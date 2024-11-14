في ظل التطور السريع للمشهد الرقمي في الوقت الحالي، لجأت الشركات إلى تبني التقنية السحابية بهدف تعزيز الابتكار والتقدم. إلا إن هذه الرحلة لها تحدياتها الخاصة مثل ضمان الأمن وتحقيق الامتثال على السحابة، ونقص الرؤية، والعمليات كثيفة الموارد، والخبرة المحدودة، واللوائح التنظيمية المعقدة التي تؤدي جميعها إلى سوء التكوينات وانحراف السياسات. تعوق هذه التحديات تبني السحابة وتعرّض المؤسسات لخطر حوادث الاختراق الأمني وعقوبات عدم الامتثال. لهذا السبب طورت كل من شركة IBM وAWS حل الأمن الذاتي للسحابة (ASC)، وهو حل تقدمه شركة IBM يُغير تمامًا كيفية تعامل الشركات مع تبني السحابة. ومن خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة المقدمة من AWS Bedrock، يعمل هذا الحل على أتمتة وتبسيط مهام الأمن والامتثال من أجل معالجة سوء التكوينات وانحراف السياسات. يُعد حلنا مغيرًا لقواعد اللعبة من حيث تمكين الشركات من تسريع رحلة تبني السحابة بكل ثقة. وبفضل حل الأمن الذاتي للسحابة، يمكنك ضمان مستوى أعلى من الأمان منذ البداية، ما يقلل بشكل كبير من الجهد اليدوي والوقت اللازمين عادةً لتحقيق الامتثال. كما ستجني مجموعة هائلة من المزايا بما في ذلك النشر التلقائي، والمراقبة المستمرة، ومراقبة الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واكتشاف الانحرافات من خلال المعالجة الذاتية. وذلك يؤدي إلى تقليل مخاطر حوادث الاختراق، وخفض التكاليف التشغيلية، وتسريع عملية نشر موارد السحابة وتبسيطها. لا تتخلف عن الركب. يمكنك تسريع رحلتك نحو تبني التقنية السحابية بكل ثقة والاستمتاع بالأمن الذاتي للسحابة.