على الجانب الأيسر، تجمع Careerforce Pro بيانات التوظيف من مصادر متعددة، بما في ذلك السير الذاتية، والمقابلات الصوتية الأولية، والمقابلات المرئية، ورموز الاستجابة السريعة التي يمسحها المتقدمون ضوئيًا في معارض التوظيف، أو الفروع، أو مواقع العمل. يدعم وسيط المراسلة وبث الأحداث RabbitMQ مسار معالجة الأحداث غير المتزامن.

يُعد هذا الخيار التصميمي مهمًا للتوظيف بكميات كبيرة حيث قد يرتفع نشاط المرشحين بسرعة بعد نشر الوظيفة، ولا سيما في مجال الرعاية الصحية أو الأدوار الميدانية. من خلال فصل عملية الاستيعاب عن المعالجة اللاحقة، يستطيع برنامج Careerforce Pro التعامل مع التدفقات المفاجئة دون إجبار كل حدث على المرور عبر مسار معالجة هشة في الوقت الفعلي.

تمتد قاعدة التطبيق عبر مجموعة تقنيات قائمة على بنية سحابية أصلية (أسفل المخطط). تستخدم طبقة العرض واجهة مطورة باستخدام React تعمل على AWS EKS، مع الاستفادة من AWS Certificate Manager وWeb Application Firewall (WAF) لدعم الوصول الآمن. تشمل واجهة برمجة التطبيقات وطبقة المصادقة Spring Cloud Gateway، وآلية اكتشاف الخدمات من خلال Netflix Eureka مفتوح المصدر، إلى جانب المصادقة باستخدام رموز JWT.

تستخدم طبقة التطبيق EKS وECR وGitHub Actions، حيث يدعم Java™ Spring Boot عملية تنسيق سير العمل المؤسسي، بينما يدعم Python FastAPI استدلال الذكاء الاصطناعي، وخدمات معالجة اللغة الطبيعية، وتكرار ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.

صُممت طبقة البيانات لفصل التخزين حسب أحمال التشغيل. تتعامل PostgreSQL على Amazon RDS مع بيانات المعاملات المنظمة. تدعم كل من Redis وAmazon ElastiCache التفاعلات ذات زمن الانتقال القصير. تخزن خدمة Amazon S3 السير الذاتية والتسجيلات والملفات. توفر Amazon EFS استمرارية الملفات المشتركة. توفر CloudWatch وGrafana وPrometheus رؤية لسلامة النظام، وفترة التأخير، وسلوك التوسع، وموثوقية سير العمل.

يُظهر مركز الرسم التخطيطي مكان ظهور مجموعة IBM. تدعم IBM watsonx.ai تقييم المرشحين بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحليل السيرة الذاتية، واستخراج البيانات بشكل منظم، والمطابقة السياقية بين المرشحين والأدوار، وعمليات سير عمل المقابلات بمساعدة الذكاء الاصطناعي من خلال Agent Iris، وهو وكيل مقابلة مستقل طورته شركة Careerforce. تعتمد البنية على النموذجين الأساسيين Llama 3.3 70B وLlama Maverick في تنفيذ مهام الفرز والمطابقة والتقييم. يقوم برنامج Agent Iris بإجراء مقابلات صوتية منظَّمة، ويسجل ردود المرشحين، ويعيد إدخال النصوص إلى سير عمل التقييم.

تدعم AWS Transcribe وAWS Translate المكونات الصوتية والمرئية ومتعددة اللغات ضمن التدفق. تقوم AWS Transcribe بتحويل الكلام إلى نص وتفصل بين المتحدثين، مما يتيح للنظام التمييز بين المُحاور المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمرشح. وتُستخدم هذه النصوص المفرغة لإجراء تحليل المشاعر، والتحقق من الاتساق، وإجراء مراجعة منظمة تدعم AWS Translate عمليات سير العمل متعددة اللغات، بما في ذلك إجراء المقابلات باللغة الإسبانية.

تقع IBM watsonx.governance أسفل طبقة تقييم الذكاء الاصطناعي. وتدعم مراقبة القرارات على مستوى كل قرار، وقابلية تفسير نتائج النماذج، واكتشاف التحيز عبر السمات المحمية، إلى جانب توفير سجلات التدقيق، ومراقبة أداء النماذج، ورصد انحراف النماذج. بالنسبة إلى التوظيف، تعد طبقة الحوكمة هذه أمرًا بالغ الأهمية. فهي تساعد مسؤولي التوظيف وقادة الموارد البشرية على فهم سبب حصول مرشح على درجة معينة، والأدلة التي شكلت التوصية، وما إذا كان النظام يعمل كما هو مقصود عبر المجموعات.

على الجانب الأيمن من الرسم التخطيطي، يقدم برنامج Careerforce Pro رؤى توظيف مدققة إلى فرق التوظيف. يمكن لمسؤولي التوظيف مراجعة ملخصات المرشحين المنظَّمة، وإشارات المطابقة، وعلامات عدم الاتساق، ومعلومات المقابلات داخل بوابة Careerforce Pro.

توسع خارطة الطريق تلك النتائج لتشمل قدرات أوسع في ذكاء القوى العاملة، بما في ذلك استطلاعات قياس الثقافة المؤسسية (الاستطلاعات التي توفر رؤى لتحسين الروح المعنوية) ومقابلات إنهاء الخدمة. كما يشمل أيضا مقارنة "مشابهة للتوظيف" (حيث يقوم الموظفون ذوو الأداء العالي بإنشاء معايير للمرشحين الآخرين)، ومقابلات فيديو تعتمد على الأفاتار، وسير عمل فحص الخلفية.