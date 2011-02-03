استكشف مستويات تسعير خططنا التجريبية والأساسية والقياسية على منصة ™IBM® watsonx.ai. للاطلاع على نموذج التسعير، استكشف قسم نماذج الأساس والتضمين من شركة IBM، وتسعير نماذج الأساس والتضمين الخاصة بالجهات الخارجية.