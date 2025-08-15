احصل على أقصى استفادة من بياناتك من خلال اكتشاف الرؤى التفاعلية. اتخِذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة.
تجربة محادثة سلسة تمكّنك من معرفة ما يحدث، وفهم سبب أهميته، وتحديد ما يجب القيام به لاحقًا — خلال ثوانٍ.
يُثري البيانات ويُنشئ مقاييس متسقة للتحليل الموحَّد. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك الوكيل اختيار النموذج اللغوي الكبير (LLM) الأنسب لمعايير الامتثال والمتطلبات القانونية لديك.
يتكامل مع مستودع بحيرة البيانات، وسير عمل الأتمتة، وأدوات إعداد التقارير، وتطبيقات الإنتاجية اليومية لاستخلاص الرؤى وتسريع اتخاذ القرار.
باستخدام watsonx BI، يمكنك تحديد سبب انخفاض تحويلات الإصدارات التجريبية وتوجيه فريق الويب لديك لحل المشكلة.
اطلب من watsonx BI تحديد العقبات في خطة المبيعات الخاصة بك وتقديم توصيات لتحقيق أهداف الإيرادات.
قيّم اتجاهات المخزون والحالات الشاذة باستخدام watsonx BI، وأعد تقييم خطة التوريد لتجنّب الغرامات وخسائر الإيرادات.
اطلب من watsonx BI تقديم تحليل الإيرادات حسب المنتج أو السوق، وتحديد فرص النمو، وإعادة تخصيص الموارد، وتسريع نمو الإيرادات.
استخراج الرؤى خلال ثوانٍ وتسريع عملية اتخاذ القرار.
تقليل وقت الإعداد بشكل كبير باستخدام الأتمتة الدلالية وتوليد المقاييس.
الحصول على رؤى موثوق بها - تستند إلى منطق عملك وتحكُمها مقاييسك.
الاستمرار في استخدام أدواتك الحالية دون تعطيل العمليات الحالية.
انضم إلى قائمة الانتظار ليتم التواصل معك عند توفُّر watsonx BI.
سنبقى على اتصال مع الموارد وسنتواصل معك عندما يكون محلل الأعمال ومستشارك متاحًا.
تعرَّف على كيفية الاستفادة من watsonx BI للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من بياناتك وتسريع اتخاذ قرارات الأعمال.