يوفر برنامج IBM® SPSS® Statistics تحليلاً إحصائيًا متقدمًا للمستخدمين باختلاف مستوى خبرتهم. من خلال تقديم مجموعة شاملة من القدرات، يوفر البرنامج مرونة وسهولة في الاستخدام تتجاوز البرامج الإحصائية التقليدية.
بفضل واجهته سهلة الاستخدام، يتيح لك SPSS Statistics:
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قم بإعداد البيانات وتحليلها من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام مع خاصية سحب ووضع، ما يؤدي إلى إلغاء الحاجة إلى كتابة الرموز.
ادمج إدارة البيانات مع التحليل الإحصائي من خلال استيراد البيانات وتنقيحها ومعالجتها داخل بيئتك التحليلية.
إجراء الإحصاء الوصفي وتحليلات الانحدار، وتصور أنماط البيانات المفقودة، وتلخيص توزيعات المتغيرات، كل ذلك ضمن حل شامل.
استخدم إمكانات النمذجة التنبؤية للتنبؤ بالاتجاهات والنتائج بشكل دقيق، وتعزيز تخطيط أعمالك وأبحاثك.
خصّص مخرجات التحليل والتقارير وفقًا لاحتياجاتك المحددة باستخدام المخططات والرسوم البيانية والجداول القابلة للتخصيص، ما يؤدي إلى تحسين عروضك التقديمية ومعارفك.
وسّع بنية SPSS باستخدام لغتي البرمجة R وPython من خلال ملحقات مُعدة مسبقًا أو نصوص مخصصة لتحليل البيانات وعرضها حسب احتياجاتك.
مساعدتك على تحقيق المزيد من أهدافك بسرعة وكفاءة أكبر.
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استفد من خطط الشراء المرنة للعثور على الإعداد الذي يناسب احتياجات عملك.
تقدم IBM وسيلة للمؤسسات الأكاديمية لتوسيع نطاق استخدامها لـ SPSS Statistics لأغراض التدريس والتعلم باستخدام إصدار SPSS Statistics Campus Edition.
تعلم كيفية استخدام التحليل الإحصائي وبناء المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل. تتوفر أسعار خاصة للطلاب.
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بسّط تجربة التدريس والتعلم في مؤسستك الأكاديمية من خلال الترخيص على مستوى الموقع مع IBM SPSS Statistics Campus Edition.
اختر الإصدار الذي يلبي متطلباتك واشتريه من البائعين الذين حددتهم شركة IBM لتلقّي أسعار مخفضة بشكل خاص والدعم الأمثل.
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*الأسعار المعروضة تُشير إلى المستخدم ذي الاشتراك الشهري بالدولار الأمريكي، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشتمل على أي ضرائب ورسوم مُطبقة، أو تكلفة أي مزايا إضافية، وتخضع لمدى توفّر عرض المنتج في المنطقة المحلية.