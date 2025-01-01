الشبكات العصبية

حدد المتغيرات التابعة، والتي قد تكون رقمية (مقياسية)، أو فئوية، أو مزيجًا منهما. اضبط كل إجراء من خلال اختيار طريقة تقسيم مجموعة البيانات، وتحديد البنية المستخدمة، وتخصيص موارد الحوسبة للتحليل.