الحكومة الاسكتلندية وشركة IBM
الحكومة الاسكتلندية (SG)) مسؤولة عن تطوير السياسات والخطط التشريعية بالتعاون مع الوزراء. بصفتها عنصرًا أساسيًا في القطاع العام الاسكتلندي، ترعى الحكومة الاسكتلندية (SG) وتموّل العديد من الهيئات العامة المسؤولة عن تقديم الخدمات لسكان اسكتلندا البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة.
للعمل بفعالية مع العديد من الهيئات العامة الأخرى، يجب أن تعمل SG بسلاسة خلف الكواليس. لم تكن هذه مهمة سهلة دائمًا، خاصة ي ظل التكنولوجيا المجزأة والقديمة.
واجهت إدارات الموارد البشرية (HR) والمالية في SG هذا الواقع. لقد استخدمت فرقهم لعقود نظامي Oracle E-Business منفصلين للمالية والمشتريات والموارد البشرية والرواتب. لم تواكب هذه الأنظمة القديمة النمو التنظيمي أو التغير التكنولوجي، مما ترك المستخدمين يعتمدون على جداول البيانات والحلول اليدوية لإنجاز عملهم.
كما صرح Brian Reid، مدير التحول المؤسسي: "لقد كانت حالة كلاسيكية لتقنية قديمة لم تعد تلبي احتياجات المؤسسة. بدلاً من أن تكون أنظمة مساعدة، كانت أنظمتنا تعيق الأشخاص عن العمل بكفاءة والحصول على الرؤى التي يحتاجون إليها. كما أنها جلبت الكثير من المخاطر التشغيلية. كانت المحافظة على كشوف الرواتب، على سبيل المثال، صعبة للغاية على منصتنا السابقة."
كان لدى SG طموح دائم لدمج المالية والموارد البشرية في منصة خدمات مشتركة لتوحيد العمليات، تقليل التكاليف، وتعزيز التجارب للموظفين الحكوميين والمواطنين على حد سواء.
يذكر Reid، "مع وجود أكثر من 30 هيئة عامة تعمل على الأنظمة القديمة، كانت الخدمة مشتركة بالفعل. لكن المنصة لم ترقَ قط إلى رؤية SG الأصلية للبيانات المشتركة، والعمليات المبسّطة، والوفورات المشتركة. طموحنا هو تنمية نموذج الخدمات المشتركة هذا والاستفادة منه حقًا لصالح موظفي القطاع العام وشعب اسكتلندا."
لتحقيق رؤيتها للخدمات المشتركة، احتاجت SG إلى التخلي عن الأنظمة القديمة وتبني طريقة عمل جديدة. SG اختارت Oracle Cloud لمواجهة تحدياتها لأنه يوفر منصة موحدة تدمج وظائف المالية والموارد البشرية وكشوف الرواتب. هذا يعني أنه يمكنه تفعيل عمليات موحدة، بهدف نهائي يتمثل في تقليل التكاليف وتحسين التجارب للموظفين الحكوميين والمواطنين على حد سواء.
بعد ذلك، وجهت SG اهتمامها إلى العثور على شريك للتنفيذ ودمج الأنظمة. كان مشروع الترحيل مهمة ضخمة، تطلبت من SG بناء بيئة جديدة لتكنولوجيا المعلومات من الصفر، والترحيل من الأنظمة القديمة، وإدارة كل التغييرات الناتجة عن ذلك على مدار رحلة طويلة ومليئة بالتحديات. لذلك، كان العثور على الشريك المناسب أمرًا بالغ الأهمية لنجاح SG.
اُختيرت وحدة Oracle في IBM® Consulting لقيادة عملية التحول بناءً على مزيجها القوي من الخبرة والأدوات المبتكرة والمنهجيات المثبتة. بالاستناد إلى منصة IBM للقطاع العام من أجل Oracle Cloud، عملت IBM على دمج العمليات والبيانات، وذلك تماشياً مع تصنيف عمليات نموذج التشغيل المشترك (COM). داخليًا، اعتمدت IBM على أدوات متقدمة مثل منصة Ignite Quality، التي يمكنها تقليل جهود الاختبار بما يصل إلى 60%، ومجموعة أدوات ترحيل بيانات Oracle، التي يمكنها خفض جهد تنفيذ الترحيل بما يصل إلى 40%. يدعم هذه الممارسة فريق يضم أكثر من 400 متخصص متفانٍ في Oracle Cloud بالمملكة المتحدة، والعديد منهم حاصلون على تصاريح أمنية، مما يساعد على توفير مستوى عالٍ من الخبرة والجاهزية.
