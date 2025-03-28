تعد Edison، التي يقع مقرها الرئيسي في إيطاليا، أقدم مزود للطاقة في أوروبا. هذا المرفق البالغ من العمر135 عامًا ينتج ويبيع الكهرباء والغاز الطبيعي. كما يوفر خدمات الطاقة والبيئة.
لتعزيز أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية في إيطاليا، تلتزم Edison بتنويع مصادر إمدادات الغاز ومسارات سلسلة التوريد الخاصة بها. تروج الشركة أيضاً للاستخدام المسؤول للغاز وبدائل الغاز للمساعدة في إزالة الكربون من قطاع النقل.
في عام 2021، وكنتيجة لاستشارة استراتيجية سحابة تكنولوجيا المعلومات، شرعت Edison في برنامج لترحيل تطبيقاتها إلى البيئة السحابية. تضمنت هذه المبادرة مشروع تحديث نظام SAP وترحيله إلى سحابة AWS في غضون 18 شهرًا. كان الهدف هو رقمنة العملية وإدخال وظائف SAP الجديدة باستخدام SAP S/4HANA و SAP Ariba و SAP BTP، وفي نفس الوقت تقليل تكاليف البنية التحتية وتحسين الكفاءة.
ونظراً للعلاقة المتينة التي دامت 20 عاماً مبنية على الثقة والخدمة الممتازة، اختارت Edison العمل مع IBM. تضمنت خطة التحول التي تديرها ®IBM Consulting ابتكار ورقمنة عمليات المشتريات والتمويل وإدارة الأصول والخدمات اللوجستية والموارد البشرية وإعداد التقارير والتحليلات. كما تضمنت تقديم وظائف جديدة وترقية الأنظمة والانتقال من حل محلي إلى سحابة AWS.
تضمن هذا المشروع أدوات من شركاء IBM مثل SNP و Panai. لعبت شركة IBM دوراً محورياً في تنظيم وتنسيق أنشطة جميع الأطراف المختلفة. كانت هذه هي الحالة الأولى في إيطاليا حيث تم استخدام SNP و Panaya معًا للتقييم والترحيل. قدمت SNP برنامج Crystal Bridge، الذي قام بتخطيط عمليات وبيانات شركة Edison قبل بدء التحول. وقد مكّنت هذه الرؤية شركة Edison من تحديد البيانات التي تريد ترحيلها أو حذفها، ما ساعدها على الترقية بشكل أكثر أمانًا. أجرت IBM عملية ترحيل هجينة بناءً على أداة SNP (T-Bone).
وفي الوقت نفسه، وفرت شركة Panaya أداة تتيح التحليل التلقائي للبيانات وقدرات التخصيص التي سرّعت من وتيرة الاختبار. بدأ المشروع في سبتمبر 2021، مع خطة للانتهاء في غضون 18 شهرًا. انتهى الأمر في فبراير 2023 في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.
أتاح التنفيذ الناجح للمشروع وتعاون الشركاء والنهج المختلط ما يلي:
تم تصميم الانتقال إلى SAP S/4HANA لمساعدة Edison على تلبية احتياجات الأعمال الجديدة، ومواصلة الدمج الهيكلي وتحسين الانتقال إلى البيئة السحابية. تم تحسين العديد من العمليات، بما في ذلك الخزانة، وعرض الأسعار إلى النقد (Q2C)، والمشتريات إلى الدفع (P2P)، والمحاسبة، والضرائب، والمشتريات.
بسّطت Edison تجربة المستخدم من خلال نشر واجهة متقدمة جديدة وسهلة الاستخدام. كما ساهمت القدرات الجديدة مثل التحليلات المرئية ولوحات المعلومات والمراقبة الشاملة في تعزيز الشفافية والتعاون. الآن، تستطيع Edison الانتقال من مراكز البيانات المكلفة إلى السحابة الهجينة.
تقوم Edison EDF Group (الرابط الموجود خارج ibm.com) بأنشطة متكاملة على طول سلسلة قيمة الغاز والكهرباء وهي لاعب رئيسي في انتقال الطاقة في إيطاليا. هدفها هو رفع الإنتاج من المصادر المتجددة إلى 40٪ من مزيج الإنتاج بحلول عام 2030. ترغب Edison في وضع أهداف الاستدامة التي توجه التنمية في مجالات توليد الطاقة منخفضة الكربون والتنقل المستدام وخدمات الطاقة.
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