برامج إدارة البيانات

تمكَّن بسرعة من إطلاق ذكاء اصطناعي وتحليلات موثوق بها وفعَّالة من حيث التكلفة عبر Converged Data Foundation من IBM - وهو بنية مفتوحة وهجينة ومحكومة بمسؤولية توحِّد البيانات عبر جميع السحابات والأنظمة. ومن خلال أتمتة تكامل البيانات، وإثراء السياق بالذكاء، وتطبيق وصول موثوق به قائم على السياسات، يمكِّن العملاء من تسريع تحقيق القيمة، وزيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة القرارات، وتحقيق تحوُّل أعمال سريع وقابل للقياس.