القيم المفقودة
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شاشة المنتج، اكتشف أنماط البيانات المفقودة
ما الذي يمكن أن يقدِّمه SPSS Missing Values لعملك؟

يساعدك مكوِّن IBM SPSS Missing Values في إدارة القيم المفقودة في تحليل البيانات والتوصل إلى استنتاجات أدق وأصح.

  • اكتشِف الأنماط الكامنة وراء البيانات المفقودة، وقدِّر الإحصائيات الملخصة، وقم بتعبئة القيم الناقصة باستخدام الخوارزميات الإحصائية. 
  • يساعدك هذا المكون على بناء نماذج تأخذ القيم المفقودة في الحسبان وتُزيل التحيزات الخفية. 
  • يعتمد باحثو الاستطلاعات والأسواق، وعلماء الاجتماع، ومحللو البيانات وغيرهم من المتخصصين على IBM SPSS Missing Values للتحقق من صحة بيانات أبحاثهم.

يتم تضمين هذه الوحدة في حزم SPSS Professional وPremium. ويمكنك أيضًا شراؤها وإضافتها إلى حزم Base وStandard. يتم تضمين هذه الوحدة في إصدار SPSS Professional المحلي، وفي الوظيفة الإضافية IBM SPSS Complex Sampling and Testing كما هو مفصل في خطط الاشتراك.
 

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إجراء التقدير التعويضي المتعدد

يساعدك إجراء تعويض القيم المفقودة المتعدد على فهم أنماط القيم المفقودة في مجموعة بياناتك واستبدالها بتقديرات معقولة. ويوفر وضع تعويض القيم المفقودة، المؤتمت بالكامل، والذي يختار أنسب طريقة للتعويض بناءً على خصائص بياناتك، مع إمكانية تخصيص نموذج التعويض بما يلائم احتياجاتك.
تحليل التقدير التعويضي المتعدد

يمكنك إنشاء قيم ممكنة للقيم المفقودة لإنشاء عدة مجموعات بيانات "كاملة". تُنتج الإجراءات التحليلية التي تعمل مع مجموعات بيانات تعويضية متعددة مخرجات لكل مجموعة بيانات "كاملة" البيانات، بالإضافة إلى مخرجات مجمَّعة تقدر ما كانت ستكون عليه النتائج إذا لم تكن مجموعة البيانات الأصلية تحتوي على قيم مفقودة. تكون هذه النتائج المجمَّعة أكثر دقة بشكل عام من تلك التي توفرها طرق التعويض الفردية.
ملخص القيم المفقودة

يمكنك تشخيص مشكلة خطيرة في القيم المفقودة بسرعة من خلال تقرير الملخص العام للقيم الناقصة. يقدِّم تقرير أنماط القيم المفقودة نظرة تفصيلية لكل حالة في بياناتك. يعرض لمحة عن كل نوع من القيم المفقودة وأي قيم متطرفة لكل حالة. يمكن لتقرير الملخص العام للقيم المفقودة عرض مخططات دائرية توضِّح الجوانب المختلفة للقيم الناقصة في البيانات.
ملخص المتغيرات وأنماط القيم المفقودة

يتم عرض ملخص المتغيرات للمتغيرات التي تحتوي على ما لا يقل عن 10% من القيم المفقودة، ويوضِّح الجدول عدد القيم الناقصة ونسبتها لكل متغير. يعرض المتوسط والانحراف المعياري للقيم الصالحة في المتغيرات المقياسية، بالإضافة إلى عدد القيم الصالحة لجميع المتغيرات. يعرض مخطط الأنماط أنماط القيمة المفقودة لمتغيرات التحليل. يتوافق كل نمط مع مجموعة من السجلات التي تتَّبع النمط نفسه من البيانات المكتملة وغير المكتملة.
التفاصيل الفنية
متطلبات البرنامج
  • في حالة الأنظمة المحلية: اشترِ إصدار Professional.
  • بالنسبة إلى خطط الاشتراك: اشترِ الوظيفة الإضافية Complex Sampling وTesting.
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متطلبات الأجهزة
  • المعالج: 2 جيجاهرتز أو أسرع
  • الشاشة: 1024*768 أو أعلى
  • الذاكرة: مطلوب 4 جيجابايت من ذاكرة RAM، ويوصى بـ 8 جيجابايت من ذاكرة RAM أو أكثر
  • مساحة القرص: 2 جيجابايت أو أكثر
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الخطوات التالية

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 جرّب SPSS Statistics مجانًا انظر خيارات التسعير
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