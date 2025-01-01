احصل على حلول شاملة لاحتياجاتك في النمذجة وتحليل البيانات. ستجد أن اختبارات SPSS Exact Tests مفيدة إذا كنت تقوم بالتنقيب في البيانات أو تحليل قواعد البيانات لأبحاث التسويق المباشر، أو أبحاث الاستطلاعات، أو الأبحاث الطبية، أو الإحصاء الحيوي، أو أبحاث العلوم الاجتماعية أو لإجراء أي نوع آخر من التجارب.