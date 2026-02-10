تجديد IBM Software Subscription & Support

تجديد IBM Software Subscription & Support

لضمان استمرار سريان مزايا الترقية والدعم ضمن IBM Software Subscription and Support ‏(S&S)، يجب التجديد عند نهاية كل فترة تغطية. استخدِم الروابط أدناه للتعرُّف على أسباب التجديد، وتوقيته، وكيفية إجرائه.

    يُعَد الحفاظ على تفعيل IBM Software Subscription and Support ‏(S&S) من أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لحماية استثمارك في البرمجيات.

    يساعدك ذلك على الاستفادة من الميزات الجديدة والوظائف المحسَّنة لتحسين سهولة الاستخدام والأداء والأمان في برامجك الحالية المصرَّح لك بها. يمكِّنك ذلك من الاستفادة بشكل أفضل من القدرات الجديدة ويضمن وصولك دون انقطاع إلى:

    1. الترقيات من Passport Advantage Online (PAO) والإصلاحات (بما في ذلك تصحيحات العيوب والقيود والتجاوزات) من Fix Central.
    2. دعم IBM للإجابة عن أسئلتك الروتينية حول التثبيت والنشر والترحيل والاستخدام، بالإضافة إلى المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للحالات الحرجة من الفئة 1، 7 أيام في الأسبوع، 52 أسبوعًا في السنة. ببساطة، افتح حالة دعم عبر الويب، أو من خلال الدردشة، أو عبر الهاتف. انتقِل إلى IBM Support واستكشِف IBM Support Guide لمعرفة المزيد.

    تواريخ استحقاق التجديد

    • بالنسبة إلى مواقع Passport Advantage، تتم عمليات التجديد في التاريخ نفسه سنويًا، ويُشار إليه باسم "تاريخ الذكرى السنوية".
    • بالنسبة إلى Passport Advantage Express، يتم تحديد مواعيد التجديد بناءً على تواريخ المعاملات. هذا يعني أن IBM Software Subscription and Support يبدأ من تاريخ الشراء وينتهي في اليوم الأخير من الشهر المقابل في العام التالي، ما لم يكن تاريخ الشراء هو اليوم الأول من الشهر، وفي هذه الحالة تنتهي التغطية في اليوم الأخير من الشهر نفسه.
    • ملاحظة: إذا كانت لديك عدة معاملات PAE، فقد تريد الاشتراك في Passport Advantage ونقل حقوقك للاستفادة من تاريخ ذكرى سنوي موحَّد. تعرَّف على كيفية فعل ذلك

    إشعارات التجديد

    • ستستلم جهة الاتصال الأساسية في Passport Advantage طلبًا للتحقق من البيانات قبل 120 يومًا من موعد كل تجديد. ملاحظة: من المهم أن تقوم جهة الاتصال الأساسية في الموقع بمراجعة جهات الاتصال، وإضافة أو حذف جهات الاتصال، وتعيين أو تعديل أدوار المستخدمين، وتحديث صلاحيات الوصول لضمان وصول عروض التجديد القادمة إلى الشخص المناسب.
    • يتم إرسال عروض التجديد إلى جهة الاتصال الأساسية أو جهة اتصال التجديد أو جهة الاتصال الإدارية (اعتمادًا على تفضيلاتك) في حوالي اليوم السابع عشر من الشهر أو تقريبًا قبل 105 أيام من تاريخ ذكرى IBM Software Subscription and Support*.
    • يتم إرسال رسائل تذكير عبر البريد الإلكتروني للتجديد قبل 60 و45 و30 و15 يومًا من موعد التجديد، أو حتى إتمام عملية التجديد.

    راجِع عرض التجديد الخاص بك فورًا واختَر من بين خيارات التجديد التالية:

    • تواصَل مع شريك أعمال معتمد من IBM للحصول على التسعير النهائي وإتمام الطلب.
    • تواصَل مع مسؤول التجديد لدى IBM للحصول على المساعدة.
    • سجِّل الدخول إلى Passport Advantage Online for Customers لإتمام التجديد عبر الإنترنت*.

