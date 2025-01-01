IBM SPSS Statistics يقدم البرنامج مجموعة قوية من الميزات الإحصائية التي تمكنك من تحقيق أقصى استفادة من المعلومات القيمة التي توفرها بياناتك. من خلال التعمق أكثر في بياناتك، يمكنك اكتشاف معلومات لتحسين عملية اتخاذ القرار - على سبيل المثال لا الحصر توسيع الأسواق، وتحسين نتائج الأبحاث، وتمكين الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، وتعظيم العائد على الاستثمار.

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