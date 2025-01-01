تساعد IBM الشركات التي تسعى لتسريع رحلتها إلى سحابة AWS من خلال تقديم مجموعة متنوعة وفريدة من الخدمات الاستشارية، وخدمات التكامل، وتنفيذ التقنيات، والخدمات الأمنية المُدارة، والقدرات التقنية الأمنية في مكان واحد.



تعمل IBM Security مع مؤسستك كامتداد لفريقك، وتقدِّم حلولًا متقدمة وإرشادات من خبراء لحماية بيئة AWS السحابية لديك. ونساعدك على الاستفادة من الضوابط الأصلية لدى AWS مع مواءمتها مع برامج الأمن المؤسسي لديك لتبسيط الرؤية وتوحيدها.