خدمات IBM الأمنية على AWS
تأمين سحابة Amazon Web Services (AWS) لتسريع تحديث الأعمال
احصل على مؤشر X-Force Threat Intelligence تسريع رحلة سحابة AWS الخاصة بك
رسم توضيحي يوضح 4 منصات متصلة مع شخص في المكتب ومبنى شاهق وأيقونة السحابة وأيقونة درع الأمان
تسريع عملية التحول إلى السحابة باستخدام ®IBM Security

تساعد IBM الشركات التي تسعى لتسريع رحلتها إلى سحابة AWS من خلال تقديم مجموعة متنوعة وفريدة من الخدمات الاستشارية، وخدمات التكامل، وتنفيذ التقنيات، والخدمات الأمنية المُدارة، والقدرات التقنية الأمنية في مكان واحد.
 

تعمل IBM Security مع مؤسستك كامتداد لفريقك، وتقدِّم حلولًا متقدمة وإرشادات من خبراء لحماية بيئة AWS السحابية لديك. ونساعدك على الاستفادة من الضوابط الأصلية لدى AWS مع مواءمتها مع برامج الأمن المؤسسي لديك لتبسيط الرؤية وتوحيدها.
مؤشر X-Force Threat Intelligence

اكتشِف كيف يمكنك حماية موظفيك وبياناتك من الهجمات الإلكترونية. اكتسِب رؤى أعمق فيما يتعلق بأساليب المهاجمين وتوصيات لحماية مؤسستك بشكل استباقي.
قم بمراجعة عروض خدمات الأمن لدينا على AWS Marketplace استكشف تقنية IBM Security Software لـ AWS
الابتكار الحديث "الأمن من التصميم" بسرعة وعلى نطاق واسع يجب أن تواكب عمليات الأمن التغييرات في منصات السحابة وبيئة التهديدات وتقنيات الأمان. تدمج IBM الأمن مع العمليات التجارية لتحويل الثقافة المؤسسية وتمكين التقدم الهادف والمستدام الذي يقلل من المخاطر. معًا، يجمع خبراء IBM و AWS بين نقاط قوتهم الفريدة في نهج متطور وفريد من نوعه للترحيل السحابي والتحديث الغني بالأمان. اقرأ الموجز الذي مدته دقيقة واحدة
معالجة الأمن والامتثال

تطوير بنية مستهدفة قابلة للتنفيذ.
تحسين النضج الأمني

مواءمة أمن السحابة الأصلية مع بنية الأمن المؤسسي.
تعزيز التغيير والحفاظ عليه

استفد من مجموعة المهارات والنموذج التشغيلي المُحوَّلين.
تمكين تحديث سحابة AWS بشكل أسرع باستخدام ®IBM Security تطوير الاستراتيجية الأمنية لسحابة AWS

تقوم IBM Security بتخطيط سياساتك الأمنية والتنظيمية إلى ضوابط وعمليات السحابة، وتقيّم وضع أمن السحابة لديك، وتساعدك في تطوير خطة شاملة لنموذج تشغيل سحابي هجين ناضج في AWS Cloud.

 تبسيط التكوين والإدارة

تمكّنك أنماط البنية التحتية المُعدة مسبقًا من الاستفادة من عناصر الأمان الأصلية من خلال تقليل مخاطر أخطاء التكوين السحابي وتوفير تسليم موحد لإدارة عناصر التحكم الأصلية في مجموعة واحدة.

 تبسيط أمن تحويل SAP للمؤسسات

تقوم الخدمات الآلية المستندة إلى السحابة من IBM Security بمراقبة عناصر التحكم في الأمن عبر بيئة SAP الخاصة بك وتوفير مخرجات قابلة للتكرار مبنية على SAP HANA، حتى تتمكن من تقليل المهام اليدوية والحفاظ على الامتثال وحماية أحمال تشغيل SAP.
الخدمات المتوافقة مع AWS Level 1 MSSP خدمة الاستعداد للاستجابة للحوادث من AWS START-HERE

خدمة استشارية وتوجيهية متخصصة توفر منصة مثالية لتأكيد وتحسين جاهزية الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني بالإضافة إلى تقييم المستوى الأول والتخطيط الاستباقي للاستجابة للحوادث وتصميمها واختبارها.

 خدمات إدارة الوضع الأمني وأفضل الممارسات والامتثال

خدمات الاستشارات والأمن المُدار بالتعاون مع أفضل مزودي حلول البرمجيات المستقلة (ISV) لتوفير رؤية مستمرة، ومعالجة، وإدارة متطلبات الامتثال عبر بيئة AWS السحابية الخاصة بك.

 خدمات إدارة الثغرات الأمنية ®IBM Security X-Force Red

&quot;خدمات فحص الثغرات الأمنية، وتحديد الأولويات آليًا، والإدارة للمساعدة في ضمان معالجة الثغرات الأمنية عالية الخطورة التي تعرض بنية AWS السحابية الهجينة الداخلية والخارجية للخطر.

