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من البيانات إلى الرؤى ما هو الجديد في IBM SPSS Statistics 30.0.0.0.

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الحصول على رموز تفويض لـ 10 تراخيص جديدة أو أقل

سيتم إرسال رموز التفويض للطلبات الجديدة إلى البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الرئيسية.

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قراءة التفاصيل الحصول على رموز تفويض لأكثر من 10 تراخيص

سيتم استخدام بوابة مركز مفاتيح الترخيص لإنشاء رموز التفويض.

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تسجيل الدخول إلى البوابة تنزيل البرامج الدائمة والمحددة المدة

يمكنك تنزيل SPSS Statistics من خلال ®Passport Advantage.

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اتصل الآن تنزيل مدير الترخيص المتزامن

يتحكم مدير الترخيص المتزامن في الترخيص الخاص بك لتشغيل البرنامج.

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تنزيل الحارس فتح حالة دعم فني

يمكنك فتح تذكرة دعم للمشاكل المتعلقة بمفتاح الترخيص أو المشاكل التقنية.

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افتح تذكرة تنزيل IBM SPSS Statistics Subscription

يمكنك تنزيل اشتراكك وتفعيله باستخدام معرف IBM الخاص بك.

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الاتصال ب MyIBM حل مشكلات التنزيل

®يمكن أن يساعدك دعم Passport Advantage Support إذا واجهتك مشكلة في تنزيل البرامج الدائمة أو المحددة المدة.

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اتصل بنا احصل على الدعم لـ IBM SPSS Statistics GradPack

يوفر بائعو GradPack الدعم لـ IBM SPSS Statistics GradPack.

تواصل مع البائع
إدارة حسابي ®SPSS
تنزيل الفواتير

الوصول أو تنزيل فواتيرك على بوابة الفواتير@IBM Portal.

الوصول إلى الفواتير@IBM تحديث جهة الاتصال الأساسية

احصل على المساعدة في تغيير معلومات الاتصال الأساسية والتقنية.

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اتصل بخدمة عملاء IBM eCustomer care إضافة مقاعد إلى اشتراكك

أضف مقاعد إلى IBM SPSS Statistics Subscription الخاص بك من خلال MyIBM.

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الاتصال ب MyIBM تقليل المقاعد في اشتراكك

اتصل بنا مباشرةً لتقليل المقاعد في اشتراكك.

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افتح تذكرة إلغاء اشتراكك

قم بإلغاء IBM SPSS Statistics Subscription الخاص بك من خلال MyIBM.

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الاتصال ب MyIBM تجديد ترخيص دائم للدعم

IBM سوف نتصل بك عندما يحين وقت تجديد دعمك السنوي.

دائم
تعرّف على كيفية عمل المعلوماتية الحصول على مساعدة بشأن ترخيص الاشتراك والدعم منتهي الصلاحية

قم بزيارة منتدانا للحصول على دعم الترخيص إذا انتهى اشتراكك ودعمك.

دائم
اطلع على المنتدى إدارة التراخيص أو نقلها

تعرف على كيفية إدارة أجهزتك ومستخدميك الحاليين.

تعرَّف على المزيد
كيفية الإرشاد
مشاهدة فيديوهات مشاهدة العرض العرض التوضيحي

شاهد العروض التوضيحية للقدرات الرئيسية IBM SPSS Statistics.

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حماية استثمارك في البرمجيات من خلال الاشتراك والدعم (S&amp;S).

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تعرّف على كيفية عمل المعلوماتية تواصل مع ®Passport Advantage

اطلب من خلال برامج IBM ، مثل ®Passport Advantage و®Passport Advantage Express.

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تعرَّف على المزيد فتح قضية ترخيص

تعرف على كيفية إرجاع رمز تفويض أو حذفه تلقائياً.

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تعلم كيف تلقي الإشعارات

احصل على إشعارات عند توفر برامج جديدة للإصلاحات والإصدارات والدعم.

تعلم كيف احصل على دعم SPSS Statistics GradPack

اتصل ببائع GradPack للحصول على الدعم.

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المجتمعات المحلية
SPSS Statistics المجتمع

احصل على إمكانية الوصول إلى مجتمع خبير لجميع أسئلتك.

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احصل على الدعم الفني فيما يتعلق بالترخيص، والأخطاء، والتثبيت، والإعداد التجريبي وغير ذلك الكثير.

انتقل إلى منتدى الدعم مجموعة التجاوز

راجع IBM SPSS Statistics على موقع مجموعة أوفر فلو.

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الدعم والأمان

ستجد في صفحة دعم إحصاءات IBM SPSS Statistics Support، معلومات الدعم المتعلقة بتنزيل البرنامج، وفتح تذاكر الدعم، والحصول على رموز تفويض البرنامج، وغير ذلك الكثير.

قم بزيارة صفحة الدعم

لا يتطلب الاشتراك في تطبيق الاشتراك رموز تفويض. استخدم IBMid لتفعيل البرنامج.

للحصول على رمز التفويض الخاص بك، تفضل بزيارة SPSS License Key Center (الرابط موجود خارج ®IBM.com). إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الحصول على رمز تفويض، افتح حالة دعم.

يمكن استخدام خطة الاشتراك SPSS Statistics المدفوعة دون اتصال بالإنترنت، ولكن تكنولوجيا المعلومات تتطلب من المستخدم مصادقة ترخيصه مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين. بعد 14 يومًا من الوصول دون اتصال بالإنترنت، سيتوقف التطبيق عن العمل حتى يتم إنشاء اتصال بالإنترنت وتسجيل الدخول باستخدام IBMid. يلزم وجود اتصال إنترنت فعال لهذه الخطوة. نوصي بتنزيل اشتراك إصدار تجريبي مجاني لضمان التوافق قبل إجراء عملية الشراء.

عند شراء اشتراكك في SPSS Statistics Subscription، فإن المعلومات الوحيدة الموجودة في السحابة هي المعلومات المطلوبة لإدارة حساب اشتراكك. يتم تشغيل جميع الوظائف والبيانات التي تتم معالجتها داخل التطبيق على جهازك وليس في السحابة.
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