IBM SPSS Regression يمكّنك من التنبؤ بالنتائج الفئوية وتطبيق إجراءات انحدار غير خطية مختلفة عند دراسة عادات الشراء لدى المستهلكين، والاستجابة للعلاج، وتحليل مخاطر الائتمان، وغيرها من المواقف الشائعة الأخرى التي تكون فيها تقنيات انحدار العادية محدودة أو غير مناسبة.
دراسة عادات الشراء لدى المستهلكين. تحسين الاستراتيجية التسويقية ورضا العملاء.
تحليل استجابات الجرعات لتحسين جودة الرعاية وتحقيق نتائج أفضل للمرضى.
تقييم مخاطر الائتمان وتعزيز علاقات العملاء من خلال العروض المستهدفة.
قياس أكاديمي اختبارات التحصيل ودعم البحث المؤسسي.
فحص سلوك العميل لنسق العروض المخصصة.
تحسين خدمات المواطنين وسلامتهم. تقييم الامتثال لدفع الضرائب، وتقليل الاحتيال والحد من التهديدات.
توقع وجود أو عدم وجود خاصية أو نتيجة ثنائية بناءً على قيم مجموعة من المتغيرات المتنبئة.
استخدم دالة الارتباط اللوغاريتمي لنمذجة اعتماد استجابة ترتيبية متعددة الحدود على مجموعة من المتنبئات.
تصنيف الموضوعات بناءً على قيم مجموعة من المتغيرات المتنبئة. هذا النوع من انحدار مثل انحدار اللوجستية، لكن معلومات تيتانيوم انحدار أكثر عمومية لأن المتغير التابع لا يقتصر على فئتين.
إيجاد نموذج غير خطي للعلاقة بين المتغير التابع ومجموعة من المتغيرات المستقلة.
استخدم نمذجة الاستجابة الاحتمالية واللوغاريتمية لتحليل فاعلية الاستجابات للمحفزات مثل جرعات الدواء أو الأسعار أو الحوافز. يقيس هذا الإجراء العلاقة بين قوة المثير ونسبة الحالات التي تظهر استجابة معينة للمثير.
في المرحلة الأولى، استخدم المتغيرات الأساسية غير المرتبطة بحدود الخطأ لحساب القيم المقدرة لواحد أو أكثر من المتنبئات الإشكالية. في المرحلة الثانية، استخدم هذه القيم المحسوبة لتقدير نموذج انحدار خطي للمتغير التابع.
التحكم في الارتباطات بين المتغيرات المتنبئة وحدود الخطأ التي يمكن أن تحدث مع البيانات المستندة إلى الوقت. يقوم إجراء تقدير الوزن باختبار مجموعة من الأوزان الترجيحية ويشير إلى أي منها يعطي أفضل ملاءمة للبيانات.
يقوم إجراء تمديد الشبكة الخطية المرنة الجديد بتقدير نماذج الانحدار الخطي المنتظم لمتغير تابع على متغير مستقل واحد أو أكثر.
يقدّر امتداد لاسو الخطي الجديد خسارة L1 في نماذج الانحدار الخطي المنتظم لمتغير تابع على متغير مستقل واحد أو أكثر.
يقدّر إجراء تمديد التلال الخطية الجديد نماذج الانحدار الخطي المنتظم للخسارة L2 أو الخسارة المربعة المنتظمة لمتغير تابع على متغير مستقل واحد أو أكثر.
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