    * ملاحظة: تتوفر خدمات التجديد والطلب عبر Passport Advantage Online في معظم البلدان، ولكن ليس في جميعها. إذا قررت الشراء مباشرةً من IBM، يمكنك اختيار طريقة الدفع التي تفضِّلها. تشمل خيارات الدفع الفوترة أو الدفع باستخدام رقم الشراء الخاص بك، أو بطاقة الائتمان (حسب التوافر في بلدك).

    التجديد عبر PAO

    1. عند استلام عرض التجديد الخاص بك، اضغط على Passport Advantage Online.
    2. سجِّل الدخول باستخدام معرِّف IBM ID وكلمة المرور الخاصة بك. سيتم توجيهك تلقائيًا إلى شاشة عرض التجديد. هناك ستجد معلومات التجديد الخاصة بك مع رقم عرض التجديد. سترى أيضًا علامتي تبويب إضافيتين.
      1. يوفر تبويب معلومات الحساب بيانات حول حسابك، بما في ذلك رقم عميل IBM الخاص بك وتاريخ استحقاق التجديد.
      2. يوفر تبويب ممثل المبيعات معلومات التواصل مع ممثل مبيعات IBM الخاص بك.
    3. لتجديد الاشتراك، اضغط على "إضافة إلى عربة التسوق".
    4. من شاشة عربة التسوق، ستتمكن من رؤية جميع عناصر خطوط التجديد الخاصة باشتراك Software Subscription and Support. لاحِظ أن خطوة "التسعير" تكتمل تلقائيًا. لديك الخيار في هذه المرحلة.
      • حذف عناصر السطر*
      • إجراء تعديلات*
      • سداد مع الخروج
    5. لإتمام طلبك، انقر على "إتمام الشراء".
      1. أنت الآن في شاشة "إتمام الشراء - الفوترة والشحن".
      2. اقرأ الشروط والأحكام وانقر على "أوافق".
      3. انقر على الزر "متابعة".
    6. أنت الآن في صفحة مراجعة الطلب وإرساله.
      1. اختَر طريقة الدفع المفضلة لديك (PPM) – الدفع بواسطة بطاقة الائتمان هو الخيار الافتراضي. لديك أيضًا خيار الدفع عن طريق أمر شراء. ملاحظة قد تختلف طرق الدفع حسب الدولة.
      2. للدفع باستخدام بطاقة الائتمان
        1. اكتب رقم بطاقتك الائتمانية
        2. اختَر شهر انتهاء صلاحية بطاقة الائتمان الخاصة بك.
        3. اختَر سنة انتهاء صلاحية بطاقة الائتمان الخاصة بك.
        4. أدخِل رمز الأمان.
          1. بالنسبة إلى معظم البطاقات، ابحث عن الرقم المكوَّن من 3 أرقام الموجود على ظهر البطاقة. يظهر بعد رقم بطاقتك وعلى يمينه.
          2. بالنسبة إلى بطاقات American Express، ابحث عن رقم مكوَّن من 4 أرقام مطبوع على الوجه الأمامي من بطاقتك. يظهر هذا الرقم في الأعلى، إما قبل رقم بطاقتك أو بعده.
      3. عندما تكون جاهزًا، انقر على زر "إرسال".
    7. أنت الآن في شاشة تأكيد الطلب والمعلومات. تعرض هذه الشاشة الرقم المرجعي لطلبك لتجديد اشتراك البرنامج والدعم الذي تم إرساله للتو.
      1. يُرجى طباعة هذه الشاشة لحفظها في سجلاتك؛ لأنها تحتوي على رقم مرجع طلبك، ومعلومات حول طريقة الدفع الخاصة بك، ووصف العناصر الموجودة في طلبك.

     