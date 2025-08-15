watsonx BI: رؤى قابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ.

احصل على أقصى استفادة من بياناتك من خلال اكتشاف الرؤى التفاعلية. اتخِذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة.

لوحة معلومات watsonx Business Intelligence مع مخططات ورسوم بيانية متنوعة.

بيانات جيدة. رؤى أفضل. قرارات رائعة.

اطّلع على رؤيتنا للذكاء الاصطناعي التوليدي في ذكاء الأعمال
اكتشِف الرؤى تحديد البيانات النشر الفوري

مستقبل ذكاء الأعمال – الوكلاء التوليديون في أثناء العمل

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز قرارات المؤسسات الذكية؟

الحصول على تقرير IDC

الاستفادة من watsonx BI على أرض الواقع

التسويق المبيعات العمليات الشؤون المالية
الاستفادة من الإمكانات الكاملة لبياناتك
الوصول إلى رؤى دقيقة وقابلة للتفسير

استخراج الرؤى خلال ثوانٍ وتسريع عملية اتخاذ القرار.
وقت إعداد أقل، ووقت عمل أكثر.

تقليل وقت الإعداد بشكل كبير باستخدام الأتمتة الدلالية وتوليد المقاييس.
اتساق البيانات عبر الفِرَق

الحصول على رؤى موثوق بها - تستند إلى منطق عملك وتحكُمها مقاييسك.
زيادة عائد الاستثمار من أدواتك

الاستمرار في استخدام أدواتك الحالية دون تعطيل العمليات الحالية.
كيفية الشراء

اتخِذ الخطوة التالية

تعرَّف على كيفية الاستفادة من watsonx BI للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من بياناتك وتسريع اتخاذ قرارات الأعمال.