يتذكر ريد قائلاً: "عندما اكتشفت أننا سنعمل مع IBM، كنت سعيدًا جدًا". "IBM شركة ذات جودة عالية، وتضم موظفين مهرة، وتتمتع بسمعة قوية، ولها انتشار عالمي. شعرت بالثقة أنهم سيكملون معنا هذه الرحلة التحولية."
تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ليس سريعًا أو سهلاً أبدًا؛ فبالنسبة لـ SG، كان التغيير رحلة استغرقت سنوات عديدة، مع تحديات مستمرة. التنسيق الوثيق مع IBM كان حاسماً في التعامل مع التعقيدات، وإدارة التغيير، وإنشاء منصة خدمات مشتركة لدعم جميع أقسام المالية والموارد البشرية.
شرح Reid، "لم يكن لدينا ترتيب تعاقدي بحت حيث تقوم IBM بتصميم كل شيء ثم تنفيذه بمعزل عنا." مع IBM، اشتركنا في وضع خطة ومسار للتنقل خلال ما كان تطبيقًا معقدًا للغاية. كانت قوة هذه الشراكة والقيادة من IBM حاسمة لنجاحاتنا حتى الآن."
كجزء من الخطة، عملت SG و IBM عن كثب لتصميم وتكوين واختبار تطبيقات Oracle Cloud الجديدة. دعم فريق IBM إنشاء SG لنموذج تشغيل مستهدف جديد، مدعومًا بعمليات وسياسات موحدة. وقد عمل أيضًا على تجهيز بيانات SG وعملياتها وموظفيها للانتقال إلى السحابة، وذلك بإكمال أعمال استخراج وتحويل وتحميل (ETL) مكثفة، وعمليات دمج للأنظمة، وتدريب.
اعتمدت SG ترحيلاً شاملاً، حيث بدأت العمل بجميع وحدات المالية والموارد البشرية على Oracle Cloud في يوم واحد. لقد كانت خطوة جريئة، وقد أتت بثمارها. بدأ تشغيل المنصة السحابية بسلاسة، مما أتاح لـ 20000 شخص في العمليات الأساسية و 32 هيئة عامة طريقة جديدة تمامًا للعمل.
في غضون ثلاثة أسابيع من بدء التشغيل، واجهت SG أول اختبار رئيسي لمنصة Oracle الجديدة—تشغيل كشوف الرواتب الشهرية لـ 20000 موظف. لقد نجح الحل بامتياز، ومنذ ذلك الحين ساعد SG على إكمال عدة أشهر من معالجة كشوف الرواتب الشهرية بنجاح.
لقد مررنا بالعديد من المراحل الرئيسية منذ بدء التشغيل، وتجنبنا جميع المشكلات المحتملة التي كنا قلقين بشأنها للغاية"، يقول Reid. "كان إتقان العمليات الحيوية – مثل كشوف الرواتب والمدفوعات والتقارير المالية – خطوة أولى حيوية. تطبيقات Oracle Cloud توفر الاتساق القوي والشفافية والتحكم الذي كنا نبحث عنه."
كما كان متوقعًا منذ البداية، لم يخلو المشروع من التحديات. ليست جميع أجزاء النظام والعمليات المرتبطة به مثالية بعد. يشير Reid أيضًا إلى أن بعض الأطراف المعنية ما زالوا ينتقلون إلى طرق عمل جديدة، وأن المؤسسة تشهد المشكلات الحتمية التي تظهر بعد بدء التشغيل، وهي مشكلات شائعة في التغييرات بهذا الحجم والتعقيد. ونتج عن ذلك أن بعض إدارات SG لم تدرك بعد فوائد هذا التحول. ومع ذلك، Reid واثق من أن المنظمة لديها المنصة الأساسية والقدرات التي تحتاجها للبناء عليها وتحسينها. حجم التغيير كبير جدًا. يقول Reid إن التحسين المستمر والتحديثات المنتظمة والشراكات مع Oracle و IBM ستعالج تلك المجالات التي لم تحقق الأداء الأمثل بعد.
لقد لعب فريق IBM دورًا حاسمًا في دعم ما بعد الإطلاق، مما أتاح لنا استمرارية الخبرة ونقل المعرفة المستمر"، يقول Reid. "لقد عملنا معًا بسرعة لمعالجة المشكلات التي ظهرت بعد الإطلاق، وأعدنا التحقق من قرارات التصميم الرئيسية في بيئة "الوضع المباشر" وضمان أن الحل والمنصة يمكّنان جميع المستخدمين من الحصول على القيمة الكاملة للتحول."
بينما لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، يمكن للفرق في جميع إدارات SG الحصول بالفعل على رؤية موحدة لبيانات الموارد البشرية والبيانات المالية في السحابة، مما يؤدي إلى تحسين عملية اتخاذ القرار.