 خدمات الاستجابة للحوادث (IR) من ®IBM Security X-Force

خدمة اشتراك صيانة مع 3 مستويات بالإضافة إلى خط ساخن عالمي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لفريق نخبة من الخبراء الذين يستجيبون لحوادث الأمن، ويوفرون رؤية أفضل للتهديدات، ويساعدون في تقليل وقت الاسترداد وتأثير اختراق أمن البيانات.

 خدمات حماية أحمال التشغيل السحابية لـ AWS

الاستشارات والتكامل والخدمات المدارة لتقييم وتصميم وتنفيذ وإدارة سياسات الأمان لأحمال التشغيل السحابة التي تعمل على Amazon Elastic Kubernetes Service و ®Red Hat OpenShift على AWS و AWS Fargate.

 خدمات الكشف والاستجابة المُدارة من ®IBM Security لنقاط النهاية

&quot;خدمات تعمل مع أفضل تقنيات اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) لتقديم منع التهديدات وكشفها والتحقيق فيها والاستجابة السريعة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مدعومة بالاستعلامات والبحث الاستباقي عن التهديدات.

 ®IBM Security X-Force Threat Management (XFTM)

توفر خدمات الأمان المدارة المراقبة والتحقيق والتنبيه والاستجابة للحوادث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن ينشر XFTM مع ®IBM QRadar و Splunk، وتتوفر خدمات المراقبة المخصصة لحلول SIEM الأخرى لشركاء أمن AWS.

 خدمات أمن الشبكات المُدارة من ®IBM Security

خدمات إدارة الأجهزة والسياسة والمراقبة وخدمات تنبيه أجهزة الأمن. الأنظمة المدعومة تشمل جدران الحماية من الجيل التالي، وأنظمة اكتشاف ومنع الاختراق، وإدارة التهديدات الموحدة، وبوابات الويب الآمنة.

 خدمات الأمن لنشر ومراقبة وإدارة أمن AWS Native

توفر الخدمات تصميمًا وتكوينًا ومراقبةً وإدارةً لضوابط أمن AWS الأصلية لدعم بيئة متعددة الحسابات آمنة وقابلة للتوسع، وتبسيط اعتماد وإدارة موارد AWS في مؤسستك.

تساعد IBM Security شركات الطيران على معالجة أمن التطبيقات لترحيل AWS

تحدي الخلفية الحل
6 مكاسب سريعة للتأهب لبرامج الفدية الضارة في AWS

تعرّف على الطرق الست التي يوصي بها خبراء IBM Security X-Force لتحسين تأهبك لبرمجيات الفدية الضارة باستخدام حلول من AWS.

 الترحيل والتحديث وتقليل المخاطر باستخدام IBM و AWS

تعرّف على كيفية تعزيز الابتكار والاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء المتغيرة وتعزيز تحول الأعمال.

 تسريع رحلة سحابة AWS مع الثقة الأمنية

تعرف على كيفية قيام IBM بتعزيز أمان AWS الأصلي بقدرات وخدمات شاملة لسد فجوة الجاهزية الأمنية للسحابة.

 تحويل تحديات الامتثال السحابي إلى ميزة تنافسية

تعرّف كيف يمكن لإدارة الأمان أن تساعدك على الاحتفاظ بإمكانية الرؤية والتحكم والأمان لاستباق تهديدات الأمن السيبراني المتقدمة أثناء الترحيل إلى بيئات سحابية هجينة.

 ما هي درجة أمان السحابة لديك؟

تعرّف على كيفية قياس الوضع الأمني لديك، بدءاً من التكوين المناسب، وإدارة البيانات، والإشراف على المخاطر، وصولاً إلى توفير البرامج، والتطوير والنشر، وإدارة الهوية والوصول (IAM)، والتدريب الأمني.

 تقييم أمن البيانات السريع من IBM

قم بتنزيل موجز الحلول الخاص بنا لمعرفة كيف يمكن أن يساعدك التقييم الأمني السريع في تسريع عملية الترحيل إلى سحابة AWS من خلال تعزيز أمان بياناتك.

الخطوات التالية

تقوم خدمات التقييم واستراتيجية أمن السحابة بتعيين سياساتك الأمنية والتنظيمية إلى ضوابط وعمليات السحابة، وتقيّم وضع أمن السحابة لديك مع التركيز على تبني آمن لـ AWS أو بيئة سحابية هجينة. نعمل معك لتشكيل استراتيجيتك لنموذج تشغيل سحابي هجين ناضج، استنادًا إلى أطر عمل الصناعة: إطار عمل اعتماد سحابة AWS (CAF) منظور الأمان ومصفوفة الضوابط الأمنية للسحابة (CCM) من تحالف الأمن السحابي.

تنزيل نشرة التقييم السريع لـ AWS تنزيل نشرة تقييم إدارة التهديدات في AWS
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