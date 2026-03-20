تعاونت Careerforce Pro مع شركة Netsmartz، الشريك التجاري الفضي لشركة IBM، لتحويل تحديات التوظيف المعقدة إلى منصة توظيف بنظام البرمجيات كخدمة (SaaS) قابلة للتوسع وتتمحور حول العميل. أوصت Netsmartz بـ ®IBM® watsonx.ai و ®IBM® watsonx.governance عملت جنبًا إلى جنب مع Careerforce Pro لصياغة حل توظيف مستند إلى الذكاء الاصطناعي قائم على الدقة والقابلية للتوسع والذكاء الاصطناعي المسؤول.

باستخدام watsonx.ai، صممت الفرق محرك توظيف ذكي قادر على تحليل بيانات التوظيف المنظمة وغير المنظمة—بما في ذلك وصف الوظائف والسير الذاتية—مع فهم سياقي يتجاوز مطابقة الكلمات المفتاحية. لقد أتاح ذلك إنشاءً آلياً للأوصاف الوظيفية، وفرز السير الذاتية، وتقييم المرشحين، وتحديد القوائم المختصرة؛ مما نقل عملية التوظيف من الإجراءات اليدوية التي تستغرق وقتاً طويلاً إلى سير عمل فعال وآلي بالكامل، قادر على معالجة آلاف الطلبات بدقة عالية.

كما طرحت المنصة أيضاً IRIS، وهو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يعزز مشاركة المرشحين في المراحل المبكرة. مدعوم من watsonx.ai، يُجري IRIS مكالمات الفرز الطبيعية في الجولة الأولى ، وتُقيِّم المهارات ومدى ملاءمة الأدوار، وينشئ بطاقات تقارير المرشحين، وينسِّق مقابلات الجولة الثانية. كما يوضح Jeff Dudum،“ إن ما يميز منصتنا حقاً هو أننا لا نستبدل نظام تتبع المتقدمين (ATS) الخاص بك — بل نقوم بتطويره وتعزيزه. تم تصميم Careerforce Pro ليكون طبقة على نظامك الحالي ومنح مديري التوظيف الوضوح للتركيز على المرشحين المناسبين. بدلا من قضاء ساعات ثمينة في فرز المتقدمين غير المؤهلين، يحصل فريقك على رؤى منظمة وقابلة للتنفيذ تخلق اتساقًا وشفافية وانضباطًا في عملية الفرز. يصبح IRIS امتداداً لفريق التوظيف لديك—حيث يقوم بإجراء مقابلات منظمة، ورصد وتنظيم استجابات المرشحين، وتقديم معلومات قيّمة تتيح للمديرين استغلال وقتهم فيما هو أهم: التواصل مع الكفاءات المتميزة بسرعة وثقة.

لضمان الشفافية وحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، قامت Careerforce Pro بدمج watsonx.governance، مما أتاح توثيق توصيات الذكاء الاصطناعي، ومراقبة الأداء، والكشف عن أي تحيز أو تباين في البيانات. من خلال تعاونها مع Netsmartz واعتماد تقنيات ®IBM watsonx ، تطورت Careerforce Pro لتصبح محرك توظيف آلي بالكامل، ذكياً، وموثوقاً. “لقد سمح لنا الذكاء الاصطناعي بتحويل عملية توظيف كانت يدوية وغير متسقة إلى سير عمل قابل للتوسع ويعتمد على البيانات، يوفر سرعة ودقة وتوافق أفضل مع المرشحين”، كما يقول Jeff Dudum.