الانحدار
توقع النتائج الفئوية وتطبيق إجراءات الانحدار غير الخطي. اختبر هذه الوظيفة من خلال إصدار تجريبي كامل ®SPSSS أو استكشف خيارات استكشاف التسعير
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يوضح الرسم التوضيحي شاشة المنتج التي تتنبأ بالنتائج الفئوية
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IBM SPSS Regression يمكّنك من التنبؤ بالنتائج الفئوية وتطبيق إجراءات انحدار غير خطية مختلفة عند دراسة عادات الشراء لدى المستهلكين، والاستجابة للعلاج، وتحليل مخاطر الائتمان، وغيرها من المواقف الشائعة الأخرى التي تكون فيها تقنيات انحدار العادية محدودة أو غير مناسبة.

 
تعرف على كيفية إجراء تحليل انحدار في IBM SPSS Statistics
حالات استخدام الصناعة هل تقوم ببناء نماذج تنبؤية ولكنك تجد أن الأدوات المعتادة لإجراء تحليل الانحدار محدودة للغاية؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ®SPSS هو برنامج متعدد الاستخدامات وبديهي يمكن استخدامه لإجراء تحليل انحدار عبر الصناعات بما في ذلك:
التسويق

دراسة عادات الشراء لدى المستهلكين. تحسين الاستراتيجية التسويقية ورضا العملاء.

 
الرعاية الصحية

تحليل استجابات الجرعات لتحسين جودة الرعاية وتحقيق نتائج أفضل للمرضى.
الخدمات المصرفية والمالية

تقييم مخاطر الائتمان وتعزيز علاقات العملاء من خلال العروض المستهدفة.
التعليم

قياس أكاديمي اختبارات التحصيل ودعم البحث المؤسسي.

 

 
البيع بالتجزئة

فحص سلوك العميل لنسق العروض المخصصة.

 

 
الحكومة

تحسين خدمات المواطنين وسلامتهم. تقييم الامتثال لدفع الضرائب، وتقليل الاحتيال والحد من التهديدات.

 

 
ما يمكنك فعله
الانحدار اللوجستي الثنائي

توقع وجود أو عدم وجود خاصية أو نتيجة ثنائية بناءً على قيم مجموعة من المتغيرات المتنبئة.

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نماذج الاستجابة اللوغاريتمية

استخدم دالة الارتباط اللوغاريتمي لنمذجة اعتماد استجابة ترتيبية متعددة الحدود على مجموعة من المتنبئات.

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الانحدار اللوجستي متعدد الحدود

تصنيف الموضوعات بناءً على قيم مجموعة من المتغيرات المتنبئة. هذا النوع من انحدار مثل انحدار اللوجستية، لكن معلومات تيتانيوم انحدار أكثر عمومية لأن المتغير التابع لا يقتصر على فئتين.

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الانحدار غير الخطي

إيجاد نموذج غير خطي للعلاقة بين المتغير التابع ومجموعة من المتغيرات المستقلة.

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تحليل الاستجابة الترجيحية

استخدم نمذجة الاستجابة الاحتمالية واللوغاريتمية لتحليل فاعلية الاستجابات للمحفزات مثل جرعات الدواء أو الأسعار أو الحوافز. يقيس هذا الإجراء العلاقة بين قوة المثير ونسبة الحالات التي تظهر استجابة معينة للمثير.

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المربعات الصغرى ذات المرحلتين

في المرحلة الأولى، استخدم المتغيرات الأساسية غير المرتبطة بحدود الخطأ لحساب القيم المقدرة لواحد أو أكثر من المتنبئات الإشكالية. في المرحلة الثانية، استخدم هذه القيم المحسوبة لتقدير نموذج انحدار خطي للمتغير التابع.

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المربعات الصغرى المرجحة

التحكم في الارتباطات بين المتغيرات المتنبئة وحدود الخطأ التي يمكن أن تحدث مع البيانات المستندة إلى الوقت. يقوم إجراء تقدير الوزن باختبار مجموعة من الأوزان الترجيحية ويشير إلى أي منها يعطي أفضل ملاءمة للبيانات.

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شبكة مرنة

يقوم إجراء تمديد الشبكة الخطية المرنة الجديد بتقدير نماذج الانحدار الخطي المنتظم لمتغير تابع على متغير مستقل واحد أو أكثر.

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لاسو

يقدّر امتداد لاسو الخطي الجديد خسارة L1 في نماذج الانحدار الخطي المنتظم لمتغير تابع على متغير مستقل واحد أو أكثر.

 

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ريدج

يقدّر إجراء تمديد التلال الخطية الجديد نماذج الانحدار الخطي المنتظم للخسارة L2 أو الخسارة المربعة المنتظمة لمتغير تابع على متغير مستقل واحد أو أكثر.

 

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