عالية الجودة خلال دقائق، مما يوفّر الوقت والموارد لخدمات أكثر استراتيجية.