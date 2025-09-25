تم إدراج بيانات IBM والذكاء الاصطناعي في القائمة المختصرة Constellation ShortList للربع الثالث من عام 2025

حصلت شركة IBM Data and AI على تكريم في 3 فئات:

مستودعات البيانات لتطبيقات الجيل التالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي منصات التحليلات السحابية المتعددة وذكاء الأعمال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

تعد Constellation Research شركة استشارية ومحللة رائدة مقرها في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على البائعين ذوي الصلة بالمتبنين الأوائل، ويأتي هذا التكريم منها لشركة IBM ليؤكد على مدى التزام IBM بمساعدة الشركات على تحديث استراتيجية البيانات الخاصة بها، وتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس باستخدام حلول موثوقة وجاهزة للمؤسسات.

يقول R “Ray” Wang، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Constellation Research: لا شك في أن الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي يتطلب عقلية تركز على تحويل البيانات إلى قرارات. "من مستودعات البيانات إلى التحليلات متعددة السحابة ومنصات ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML)، حازت شركة IBM على تقدير محللي شركة Constellation لتقديمها الحلول التي يطلبها العملاء فعلًا."