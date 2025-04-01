يوفر برنامج IBM® SPSS® Statistics تحليلاً إحصائيًا متقدمًا للمستخدمين باختلاف مستوى خبرتهم. من خلال تقديم مجموعة شاملة من القدرات، يوفر البرنامج مرونة وسهولة في الاستخدام تتجاوز البرامج الإحصائية التقليدية.



بفضل واجهته سهلة الاستخدام، يتيح لك SPSS Statistics:

إدارة مجموعات البيانات الضخمة وتحليلها.

استخدام الإجراءات الإحصائية المتقدمة وتقنيات النمذجة.

التنبؤ بسلوكيات العملاء.

التنبؤ باتجاهات السوق.

اكتشاف الاحتيال لتقليل مخاطر الأعمال.

إجراء أبحاث موثوقة لاستخلاص استنتاجات دقيقة.

تحسين الإستراتيجيات التنظيمية.