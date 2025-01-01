يُتيح لك حل IBM SPSS Decision Trees تحديد المجموعات واكتشاف العلاقات بينها والتنبؤ بالأحداث المستقبلية.
هذه اللوحة مدمجة في إصدار IBM SPSS Statistics Professional للأنظمة المحلية، وفي الإصدار الإضافي IBM SPSS Forecasting and Decision Trees لخطط الاشتراك.
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يصنِّف الحالات إلى مجموعات أو يتنبأ بقيم المتغير المستهدف حسب قيم المتغيرات التنبؤية. يُتيح لك التنبؤ بالملاحظات المستقبلية أو تصنيفها استنادًا إلى مجموعة من قواعد اتخاذ القرار.
يتضمن أدوات للتحقق من صحة تحليل التصنيف الاستكشافي. يمكنك أيضًا عرض العُقد باستخدام عدة طرق، مثل إظهار المخططات الشريطية للمتغيرات المستهدفة أو الجداول أو كليهما داخل كل عقدة.
يتضمن رسومًا بيانية تقييمية لتمثيل جداول ملخص المكاسب بشكل رسومي. يوفر مخطط المكاسب لتحديد الفئات ذات أعلى (وأدنى) مساهمة.
يُتيح لك تصدير الكائنات إلى أي تنسيق إخراج في SPSS Statistics. يمكنك إنشاء قواعد تحدِّد الفئات المختارة في SQL لتقييم قواعد البيانات أو تحديد الصياغة لتقييم ملفات SPSS Statistics.
هي خوارزمية شجرية إحصائية سريعة متعددة المسارات تستكشِف البيانات بسرعة وتكوِّن شرائح وملفات تعريفية حسب المخرجات المنشودة.
تعديل على خوارزمية CHAID يفحص جميع التقسيمات الممكنة لكل متغير مستقل (متغير مُنبئ).
خوارزمية شجرية ثنائية شاملة تقسِّم البيانات وتُنتج مجموعات فرعية متجانسة بدقة.
هي خوارزمية إحصائية تختار المتغيرات دون تحيز وتبني أشجارًا ثنائية بدقة أكبر وبسرعة وكفاءة أعلى.