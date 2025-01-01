يوفر IBM SPSS Forecasting إمكانيات متقدمة تُتيح للمستخدمين المبتدئين والخبراء تطوير توقعات موثوق بها باستخدام بيانات السلاسل الزمنية.
يتم تضمين هذا المكون في إصدار SPSS Professional للأنظمة المحلية، وفي الإصدار الإضافي IBM SPSS Forecasting and Decision Trees لخطط الاشتراك.
حدِّد موعدًا لمناقشة كيفية دعم SPSS Forecasting لاحتياجات عملك.
أنشئ النماذج بسهولة حتى إذا لم تكن متأكدًا من كيفية اختيار معلمات التنعيم الأسي، أو تحديد درجات ARIMA، أو تحقيق الاستقرارية.
تحكَّم في كل مَعلمة عند إنشاء نموذج البيانات، أو استخدِم توصيات النموذج الخبير كنقطة انطلاق أو للتحقق من عملك.
حدِّث وأدِر نماذج التنبؤ بكفاءة، ما يُتيح لك المزيد من الوقت لاستكشاف أسباب انحراف بعض النماذج عن النمط المعتاد.
أنشئ تنبؤات حسب خط الإنتاج أو المنتج الفردي، أو عبر المناطق الجغرافية والوظيفية. حدِّد نموذج ARIMA أو نموذج التنعيم الأسي المناسب تلقائيًا.