ميزة
اكتشف كيف تساعد الإجراءات الإحصائية المتقدمة في ضمان اتخاذ قرارات عالية الجودة والدقة في اتخاذ القرارات
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لقطة شاشة ®SPSS واجهة المستخدم (UI)

من البيانات إلى الرؤى ما هو الجديد في IBM SPSS Statistics 30.0.0.0.

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IBM SPSS Statistics يقدم البرنامج مجموعة قوية من الميزات الإحصائية التي تمكنك من تحقيق أقصى استفادة من المعلومات القيمة التي توفرها بياناتك. من خلال التعمق أكثر في بياناتك، يمكنك اكتشاف معلومات لتحسين عملية اتخاذ القرار - على سبيل المثال لا الحصر توسيع الأسواق، وتحسين نتائج الأبحاث، وتمكين الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، وتعظيم العائد على الاستثمار.

وللوصول بسهولة إلى IBM SPSS Statistics ميزة، قمنا بتقسيمها في فئة، باتباع نموذج خطة الشراء عبر الإنترنت IBM SPSS Statistics. للمزيد من المعلومات حول شراء ما يهمك من منتجاتنا، نوصيك بالاطلاع على خطط التسعير أو الاتصال بمندوب المبيعات.

السمة الرئيسية

مساعدتك على تحقيق المزيد بسرعة وكفاءة أكبر.

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تجربة المستخدم عرض مصورات للبيانات البيئية الانحدار

®ميزة الاشتراك في قاعدة SPSS الأساسية

يوفر الإصدار الأساسي من IBM ®SPSS إصدار إدارة البيانات وأدوات التصور القوية, وأدوات التحليل الإحصائي المتقدمة مثل الإحصاءات الوصفية والإحصاءات الخطية والإحصاءات ثنائية المتغيرات وتقنيات التكامل مع R و Python.

قاعدة الإحصاءات إعداد البيانات التشغيل التمهيدي

الجداول المخصصة وإحصائيات Advanced ميزة

تتيح مجموعة الجداول المخصصة والإحصائيات Advanced للمستخدمين تصميم الجداول التفاعلية بسهولة ومشاركتها. يمكنك تحليل البيانات بشكل أكثر شمولاً باستخدام الانحدار غير الخطي واللوجستي والانحدار على مرحلتين من المربعات الصغرى والنمذجة الخطية المعممة وتحليل البقاء على قيد الحياة.

الانحدار Advanced الإحصائيات الجداول المخصصة

ميزة أشجار القرار وأشجار القرار

يوفر المتغير المتضمن في مجموعة توقعات وأشجار القرار المتضمنة في مجموعة أشجار القرار (ARIMA) متوسط التنقل التلقائي الانحداري المتكامل المتكامل والمتوسط المتحرك الأسي. قم ببناء أشجار القرار من خلال خوارزميات نمو الأشجار الأربع التي أنشأتها شركة IBM. يمكنك أيضًا إنشاء نماذج تنبؤية للشبكة العصبية الشبكية بالإضافة إلى إجراء تحليل RFM لاختبار الحملات التسويقية.

توقعات أشجار القرار التسويق المباشر الشبكة العصبية

أخذ العينات المعقدة والاختبار المعقد

يمكنك تحليل أحجام العينات الصغيرة، والتعامل مع البيانات المفقودة، والقيام بأخذ عينات معقدة. يمكنك استخدام انحدار مع القياس الأمثل وتقنيات مثل لاسو والشبكة المرنة، واستخدام ميزة مثل التحليل الأساسي الفئوي للنوع الفئوي وتحليل القياس متعدد الأبعاد والتكشّف وتحليل التطابق المتعدد.

العينات المعقدة متلازمة الاختبارات الدقيقة القيم المفقودة فئة
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