Neudesic، إحدى شركات IBM

تُعَد شركة Neudesic، وهي إحدى شركات IBM، الشريك التكنولوجي الموثوق به في أتمتة الأعمال المبتكرة ودعم الحوسبة السحابية، حيث تحقق لعملائها نتائج أعمال مؤثرة من خلال التحديث والتطور الرقمي. يجمع فريق الاستشارات بين الخبرة في الأعمال والتكنولوجيا ومزود بحلول سحابية وشاملة قائمة على البيانات. ويشمل هذا النهج Microsoft Azure والتقنيات المرتبطة بها، وتطوير التطبيقات المخصصة، والخدمات المُدارة الشاملة، ومنتجات برمجيات الأعمال.
بصفته قائدًا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في شركة Neudesic، يساعد Orion العملاء على تحقيق إمكاناتهم الكاملة من خلال حلول تحليل البيانات التحويلية.
يتولى Chad قيادة مجال ابتكار التطبيقات في شركة Neudesic بالإضافة إلى الإشراف على مراكز الحلول الخاصة بالشركة. كما يعمل أستاذًا في جامعة ولاية أوهايو، ولديه شغف بهندسة البرمجيات وهندسة الأنظمة السحابية الأصلية.
يتمتع Eric بخبرة 20 عامًا في فن التصميم والتطوير والريادة في مجال التقنية. وهو متحمس لبناء حلول تعزز العلاقة القوية بين مجموعات السحابة ومجموعات التقنية، ويستمتع بمساعدة العملاء على تبني السحابة لتنمية أعمالهم.
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