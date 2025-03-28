يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) على تحويل العمليات داخل المؤسسات المالية في مجالات مثل تفاعلات العملاء وإدارة المخاطر وإنتاجية المطورين والكشف عن الاحتيال. ومع ذلك، فإن اعتماد هذه التقنية يتطلب من المؤسسات الخضوع لتغييرات كبيرة من حيث الأدوات والعمليات والمهارات المطلوبة لتنفيذها.

قطعت العديد من المؤسسات خطوات كبيرة في تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع ذلك، فإن الانتقال الناجح من التجريب إلى الإنتاج الواسع النطاق يتطلب دراسة متأنية للعوامل الرئيسية. تحتاج المؤسسات إلى إنشاء أطر عمل قوية لإدارة المخاطر والحوكمة والاستعداد التشغيلي لتحقيق كامل إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

جمعية Nationwide Building Society هي ثاني أكبر مزود للرهون العقارية في المملكة المتحدة وأكبر جمعية بناء في العالم، وتشتهر بالتزامها بإعطاء الأولوية لاحتياجات أعضائها وتمكين موظفيها من تقديم تجربة متميزة للعملاء. بصفتها مزود خدمات مالية مملوكة للأعضاء يخدم أكثر من 16 مليون عضو ، كانت Nationwide مفتونة بالفرص المحتملة التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي لعملائها.

إدراكًا للدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في التغلب على التحديات وتحديد الفرص على نطاق واسع ودعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، سعت Nationwide إلى الحصول على إرشادات الخبراء ودعم التنفيذ للتغلب على تعقيدات اعتماد الذكاء الاصطناعي وتضمين القدرات التأسيسية المطلوبة بشكل مسؤول.