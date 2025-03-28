يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) على تحويل العمليات داخل المؤسسات المالية في مجالات مثل تفاعلات العملاء وإدارة المخاطر وإنتاجية المطورين والكشف عن الاحتيال. ومع ذلك، فإن اعتماد هذه التقنية يتطلب من المؤسسات الخضوع لتغييرات كبيرة من حيث الأدوات والعمليات والمهارات المطلوبة لتنفيذها.
قطعت العديد من المؤسسات خطوات كبيرة في تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع ذلك، فإن الانتقال الناجح من التجريب إلى الإنتاج الواسع النطاق يتطلب دراسة متأنية للعوامل الرئيسية. تحتاج المؤسسات إلى إنشاء أطر عمل قوية لإدارة المخاطر والحوكمة والاستعداد التشغيلي لتحقيق كامل إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
جمعية Nationwide Building Society هي ثاني أكبر مزود للرهون العقارية في المملكة المتحدة وأكبر جمعية بناء في العالم، وتشتهر بالتزامها بإعطاء الأولوية لاحتياجات أعضائها وتمكين موظفيها من تقديم تجربة متميزة للعملاء. بصفتها مزود خدمات مالية مملوكة للأعضاء يخدم أكثر من 16 مليون عضو ، كانت Nationwide مفتونة بالفرص المحتملة التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي لعملائها.
إدراكًا للدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في التغلب على التحديات وتحديد الفرص على نطاق واسع ودعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، سعت Nationwide إلى الحصول على إرشادات الخبراء ودعم التنفيذ للتغلب على تعقيدات اعتماد الذكاء الاصطناعي وتضمين القدرات التأسيسية المطلوبة بشكل مسؤول.
بدأت Nationwide رحلتها بوضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ونموذج تشغيلي، مما أدى إلى إنشاء مركز تميز للذكاء الاصطناعي (CoE) بدعم من ®IBM Consulting ، مدعومًا بخدمة OpenAI من Microsoft Azure.
ويتألف المركز من فريق عمليات لقيادة دورة حياة الذكاء الاصطناعي، ومجلس متعدد الوظائف لتقييم حالات الاستخدام، ووظيفة تسليم لبناء الحلول باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وبيانات المؤسسة. وقد حدد فريق مركز التميز للذكاء الاصطناعي أنماطاً تقنية ومبادئ تسليم واضحة ستتبعها شركة Nationwide لاعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونشرها بأمان وتمكين موظفيها وعملائها. كما دعم المركز أيضًا استعداد Nationwide للذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال المساعدة في إنشاء منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحديد التدريب والاتصالات، وإعادة تصميم إدارة المخاطر والحوكمة، وتوفير عمليات التنفيذ، ودعم هذه المبادئ المسؤولة عبر الجوانب القانونية والتقنية والبيانات.
تعاونت IBM Consulting مع جمعية Nationwide منذ بداية المشروع، حيث لم تقتصر على تقديم الخبرة في علم البيانات فحسب، بل قدمت أيضاً التوجيه الاستراتيجي بشأن اعتماد الذكاء الاصطناعي. وقد وضعوا معًا استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي ونموذج حوكمة، مع التركيز على بناء القدرات الداخلية وتحديد حالات الاستخدام عالية التأثير. تهدف هذه الشراكة إلى ضمان قدرة Nationwide على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل فعال لتقديم تجربة استثنائية للعملاء وتعزيز نمو الأعمال.
وبفضل الأساس المتين الذي تم تأسيسه من خلال مركز التميز للذكاء الاصطناعي على الصعيد الوطني تقوم الآن بتطوير واختبار وتجربة ونشر حلول الذكاء الاصطناعي التي تُظهر قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتشمل بعض المبادرات إدارة العقود وضمان الجودة وإعداد التقارير التشغيلية. من خلال الاستفادة من المنصات مثل خدمة Microsoft Azure OpenAI Service، تجاوز مركز التميز ما هو أبعد من التطبيقات المفاهيمية للتركيز على سيناريوهات النشر العملية حيث يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي دعم الزملاء في أدوار تشغيلية محددة بشكل فعال.
على سبيل المثال، تستخدم Nationwide قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الأدوات المتاحة للزملاء لدعمهم في تفاعلاتهم مع العملاء. يمكن أن يساعد في معالجة الاستعلامات بسرعة أكبر والتأكد من أن الزملاء قادرون على تركيز المزيد من وقتهم على بعض مشكلات العملاء الأكثر تعقيدًا.
وقد تضمنت جهودهم عملاً مكثفاً لتطوير وتحسين حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل التقدم التكنولوجي الأكثر أمانًا والأكثر أخلاقية. تساعد الشراكة مع IBM جمعية Nationwide على تسخير الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يجعل المؤسسة في طليعة الابتكار مع تقديم دعم موثوق وفعال للعملاء.
هذه التجربة سلطت الضوء على أهمية التعاون بين المؤسسات في تقييم ونشر حلول الذكاء الاصطناعي الآمنة داخل الصناعات الخاضعة للتنظيم. وستساعد الرؤى المكتسبة من هذه المساعي المبكرة في توجيه النموذج لعمليات تسليم ناجحة للذكاء الاصطناعي في المستقبل. بينما سيستمر العملاء في التفاعل مع Nationwide كما فعلوا دائمًا، فإن هذا التعاون سيعزز في النهاية تجربة العملاء، ويؤدي إلى تحسينات كبيرة عبر عمليات Nationwide.
Nationwide (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) هي أكبر جمعية بناء في العالم، حيث تضم أكثر من 17 مليون عميل – 16 مليون منهم لديهم حساب جاري أو رهن عقاري أو منتج ادخار، وبالتالي هم أعضاء في الجمعية.
Nationwide مملوكة لأعضائها وتركز على تقديم المنتجات والخدمات المصرفية لهم. لدى Nationwide أكثر من 18000 موظف، بما في ذلك أولئك الذين يقيمون في مقرها الرئيسي في سويندون، وأولئك الذين يعملون في شبكتها التي تضم أكثر من 600 فرع في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
Nationwide هي ثالث أكبر مزود للرهن العقاري في المملكة المتحدة وتمتلك ما يقرب من 1£ من كل 10£ تم توفيرها في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى واحد من كل عشرة من الحسابات الجارية في المملكة المتحدة. كما أنها تدعم الملاك وأولئك الذين يعتمدون على قطاع الإيجار الخاص لتلبية احتياجاتهم السكنية طويلة الأجل من خلال أعمالهم في مجال شراء العقارات للإيجار، The Mortgage Works. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم Nationwide مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات المالية الأوسع نطاقاً للأفراد، بما في ذلك بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والتأمين. تعمل هذه العروض على تنويع دخلها، وتساعدها على تقديم قيمة لعملائها، من خلال تسعير أفضل للمنتجات من متوسط السوق وخدمة أفضل من أقرانها.
الغرض من Nationwide هو "الخدمات المصرفية–ولكن أكثر عدلًا ومكافأة ولصالح المجتمع". يعتقد مجلس إدارة Nationwide أن نموذج الملكية المتبادلة يمكّنها من تحقيق التوازن بين حاجتها إلى الاحتفاظ بأرباح كافية للحفاظ على قوتها المالية، والتزامها بمشاركة نجاحها مع عملائها وأعضائها.
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