يشير ريد ، "مع IBM و Oracle، قمنا بتمكين الإصدار الكلاسيكي الموحد من الحقيقة. لدينا الآن القدرة على إعداد التقارير والتحليلات على مجموعة بيانات كاملة للموارد البشرية والمالية، بدلاً من العمل مع مجموعتين منفصلتين من البيانات. سيكون تأثير هذا كبيرًا. الناس والمال لم يجتمعا من قبل؛ الآن يجتمعان. هذا أساسي لتمكيننا من اتخاذ قرارات أفضل بكثير ومستنيرة من منظور إداري."
يكمل حديثه قائلاً: "لقد قرّب العمل على منصة مشتركة زملاء الموارد البشرية والمالية معًا لفهم البيانات وتحسينها، وإدارة التغيير على المنصة، وتضمين الضوابط. يمكننا بالفعل رؤية العديد من الفرص لمزيد من التحسين، والتي تتاح عبر التكنولوجيا المشتركة، ومجموعة البيانات الموحدة، والرغبة في جعل نموذج التشغيل يعمل بأفضل شكل ممكن."
وفقًا لـ Reid، "لدينا شفافية بشأن البيانات المالية في Oracle بمستوى أكبر مما كان لدينا على الإطلاق في النظام القديم. يمكن للمتخصصين في الشؤون المالية التعمق في دفتر الأستاذ العام ومخطط الحسابات للاطلاع على كل فاتورة وكل بند تفصيلي من المصروفات. بالتأكيد، يستغرق تعلم هذه الأدوات الجديدة واكتساب معرفة واسعة بها وقتًا، لكن هناك بالفعل دلائل على أن جودة البيانات والشفافية ستوفر رؤى أسرع وأوضح بكثير حول كيفية إنفاق الأموال."
كذلك، فإن تبني الحلول المتوافقة مع معايير الصناعة واتباع أفضل الممارسات في تصميم العمليات بدأ يضفي صرامة أكبر على العمليات، مما يقلل التكلفة ويوفر خيارات للنمو على مستوى الأقسام والمؤسسة.
يؤكد Reid أن "الضوابط المضمنة في النظام تعمل بشكل جيد، ويمكن للمؤسسة أن تتمتع بفوائد ذلك على الفور". "إن هذا أمر إيجابي محتمل كبير من منظور التدقيق. كما أنه يدعم بذل المزيد من العناية الواجبة في إدارة الشؤون المالية اليومية. نحن نعلم أن الأشخاص يتبعون عمليات متسقة، بدلًا من القيام بالأشياء بطريقتهم الخاصة."
بفضل التطبيقات السحابية الحديثة والعمليات الموحدة المعمول بها، فإن SG تسير على طريق تحقيق طموحها لخدمات مشتركة فعالة. بدأت المؤسسة الآن العمل مع IBM في سلسلة من الجلسات الاستكشافية مع وكالات أخرى، بهدف ضم المزيد من الهيئات العامة في اسكتلندا إلى نفس منصة الخدمات المشتركة.
يعلق Reid: "يجب على كل هيئة من تلك الهيئات العامة إدارة الرواتب، وسجلات الموارد البشرية، والمالية، وحسابات التقارير. خيار العمل معنا والانضمام إلى منصة مشتركة متاح الآن، مما يعني أن الهيئات العامة الفردية يمكنها تجنب استيعاب المشكلة بأكملها، وجميع التكاليف. فرصة إزالة الازدواجية، والعمل معًا لبناء وتطوير الخدمات التقنية على نطاق واسع، أصبحت الآن حقيقة. إذا انضمت تلك الكيانات إلى منصتنا المشتركة، فستحصل على فائدة التغيير السريع وتقليل تكاليف التشغيل. وهذا هو هدفنا النهائي."
في الخلفية، واصلت SG العمل مع IBM على تحسين الأنظمة وممارسات العمل الجديدة. ويختتم Reid قائلاً: المشاكل حتمية في مشروع كبير كهذا. المفتاح هو كيف تتعامل مع هذه المشكلات، وتحافظ على هدوئك، وتحافظ على روح الفريق القوية. إنه لأمر بالغ الأهمية أن يكون لديك شريك يلتزم بالمسار، ويعمل بتناغم مع فرقك الداخلية لتحقيق منفعة جماعية، ويدرك متى تحتاج إلى التوجيه لاتخاذ القرارات الصحيحة. وأعتقد أن IBM كانت هذا الشريك ويسعدنا وجودهم إلى جانبنا بينما نواصل رحلتنا."
