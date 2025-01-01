التسويق المباشر

تمكَّن من تحليل بيانات العملاء بطرق متعددة لاختيار النهج الذي يتناسب مع أهدافك بشكل أفضل شكل ممكن. على سبيل المثال، يمكنك تصنيف جهات الاتصال بناءً على خصائص ديموغرافية أو سلوكية مشابهة لتوجيه استراتيجيات الاستحواذ الخاصة بك. كما يمنحك إجراء تحليل RFM أيضًا رؤى ثاقبة حول القيمة الدائمة لعملائك أو المتبرعين.