الأمن الذاتي للسحابة في AWS: الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لمستقبل آمن

مع تطور العالم الرقمي، تعتمد الشركات بشكل متزايد على حلول السحابة لتخزين البيانات، وتشغيل العمليات، وإدارة التطبيقات. وعلى الرغم من ذلك، مع هذا النمو يأتي التحدي المتمثل في ضمان أن تظل البيئات السحابية آمنة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية المتغيرة باستمرار. وهنا يأتي دور فكرة الأمن الذاتي للسحابة (ASC).

إن الأمن والامتثال ليسا مجرد مصطلحات تقنية شائعة، بل هما أمران حيويان للشركات بجميع أحجامها. مع تزايد اختراقات أمن البيانات والتهديدات السيبرانية، لم يعد وجود أنظمة تضمن أمان بياناتك وتلبية المعايير التنظيمية أمرًا اختياريًا. ومع ذلك، غالبًا ما تتطلب الطرق التقليدية لإدارة الأمن والامتثال جهدًا يدويًا كبيرًا، مما قد يؤدي إلى تأخير أو أخطاء أو التغاضي عن نقاط الضعف.