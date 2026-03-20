كيف ألهمت معاناة صاحب مطعم مع التوظيف ابتكار منصة استقطاب كفاءات قابلة للتوسع ومصممة لكل القطاعات
قام Jeff Dudum، مؤسس ورئيس شركة Careerforce Pro، ببناء منصة التوظيف الخاصة به من واقع تجربته المباشرة. بعد افتتاح 63 مطعماً في جميع أنحاء البلاد وتوظيف أكثر من 35000 موظف، أدرك أن النمو في الصناعات التنافسية ذات معدلات الدوران الوظيفي العالية يعتمد على عامل جوهري واحد: التواصل مع المرشحين المناسبين قبل قبولهم لعرض عمل آخر. في بيئات العمل سريعة الوتيرة، قد يكون حجم المتقدمين هائلاً، وجودة المواهب غير متسقة، كما أن طرق الفحص التقليدية قد تكون بطيئة وغير فعالة. بينما ينشغل مديرو التوظيف بإدارة العمليات اليومية، غالباً ما يقتنص المنافسون الأسرع الكفاءات الواعدة. من خلال موقعه في منطقة خليج سان فرانسيسكو، حوّل Jeff تلك التحديات الواقعية إلى Careerforce Pro؛ وهي منصة توظيف صُممت لتقليل الوقت المستغرق في التعيين، وضمان استغلال القادة لوقتهم مع المرشحين الذين يتناسبون حقاً مع الدور الوظيفي وثقافة العمل. من خلال إدخال التنظيم، والاتساق، والتقنيات الأكثر ذكاءً إلى عملية التوظيف، تنجح Careerforce Pro في تحويل الاستقطاب من مجرد تخبط وتفاعل مع الأزمات إلى استراتيجية استباقية ومنضبطة—مما يمنح المؤسسات ذات معدلات الدوران الوظيفي العالية السرعة والوضوح اللذين تحتاجهما للنمو بكل ثقة.
تعاونت Careerforce Pro مع شركة Netsmartz، الشريك التجاري الفضي لشركة IBM، لتحويل تحديات التوظيف المعقدة إلى منصة توظيف بنظام البرمجيات كخدمة (SaaS) قابلة للتوسع وتتمحور حول العميل. أوصت Netsmartz بـ ®IBM® watsonx.ai و ®IBM® watsonx.governance عملت جنبًا إلى جنب مع Careerforce Pro لصياغة حل توظيف مستند إلى الذكاء الاصطناعي قائم على الدقة والقابلية للتوسع والذكاء الاصطناعي المسؤول.
باستخدام watsonx.ai، صممت الفرق محرك توظيف ذكي قادر على تحليل بيانات التوظيف المنظمة وغير المنظمة—بما في ذلك وصف الوظائف والسير الذاتية—مع فهم سياقي يتجاوز مطابقة الكلمات المفتاحية. لقد أتاح ذلك إنشاءً آلياً للأوصاف الوظيفية، وفرز السير الذاتية، وتقييم المرشحين، وتحديد القوائم المختصرة؛ مما نقل عملية التوظيف من الإجراءات اليدوية التي تستغرق وقتاً طويلاً إلى سير عمل فعال وآلي بالكامل، قادر على معالجة آلاف الطلبات بدقة عالية.
كما طرحت المنصة أيضاً IRIS، وهو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يعزز مشاركة المرشحين في المراحل المبكرة. مدعوم من watsonx.ai، يُجري IRIS مكالمات الفرز الطبيعية في الجولة الأولى ، وتُقيِّم المهارات ومدى ملاءمة الأدوار، وينشئ بطاقات تقارير المرشحين، وينسِّق مقابلات الجولة الثانية. كما يوضح Jeff Dudum،“ إن ما يميز منصتنا حقاً هو أننا لا نستبدل نظام تتبع المتقدمين (ATS) الخاص بك — بل نقوم بتطويره وتعزيزه. تم تصميم Careerforce Pro ليكون طبقة على نظامك الحالي ومنح مديري التوظيف الوضوح للتركيز على المرشحين المناسبين. بدلا من قضاء ساعات ثمينة في فرز المتقدمين غير المؤهلين، يحصل فريقك على رؤى منظمة وقابلة للتنفيذ تخلق اتساقًا وشفافية وانضباطًا في عملية الفرز. يصبح IRIS امتداداً لفريق التوظيف لديك—حيث يقوم بإجراء مقابلات منظمة، ورصد وتنظيم استجابات المرشحين، وتقديم معلومات قيّمة تتيح للمديرين استغلال وقتهم فيما هو أهم: التواصل مع الكفاءات المتميزة بسرعة وثقة.
لضمان الشفافية وحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، قامت Careerforce Pro بدمج watsonx.governance، مما أتاح توثيق توصيات الذكاء الاصطناعي، ومراقبة الأداء، والكشف عن أي تحيز أو تباين في البيانات. من خلال تعاونها مع Netsmartz واعتماد تقنيات ®IBM watsonx ، تطورت Careerforce Pro لتصبح محرك توظيف آلي بالكامل، ذكياً، وموثوقاً. “لقد سمح لنا الذكاء الاصطناعي بتحويل عملية توظيف كانت يدوية وغير متسقة إلى سير عمل قابل للتوسع ويعتمد على البيانات، يوفر سرعة ودقة وتوافق أفضل مع المرشحين”، كما يقول Jeff Dudum.
حسّنت منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Careerforce Pro كفاءة ودقة التوظيف لعملائها بشكل كبير. من خلال أتمتة الفرز المبكر، وتحليل السيرة الذاتية، ومطابقة المرشحين عبر IBM watsonx.ai، خفضت المؤسسات الوقت اللازم للتوظيف بأكثر من 85% وخفضت وقت فحص السير الذاتية بحوالي 97%، مما مكّن فرق المواهب من التركيز على مشاركة المرشحين بشكل أكثر جدوى. إن الفهم السياقي للمنصة لمهارات المتقدمين، حتى في أكثر الأدوار تعقيداً في الصناعة، قد عزز من جودة المطابقة الإجمالية وقلل من حالات عدم التوافق المكلفة في التوظيف.
تعليقاً على هذه الشراكة، صرّح Parth Gargish، نائب الرئيس التنفيذي لنمو الأعمال في شركة Netsmartz، قائلاً: "إن تعاوننا مع Careerforce Pro يجسد كيف ساهم دمج خبراتهم في التوظيف مع قدرات منصة IBM watsonx في تمكيننا من بناء منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر سرعة ودقة حقيقيتين لفرق استقطاب المواهب."
كما كانت القابلية للتوسع ميزة استثنائية، حيث أتاحت لأصحاب العمل إمكانية إدارة التدفقات الكبيرة في أعداد الطلبات دون المساس بالسرعة أو الدقة أو الاتساق. أبلغ المستخدمون الأوائل عن اتخاذ قرارات أسرع، وتحسين الرؤية عبر مسار التوظيف، وزيادة رضا مديري التوظيف والمرشحين. إن إضافة watsonx.governance تساعد المؤسسات على توثيق القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومراقبة الأداء، والحد من التحيز على نطاق واسع.
وكما يختتم Jeff Dudum قائلاً: "تتيح منصتنا للشركات التوظيف بنفس مستوى الاتساق والثقة المطلوبين في أعمالي الخاصة. ما بنيناه لا يسلبنا التواصل البشري، بل يفسح له مجالاً أكبر." من خلال إضفاء التنظيم والكفاءة على المراحل الأولى من عملية الفرز، يكتسب مديرو التوظيف وقتاً ثميناً للتواصل المباشر مع المرشحين الأكثر ملاءمة للمنصب. يمكن للمرشحين، بدورهم، الرد على الأسئلة في بيئة مريحة تسمح لشخصياتهم وأسلوب تواصلهم ونقاط قوتهم بالظهور بشكل طبيعي. والنتيجة هي عملية توظيف أكثر تروياً وتخطيطاً، مما يضمن لكل مؤسسة تزويد أعمالها بمستوى الكفاءات التي تستحقها.
Careerforce Pro هي منصة لاستقطاب المواهب مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقع مقرها في منطقة خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، وهي مصممة لتسريع عملية التوظيف من خلال الفرز الآلي وتقييم المرشحين الفوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تركز الشركة على تحسين كفاءة التوظيف للأدوار الوظيفية ذات الكثافة العالية والمهام الحرجة.
Netsmartz هي شركة أمريكية متخصصة في الهندسة الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات تأسست عام 1999، وتتخصص في تطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، وتعزيز الموظفين. بفضل خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً، وفريق يضم أكثر من 1500 متخصص عبر ما يزيد عن 10 مواقع عالمية، تقدم الشركة الدعم لشركات Fortune 500 والشركات الناشئة من خلال حلول تقنية مخصصة وقابلة للتوسع.
توفر منصة IBM watsonx قدرات ذكاء اصطناعي مخصصة للمؤسسات، تساعد المؤسسات على أتمتة سير العمل، وتحسين عملية اتخاذ القرار، والتوسع بشكل مسؤول بفضل أدوات الحوكمة المدمجة. يمكن للشركات تحديث استراتيجيات استقطاب المواهب لديها باستخدام الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة الذي يحقق مكاسب كفاءة قابلة للقياس.
